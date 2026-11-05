Pfizer Aktie im Comeback-Modus: Q3-Zahlen schlagen Erwartungen - jetzt kaufen?

Als Finanzexperte verfolge Jens Klatt den schwierigen Transformationsprozess von Pfizer nach dem Ende des gigantischen Pandemie-Booms für dich sehr genau. Die Pfizer Aktie habe am Dienstag mit den Ergebnissen für das dritte Quartal ein starkes Lebenszeichen gesendet. CEO Albert Bourla versuche, das Unternehmen durch strategische Übernahmen (wie Metsera für Medikamente zur Gewichtsreduktion), neue Krebsmedikamente und harte Kostensenkungsprogramme zurück auf den Wachstumspfad zu führen. Dass Pfizer nun die Erwartungen habe übertreffen und die Jahresprognose habe anheben können, sei ein klares Indiz dafür, dass dieser Plan langsam Früchte trage. Für Anleger, die im Gesundheitssektor nach Turnaround-Chancen suchen und überlegen würden, dort Aktien kaufen zu wollen, sei dieser Bericht hochspannend. Im Folgenden präsentiere Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Q3-Zahlenwerk.