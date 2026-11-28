Pharmariesen als Biotech-Investoren: Sanofi verdoppelt, Pfizer räumt ab – was die Aktiendepots von sechs Arzneimittelkonzernen verraten

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 3 Min.

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Sanofi, Gilead und Regeneron halten zusammen Biotech-Aktien für rund 4 Milliarden Dollar. Die Strategien könnten kaum unterschiedlicher sein: Sanofi hat sein Depot binnen eines Jahres verdoppelt, Pfizer um 62 Prozent geschrumpft. Die sechs Pharma-Depots im Vergleich, mit ISIN und US-Handelssymbol, und was die Konzernchefs über Zukäufe sagen.

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Große Pharmakonzerne brauchen ständig neue Wirkstoffe, weil ihre Bestseller den Patentschutz verlieren. Einen Teil davon kaufen sie bei Biotechfirmen ein, oft mit einem Aktienpaket dazu. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen, wie unterschiedlich sechs der größten Konzerne damit umgehen. gemeldete Biotech-Depots der sechs Konzerne zusammen 4,0 Mrd. $ Sanofi gegenüber Ende 2025 +103 % Pfizer gegenüber dem Vorjahr −62 % Merck im dritten Quartal +56 % Quelle : Form 13F der sechs Unternehmen zum 30. September 2026, nach 13f.info, Equibles und Frenzycap; eigene Rechnung Der Vergleich Sechs Konzerne, sechs Strategien 01 Gilead – 1,46 Mrd. Dollar, 5 Positionen Mehr als die Hälfte in Arcus Biosciences (RCUS, ISIN US03969F1093). Seit dem ersten Quartal um gut 30 Prozent geschrumpft. Im Gilead Depot. 02 Merck – 820 Mio. Dollar, 13 Positionen Mehr als die Hälfte in Moderna (MRNA, ISIN US60770K1079), dank des gemeinsamen Krebsimpfstoffs. Im Merck Depot. 03 Johnson & Johnson – 762 Mio. Dollar, 15 Positionen 45 Prozent in Protagonist Therapeutics (PTGX, ISIN US74366E1029), dem Partner hinter der neuen Schuppenflechte-Tablette Icotyde. Im Johnson & Johnson Depot. 04 Sanofi – 630 Mio. Dollar, 16 Positionen Sechs neue Positionen in einem Quartal, größte ist MeiraGTx (MGTX, ISIN KYG596651029). Im Sanofi Depot. 05 Regeneron – 180 Mio. Dollar, 3 Positionen 75 Prozent in Parabilis Medicines (PBLS), erst seit Mai im Depot. Im Regeneron Depot. 06 Pfizer – 164 Mio. Dollar, 17 Positionen Größte Position Allogene Therapeutics (ALLO, ISIN US0197701065). Vor einem Jahr war das Depot noch 437 Millionen Dollar wert. Im Pfizer Depot. Die Chefs Kaufen oder beteiligen: zwei Antworten im Wortlaut Sanofi-Chefin Belén Garijo muss die Zeit nach dem Bestseller Dupixent vorbereiten und baut dafür viele kleine Beteiligungen auf. Pfizer-Chef Albert Bourla setzt dagegen auf ganze Übernahmen: Fast 80 Milliarden Dollar hat Pfizer dafür ausgegeben, das Aktiendepot schrumpft. Was Anleger beachten sollten Die meisten gehaltenen Biotechwerte haben kein zugelassenes Produkt und hängen an einzelnen Studien

Für die Pharma-Aktien selbst sind die Depots ohne Bedeutung

Eine Beteiligung zeigt Interesse, nicht unbedingt Vertrauen in den Kurs

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der Konzerne Gilead Sciences: ISIN US3755581036, WKN 885823, US-Handelssymbol GILD

Merck & Co.: ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, US-Handelssymbol MRK

Johnson & Johnson: ISIN US4781601046, WKN 853260, US-Handelssymbol JNJ

Sanofi: ISIN FR0000120578, WKN 920657, US-Handelssymbol SNY (ADR)

Regeneron: ISIN US75886F1075, WKN 881535, US-Handelssymbol REGN

Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, US-Handelssymbol PFE Fazit: Das Depot als Strategie-Barometer Wer wissen will, wie ein Pharmakonzern seine Zukunft sichern will, kann einen Blick ins Aktiendepot werfen. Sanofi streut viele kleine Optionen, Pfizer kauft ganze Firmen, Merck und J&J verdienen an ihren Partnern mit. Die Bestände zeigen künftig die Unternehmensdepots auf AktienCheck.

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