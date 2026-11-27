Erst am Mittwoch war der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Am Freitag folgte die Gegenbewegung: Am Morgen in New York kostete die Unze rund 3.637 Dollar, gut 2 Prozent mehr als am Vortag. Silber legte in der Spitze rund 6 Prozent zu, Kupfer mehr als 4 Prozent. Händler verweisen darauf, dass sich die zuvor abverkauften KI-Aktien stabilisieren. Damit lässt der Druck nach, Edelmetalle zu Geld zu machen, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen.

Die Perpetua Resources Aktie reagiert auf solche Wendepunkte besonders heftig. Das Unternehmen fördert noch nichts. Sein Wert hängt am Stibnite-Goldprojekt im US-Bundesstaat Idaho, und Entwickler ohne laufende Einnahmen schwanken stärker als Produzenten. Erst am Mittwoch hatte das Papier an der Nasdaq im Tagesverlauf ein Jahrestief markiert, bevor es mit einem Plus von gut 6 Prozent bei 15,21 Dollar schloss. Der Freitag setzt diese Erholung fort.