Der Platinpreis hat am Donnerstagabend die Marke von 1.299,50 US-Dollar je Feinunze erreicht, ein Plus von 1,10 Prozent. Palladium legt mit 888,50 Dollar sogar 2,45 Prozent zu, während der Goldpreis bei 3.573,50 Dollar um 0,54 Prozent nachgibt und Silber mit 41,59 Dollar um 0,52 Prozent steigt (Stand 17:29 Uhr MEZ, wallstreetONLINE). Die beiden Industrie-Edelmetalle laufen damit an einem dünnen Feiertagshandel – die New Yorker Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen – gegen den Trend des Goldes.
Platinpreis: Platin bei rund 1.300 Dollar, Palladium plus 2,5 Prozent – holen die Industrie-Edelmetalle auf?
Während Gold am Donnerstag nachgibt und Silber leicht zulegt, ziehen Platin und Palladium an. Der Platinpreis liegt bei rund 1.300 Dollar je Feinunze, das Gold-Silber-Verhältnis bei 86 – was das für Edelmetalle und Platin-Aktien bedeutet.
Für Anleger, die den gesamten Edelmetallmarkt im Blick haben, ist das mehr als eine Randnotiz. Platin und Palladium hängen weniger an Zentralbanken und Zinsangst als an Autokatalysatoren, Industrie und einem knappen physischen Angebot. Der Rohstoffmarkt bekommt so ein zweites Signal neben dem Gold, das seit dem Rekord vom 28. Januar bei 5.589,38 Dollar (Yahoo Finance/MarketBeat) rund 36 Prozent verloren hat.
Edelmetalle am 26. November
Warum steigt der Platinpreis, obwohl Gold fällt?
Der wichtigste Auslöser ist nach Lage der Quellen kein einzelnes Ereignis, sondern ein Mix. Der Shanghai Metals Market (SMM) meldet am Morgen für Platin-Spotgeschäfte Aufschläge von 2 bis 3 Yuan je Gramm auf den Terminkontrakt an der Börse in Guangzhou und spricht von einem knappen Angebot. Zugleich stützt laut FXEmpire die Risikostimmung an den US-Aktienmärkten, die sich vom Vortagestief gelöst haben. Der Handelsplatz-Experte weist darauf hin, dass Platin trotz höherer Ölpreise steigt.
Gold dagegen steht unter dem Zinsdruck. Nach dem starken US-Kern-PCE für Oktober und einem nach oben revidierten Wachstum im dritten Quartal (annualisiert 4,3 Prozent laut SMM) preisen die Terminmärkte laut FedWatch mit 99,4 Prozent eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein (FXEmpire, 26.11.). Höhere Realzinsen belasten Gold, das keine Zinsen abwirft, besonders stark. Platin und Palladium haben als Industriemetalle zumindest teilweise ein anderes Preisgesetz.
|Metall
|Preis je Feinunze
|Tagesveränderung
|Gold
|3.573,50 USD
|–0,54 %
|Silber
|41,59 USD
|+0,52 %
|Platin
|1.299,50 USD
|+1,10 %
|Palladium
|888,50 USD
|+2,45 %
Quelle: wallstreetONLINE; Verhältnisse eigene Berechnung
Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis von 86 über den Edelmetallmarkt?
Teilt man den Goldpreis durch den Silberpreis, kommt man auf rund 85,9 Feinunzen Silber für eine Unze Gold – eine eigene Berechnung auf Basis der Kurse oben. FXEmpire nennt das Verhältnis „unter 86“ und beschreibt, dass ein Versuch, über 90 zu schließen, gescheitert sei. Ein hohes Verhältnis bedeutet: Silber ist im Vergleich zu Gold günstig bewertet, wird aber auch stärker von Industrie und Konjunktur bestimmt. Beim Platin liegt der Abstand zum Gold bei rund 36 Prozent des Goldpreises, der Abstand zu Palladium beim Faktor 1,46 – ebenfalls eigene Berechnungen.
Wichtig für die Einordnung: Das Verhältnis ist keine Prognose, sondern eine Momentaufnahme. Es hilft zu erkennen, welche Metalle gerade gefragt sind. Am Donnerstag sind es die Industrie-Edelmetalle.
Wie nachhaltig ist die Erholung bei Platin und Palladium?
Die Datenlage ist gemischt. In China meldet SMM auf Termin-Ebene Gewinne von 3,4 Prozent bei Platin und 3,5 Prozent bei Palladium an der Börse in Guangzhou, nennt aber nur eine „Erholung“ in der frühen Handelsphase. Eine spätere SMM-Meldung des Tages sprach schon wieder von neuen Tiefs bei den chinesischen Platin- und Palladium-Futures – ein Hinweis, wie fragil die Bewegung ist. Eine Entwarnung lässt sich daraus nicht ableiten.
Beim Palladium gehen die Zahlen der Quellen weit auseinander: Händler-Portale nennen zwischen 0,15 und 1,9 Prozent Plus, wallstreetONLINE 2,45 Prozent, die chinesischen Futures 3,5 Prozent. Wer die Bewegung bewerten will, sollte deshalb Uhrzeit und Handelsplatz immer mitlesen.
Was bedeutet das für Platin-Aktien und Minenwerte?
Aktien von Platinproduzenten reagieren in der Regel mit einem Hebel auf Preisbewegungen, weil ein Großteil der Kosten fix ist. Das gilt in beide Richtungen. Wer die Branche beobachtet, schaut auf Förderkosten je Unze, Stromversorgung in Südafrika, Lieferketten und die Nachfrage aus der Autoindustrie. Konkrete Unternehmenszahlen sind in diesem Artikel nicht Gegenstand; Anleger sollten Berichte der jeweiligen Unternehmen prüfen. Auch börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) auf Platin bilden die Preisentwicklung ab, tragen aber zusätzlich Emittenten- und Währungsrisiken.
Welche Termine sind für den Platinpreis jetzt wichtig?
Am Freitag, 27. November, steht um 8:30 Uhr New Yorker Zeit die US-Handelsbilanz an (Goldstock/GSC Markets), die US-Börsen schließen früh. Am Montag, 30. November, folgt das kanadische Bruttoinlandsprodukt. Die nächste Sitzung der US-Notenbank im Dezember bleibt der Taktgeber für Gold, Silber und Co. Ein Datum nennt FXEmpire nicht.
Häufige Fragen zum Platinpreis
Wie hoch ist der Platinpreis aktuell? Laut wallstreetONLINE lag der Platinpreis am 26. November um 17:29 Uhr MEZ bei 1.299,50 US-Dollar je Feinunze, ein Plus von 1,10 Prozent.
Warum steigt Palladium, während Gold fällt? Palladium wird vor allem in Autokatalysatoren und der Industrie genutzt und folgt anderen Treibern als Gold. Am Donnerstag stützen laut Quellen Risikoappetit und Nachfragehoffnung, während Gold unter Zinserhöhungserwartungen leidet.
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis? Es gibt an, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kosten. Am 26. November lag es bei rund 86.
Gibt es eine Preisprognose von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de veröffentlicht keine eigenen Preisprognosen oder Handlungsempfehlungen.
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