Der wichtigste Auslöser ist nach Lage der Quellen kein einzelnes Ereignis, sondern ein Mix. Der Shanghai Metals Market (SMM) meldet am Morgen für Platin-Spotgeschäfte Aufschläge von 2 bis 3 Yuan je Gramm auf den Terminkontrakt an der Börse in Guangzhou und spricht von einem knappen Angebot. Zugleich stützt laut FXEmpire die Risikostimmung an den US-Aktienmärkten, die sich vom Vortagestief gelöst haben. Der Handelsplatz-Experte weist darauf hin, dass Platin trotz höherer Ölpreise steigt.

Gold dagegen steht unter dem Zinsdruck. Nach dem starken US-Kern-PCE für Oktober und einem nach oben revidierten Wachstum im dritten Quartal (annualisiert 4,3 Prozent laut SMM) preisen die Terminmärkte laut FedWatch mit 99,4 Prozent eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein (FXEmpire, 26.11.). Höhere Realzinsen belasten Gold, das keine Zinsen abwirft, besonders stark. Platin und Palladium haben als Industriemetalle zumindest teilweise ein anderes Preisgesetz.