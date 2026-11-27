Der Kupon betrage 6,060% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 16. Mai 2027, die Laufzeit ende am 16. November 2038. Die Stückelung betrage 1.000 US-Dollar. Die Rendite betrage aktuell rund 6,24% bei einem Kurs von rund 98,48% (Stand: 25.11.2026). Euro-Anleger würden neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen, da die Anleihe in US-Dollar notiere. Fitch bewerte Peru mit BBB. (News vom 26.11.2026)