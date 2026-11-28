Große Pharmakonzerne brauchen ständig neue Wirkstoffe, weil ihre Bestseller den Patentschutz verlieren. Einen Teil davon kaufen sie bei Biotechfirmen ein, oft mit einem Aktienpaket dazu. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen, wie unterschiedlich sechs der größten Konzerne damit umgehen.
Pharmariesen als Biotech-Investoren: Sanofi verdoppelt, Pfizer räumt ab – was die Aktiendepots von sechs Arzneimittelkonzernen verraten
Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Sanofi, Gilead und Regeneron halten zusammen Biotech-Aktien für rund 4 Milliarden Dollar. Die Strategien könnten kaum unterschiedlicher sein: Sanofi hat sein Depot binnen eines Jahres verdoppelt, Pfizer um 62 Prozent geschrumpft. Die sechs Pharma-Depots im Vergleich, mit ISIN und US-Handelssymbol, und was die Konzernchefs über Zukäufe sagen.
Der Vergleich
Sechs Konzerne, sechs Strategien
Gilead – 1,46 Mrd. Dollar, 5 Positionen
Mehr als die Hälfte in Arcus Biosciences (RCUS, ISIN US03969F1093). Seit dem ersten Quartal um gut 30 Prozent geschrumpft. Im Gilead Depot.
Merck – 820 Mio. Dollar, 13 Positionen
Mehr als die Hälfte in Moderna (MRNA, ISIN US60770K1079), dank des gemeinsamen Krebsimpfstoffs. Im Merck Depot.
Johnson & Johnson – 762 Mio. Dollar, 15 Positionen
45 Prozent in Protagonist Therapeutics (PTGX, ISIN US74366E1029), dem Partner hinter der neuen Schuppenflechte-Tablette Icotyde. Im Johnson & Johnson Depot.
Sanofi – 630 Mio. Dollar, 16 Positionen
Sechs neue Positionen in einem Quartal, größte ist MeiraGTx (MGTX, ISIN KYG596651029). Im Sanofi Depot.
Regeneron – 180 Mio. Dollar, 3 Positionen
75 Prozent in Parabilis Medicines (PBLS), erst seit Mai im Depot. Im Regeneron Depot.
Pfizer – 164 Mio. Dollar, 17 Positionen
Größte Position Allogene Therapeutics (ALLO, ISIN US0197701065). Vor einem Jahr war das Depot noch 437 Millionen Dollar wert. Im Pfizer Depot.
Die Chefs
Kaufen oder beteiligen: zwei Antworten im Wortlaut
Sanofi-Chefin Belén Garijo muss die Zeit nach dem Bestseller Dupixent vorbereiten und baut dafür viele kleine Beteiligungen auf. Pfizer-Chef Albert Bourla setzt dagegen auf ganze Übernahmen: Fast 80 Milliarden Dollar hat Pfizer dafür ausgegeben, das Aktiendepot schrumpft.
Die gesamte Organisation konzentriert sich darauf, Sanofis Weg nach Dupixent über das nächste Jahrzehnt zu gestalten.
Wir haben fast 80 Milliarden Dollar in Transaktionen investiert, die uns mit Schlüsselprodukten ausgestattet haben.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der Konzerne
Gilead Sciences: ISIN US3755581036, WKN 885823, US-Handelssymbol GILD
Merck & Co.: ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, US-Handelssymbol MRK
Johnson & Johnson: ISIN US4781601046, WKN 853260, US-Handelssymbol JNJ
Sanofi: ISIN FR0000120578, WKN 920657, US-Handelssymbol SNY (ADR)
Regeneron: ISIN US75886F1075, WKN 881535, US-Handelssymbol REGN
Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, US-Handelssymbol PFE
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