Die Republik Peru hat eine Staatsanleihe (ISIN: US715638FG26, WKN: A4E3ZZ) mit einem Volumen von 2,71 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.
Peru platziert Dollar-Staatsanleihe mit 6,060% Kupon und Laufzeit bis 2038
Perus neue Dollar-Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 6,06%.
Der Kupon betrage 6,060% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 16. Mai 2027, die Laufzeit ende am 16. November 2038. Die Stückelung betrage 1.000 US-Dollar. Die Rendite betrage aktuell rund 6,24% bei einem Kurs von rund 98,48% (Stand: 25.11.2026). Euro-Anleger würden neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen, da die Anleihe in US-Dollar notiere. Fitch bewerte Peru mit BBB. (News vom 26.11.2026)
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