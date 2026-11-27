Die Philips-Aktie (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Handelssymbol Amsterdam: PHIA, US-Handelssymbol: PHG) steigt am Freitag 1,18 Prozent auf 27,46 Euro. Philips ist damit AEX Gewinner auf Platz 15. Der AEX schloss 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten.
Philips-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,2 Prozent auf 27,46 Euro – Medizintechnik legt zu
Die Philips-Aktie steigt am Freitag 1,18 Prozent auf 27,46 Euro und ist AEX Gewinner. Eine Firmenmeldung gibt es nicht, der Medizintechnikkonzern folgt dem freundlichen Markt.
Die Gründe
Breite Erholung auch im Gesundheitssektor
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Käufer kehrten nach den Verlusten der Vorwochen an die Börse zurück, der AEX legte breit zu. Philips profitierte davon mit einem Plus von knapp 1,2 Prozent, blieb damit aber hinter Chip- und Finanzwerten zurück.
Breite Basis
Chipwerte, Banken und Zykliker führten die Erholung an.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Defensiver Titel
Medizintechnik gilt als weniger konjunkturabhängig.
Häufige Fragen zur Philips-Aktie
Warum ist die Philips-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,18 Prozent auf 27,46 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, sie folgte dem Markt.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000009538, WKN 940602, Symbol PHIA, in New York PHG.
Was macht Philips?
Philips entwickelt Medizintechnik, etwa Bildgebung und Patientenüberwachung.
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