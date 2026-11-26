Wer ist Peter Schiff?

Peter Schiff ist US-Ökonom, Gründer von Euro Pacific Asset Management und Moderator eines eigenen Podcasts. Bekannt wurde er durch seine Warnungen vor der Finanzkrise 2008.

Warum sieht Schiff fallendes Gold als schlechtes Zeichen?

Er deutet den Rückgang als Hinweis auf Deflation bei Vermögenswerten, also auf erzwungene Verkäufe quer durch die Märkte.

Welche Aktien hält Schiff?

Ein persönliches Depot ist nicht veröffentlicht. Der Goldfonds seines Hauses hält vor allem Minen- und Lizenzgesellschaften wie Agnico Eagle, Pan American Silver und Franco-Nevada.

Rechnet Schiff mit Zinssenkungen?

Er erwartet, dass die US-Notenbank ihren Kurs ändert und stützt, weil eine Deflation der Vermögenspreise Staat und Banken überfordern würde.