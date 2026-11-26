Die Pflegereform bleibt nach der Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags umstritten: Zum Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) äußerten sich am Mittwoch Verbände fast durchweg kritisch, während die Pflegeversicherung ohne Reform laut Gesundheitsminister 2027 mit einem Defizit von rund 8 Milliarden Euro rechnen müsste. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, plus 2,08 Prozent (dpa-AFX/Ariva, 17:44 Uhr); die Fresenius Aktie (Ticker FRE, ISIN DE0005785604) und andere Gesundheitswerte stehen dabei nur mittelbar im Fokus.
Pflegereform: Breite Verbandskritik, 8 Milliarden Euro Defizit – wer trägt die Last der Pflegeversicherung?
Nach der Bundestagsanhörung zum Pflegeneuordnungsgesetz steht die Koalition unter Druck: Verbände warnen vor Leistungskürzungen und Entlassungen, der Pflegeversicherung droht 2027 ein Defizit von rund 8 Milliarden Euro. Was die Reform für Gesundheitsaktien wie Fresenius und für Beitragszahler bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius SE & Co. KGaA
- Ticker
- FRE (Xetra)
- ISIN
- DE0005785604
Stand: 26.11.2026, Kursstand der Hauptaktie am Abend nicht belegt
Für Anleger ist die Pflegereform vor allem ein Beitrags- und Haushaltsthema: Wer die Finanzierungslücke der sozialen Pflegeversicherung schließt, entscheidet über Lohnnebenkosten, Kommunalfinanzen und Spielräume im Gesundheitswesen. Das berührt Gesundheitsaktien, Klinik- und Dialysewerte ebenso wie die Debatte um Staatsausgaben und Bundesanleihen.
Der Stand
Was steht im Pflegeneuordnungsgesetz?
Der Regierungsentwurf (Drucksache 21/8869) wurde am 5. November in erster Lesung beraten; die Anhörung im Gesundheitsausschuss fand am 25. November statt (Bundestag/hib). Im Kern strukturiert der Entwurf die Leistungen in mehreren Budgets neu. Nach Angaben von cash.online und Netz Trends soll der Entlastungsbetrag in Pflegegrad 1 – bisher 131 Euro im Monat – entfallen, in den Pflegegraden 2 bis 5 geht er in ein neues Sozialraumbudget über. Das Überbrückungsbudget soll bis zu 2.285 Euro im Jahr betragen; der Bundesrat verlangt mindestens 2.900 Euro und einen Bestandsschutz für alle, die am 31. Dezember 2026 Anspruch haben. Die Bundesregierung lehnte das in ihrer Gegenäußerung vom 24. November laut cash.online ab, weil es Mehrausgaben verursache.
Auch die Anpassung der Leistungen an die Preisentwicklung soll später greifen; die Quellen nennen dafür 2028 beziehungsweise 2029.
Die Kritik
Warum kritisieren Verbände die Pflegereform?
Laut Bundestag-Kurzmeldung vom 25. November sehen die Sachverständigen teils sinnvolle Regelungen, warnen aber vor einer Überforderung von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen. Der Deutsche Pflegerat sagt, die Begrenzungen beim Leistungszugang lösten die strukturellen Finanzierungsprobleme nicht. Der GKV-Spitzenverband nennt den Entwurf in der Belastungswirkung unausgewogen und einseitig zulasten von Pflegebedürftigen und Beitragszahlern. Die BAGSO hält die Umstellung zum Jahreswechsel für nahezu unmöglich. Der Pflegedienste-Verband bpa warnt vor „disruptiven“ Veränderungen, einer Entlassungswelle und Engpässen in der ambulanten Versorgung.
|Akteur
|Position
|Kernpunkt
|Bundesgesundheitsministerium
|Reform nötig, keine harten Brüche zum Jahreswechsel
|Defizit 2027 rund 8 Mrd. €
|Bundesrat
|Bestandsschutz, mindestens 2.900 € Budget
|Entlastungsbetrag 131 € erhalten
|GKV-Spitzenverband
|Entwurf unausgewogen
|Bund und Länder erfüllen Finanzpflichten nicht
|vdek
|Konsolidierung richtig
|Restlücke 2027 rund 1,35 Mrd. €
|bpa
|Warnung vor „disruptiven“ Änderungen
|Entlassungen, ambulante Engpässe
|Landkreistag
|Hilfe zur Pflege wird teurer
|Ausgaben 2028 bis 2035 laut cash.online verdoppelt
Quelle: Bundestag (hib) 25.11.2026; cash.online 26.11.2026; vdek 24.11.2026
Das große Bild
Wie groß ist das Finanzloch der Pflegeversicherung?
Der Verband der Ersatzkassen (vdek) beziffert die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung zum Jahresende 2026 auf voraussichtlich 80 Milliarden Euro, knapp 160 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Zahl der Pflegebedürftigen stieg von rund 3,3 Millionen Ende 2017 auf mehr als 6 Millionen Ende 2025, vor allem in Pflegegrad 1. Der vdek hält die kurzfristige Konsolidierung für richtig, rechnet aber auch mit dem Gesetz mit einer Restlücke von rund 1,35 Milliarden Euro im Jahr 2027 und kritisiert, dass der Bund versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige (rund 5 Milliarden Euro im Jahr) nicht kostendeckend finanziere.
Der Streit trifft auf angespannte Haushalte: Die Krankenkassen peilen für 2027 stabile Zusatzbeiträge an (dpa-AFX, 17:05 Uhr), während der Bundeshaushalt 2027 nach Bundestagsplanung am Freitag zur Abstimmung steht.
Märkte
Was bedeutet die Pflegereform für Fresenius und Gesundheitsaktien?
Der Zusammenhang zwischen Pflegereform und Kursen ist indirekt, und die Marktberichte vom Donnerstag nennen sie nicht als Treiber. Die folgenden Punkte sind eine Einschätzung der Redaktion:
Fresenius Aktie: Der Konzern ist über Kliniken und Medizinprodukte vom deutschen Gesundheitssystem abhängig; ob und wie die Pflegereform sein Geschäft berührt, geht aus den Quellen nicht hervor.
Dialysewerte und Klinikbetreiber: Höhere Beitragsbelastung und Kürzungen bei Kassen und Kommunen könnten den Verhandlungsspielraum bei Preisen und Vergütungen verengen; Belege dafür fehlen bislang.
Beitragszahler und Konsum: Steigende Sozialbeiträge schmälern das Nettoeinkommen; das ist ein Faktor für Konsumaktien, wenn die Beitragsbelastung zunimmt.
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Den Termin für zweite und dritte Lesung im Bundestag; einen Termin nennen die Quellen bisher nicht.
Die angekündigten Übergangsregeln für Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege.
Die weiteren Proteste der Pflegeverbände bis zum 8. Dezember.
Die Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 und die Reaktion von Bundesanleihen und DAX.
Häufige Fragen zur Pflegereform
Was ist das Pflegeneuordnungsgesetz? Der Regierungsentwurf zur finanziellen Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung mit neuen Leistungsbudgets, über den der Bundestag berät.
Wie hoch ist das Defizit der Pflegeversicherung? Ohne Reform rund 8 Milliarden Euro im Jahr 2027, laut Gesundheitsminister (cash.online); der vdek nennt trotz Gesetz eine Restlücke von rund 1,35 Milliarden Euro.
Was ändert sich für Pflegegrad 1? Der Entlastungsbetrag von 131 Euro im Monat soll laut Entwurf entfallen.
Wann wird die Pflegereform beschlossen? Zweite und dritte Lesung stehen aus; die Koalition zielt auf eine Umsetzung zum Jahresbeginn 2027.
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