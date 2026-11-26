Peter Schiff warnt seit Jahren vor dem großen Knall. Neu ist, womit er ihn diesmal begründet: mit fallenden Goldpreisen. Ausgerechnet der Mann, der Gold wie kaum ein anderer propagiert, liest die Schwäche des Edelmetalls als Vorboten eines Abschwungs, der nach seiner Überzeugung Aktien, Immobilien und Kryptowerte gleichermaßen trifft.
Peter Schiff warnt vor Crash schlimmer als 2008: Gold signalisiert Deflation
Der bekannteste Crash-Prophet der Wall Street deutet den Rückgang beim Gold als Warnsignal für Aktien und Immobilien. Was Peter Schiff jetzt erwartet, warum er auf eine Kehrtwende der Fed setzt und welche Minenaktien der Goldfonds seines Hauses hält.
Die Warnung
Schiff: Mehr als nur eine KI-Korrektur
Am 20. November legte Schiff auf X nach und verwies auf ein Video mit dem Titel, der nächste Crash werde schlimmer als 2008. Seine Folge im eigenen Podcast überschrieb er sinngemäß: Nicht die KI-Blase platze, sondern eine Blase in allem.
Gold signalisiert Deflation.
Die Logik dahinter: Fällt selbst das klassische Krisenmetall, werde nicht Schutz gesucht, sondern Liquidität. Es sei „wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen“, dass Gold so stark nachgebe, schrieb Schiff laut BigGo Finance. Für Aktien und Immobilien erwartet er prozentual noch größere Verluste. Die Chancen stünden gut, dass der US-Aktienmarkt sämtliche Gewinne seit dem Amtsantritt von Präsident Trump wieder abgebe.
Die Belege
Welche Zahlen Schiff anführt
Zwei Tage zuvor hatte Schiff eine Liste von Schwächezeichen vorgelegt und gefragt, ob jemand noch glaube, es gehe nur um KI:
Technologie
Der Nasdaq lag nach seiner Rechnung 12,25 Prozent im Minus, der KI-Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) 64 Prozent.
Immobilien
Der Stimmungsindex der US-Hausbauer stand bei 25 Punkten, dem niedrigsten Wert seit 2012.
Krypto
Bitcoin notierte 33,5 Prozent unter dem Jahreshoch. Schiff, langjähriger Kritiker, sieht dort weiteres Abwärtspotenzial.
Den Widerspruch zwischen Deflationssignal und seiner alten Inflationsthese löst Schiff über die Notenbank auf. Eine anhaltende Deflation der Vermögenspreise würde nach seiner Darstellung Staat und Bankensystem in die Knie zwingen. Deshalb rechnet er damit, dass die Fed umschwenkt und die Märkte erneut mit Geld stützt. Im Podcast verwies er zugleich auf Import- und Exportpreise, die im Oktober um jeweils 1,1 Prozent gestiegen seien.
Die Positionen
Worauf Schiffs Haus setzt: Goldminen und Lizenzgesellschaften
Schiff veröffentlicht kein persönliches Depot. Nachvollziehbar ist die Aufstellung des EuroPac Gold Fund (US-Handelssymbol EPGFX), den die von ihm gegründete Euro Pacific Asset Management anbietet. Der Fonds hält rund 65 Titel, die zehn größten stehen für gut die Hälfte des Vermögens.
Die größten Positionen per Ende Juli:
Metalla Royalty & Streaming (ISIN CA59124U6051, US-Handelssymbol MTA): 6,5 Prozent
Agnico Eagle Mines (ISIN CA0084741085, US-Handelssymbol AEM): 6,4 Prozent
Pan American Silver (ISIN CA6979001089, US-Handelssymbol PAAS): 6,0 Prozent
Fortuna Mining (ISIN CA3499421020, US-Handelssymbol FSM): 6,0 Prozent
Franco-Nevada (ISIN CA3518581051, US-Handelssymbol FNV): 5,3 Prozent
OR Royalties (ISIN CA68827L1013, US-Handelssymbol OR): 5,0 Prozent
Royal Gold (ISIN US7802871084, US-Handelssymbol RGLD): 5,0 Prozent
Barrick Mining (ISIN CA06849F1080, US-Handelssymbol B): 4,8 Prozent
Wheaton Precious Metals (ISIN CA9628791027, US-Handelssymbol WPM): 4,3 Prozent
B2Gold (ISIN CA11777Q2099, US-Handelssymbol BTG): 4,3 Prozent
Auffällig ist der hohe Anteil an Lizenz- und Streaminggesellschaften wie Metalla, Franco-Nevada, OR Royalties, Royal Gold und Wheaton. Sie finanzieren Minen und erhalten dafür einen Anteil an der Förderung, tragen aber kaum Betriebskosten. Das passt zu Schiffs Weltbild: Beteiligung am Metallpreis, ohne das volle Kostenrisiko eines Bergwerks. In einer Phase fallender Goldpreise schützt diese Konstruktion allerdings nur begrenzt.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Agnico Eagle Mines: ISIN CA0084741085, WKN 860325, Handelssymbol AE9, US-Handelssymbol AEM
Metalla Royalty & Streaming: ISIN CA59124U6051, Handelssymbol X9C, US-Handelssymbol MTA
Pan American Silver: ISIN CA6979001089, WKN 876617, Handelssymbol PA2, US-Handelssymbol PAAS
Fortuna Mining: ISIN CA3499421020, Handelssymbol F4S, US-Handelssymbol FSM
Franco-Nevada: ISIN CA3518581051, WKN A0M8PX, Handelssymbol 3FO, US-Handelssymbol FNV
OR Royalties: ISIN CA68827L1013, US-Handelssymbol OR
Royal Gold: ISIN US7802871084, WKN 885652, Handelssymbol RG3, US-Handelssymbol RGLD
Barrick Mining: ISIN CA06849F1080, Handelssymbol ABR0, US-Handelssymbol B
Wheaton Precious Metals: ISIN CA9628791027, WKN A2DRBP, Handelssymbol SII, US-Handelssymbol WPM
B2Gold: ISIN CA11777Q2099, WKN A0M889, Handelssymbol 5BG, US-Handelssymbol BTG
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
FAQ
Häufige Fragen zu Peter Schiff
Wer ist Peter Schiff?
Peter Schiff ist US-Ökonom, Gründer von Euro Pacific Asset Management und Moderator eines eigenen Podcasts. Bekannt wurde er durch seine Warnungen vor der Finanzkrise 2008.
Warum sieht Schiff fallendes Gold als schlechtes Zeichen?
Er deutet den Rückgang als Hinweis auf Deflation bei Vermögenswerten, also auf erzwungene Verkäufe quer durch die Märkte.
Welche Aktien hält Schiff?
Ein persönliches Depot ist nicht veröffentlicht. Der Goldfonds seines Hauses hält vor allem Minen- und Lizenzgesellschaften wie Agnico Eagle, Pan American Silver und Franco-Nevada.
Rechnet Schiff mit Zinssenkungen?
Er erwartet, dass die US-Notenbank ihren Kurs ändert und stützt, weil eine Deflation der Vermögenspreise Staat und Banken überfordern würde.
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