Der Regierungsentwurf (Drucksache 21/8869) wurde am 5. November in erster Lesung beraten; die Anhörung im Gesundheitsausschuss fand am 25. November statt (Bundestag/hib). Im Kern strukturiert der Entwurf die Leistungen in mehreren Budgets neu. Nach Angaben von cash.online und Netz Trends soll der Entlastungsbetrag in Pflegegrad 1 – bisher 131 Euro im Monat – entfallen, in den Pflegegraden 2 bis 5 geht er in ein neues Sozialraumbudget über. Das Überbrückungsbudget soll bis zu 2.285 Euro im Jahr betragen; der Bundesrat verlangt mindestens 2.900 Euro und einen Bestandsschutz für alle, die am 31. Dezember 2026 Anspruch haben. Die Bundesregierung lehnte das in ihrer Gegenäußerung vom 24. November laut cash.online ab, weil es Mehrausgaben verursache.