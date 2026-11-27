Warum ist die Philips-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,18 Prozent auf 27,46 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, sie folgte dem Markt.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000009538, WKN 940602, Symbol PHIA, in New York PHG.

Was macht Philips?

Philips entwickelt Medizintechnik, etwa Bildgebung und Patientenüberwachung.