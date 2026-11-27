Kein Wert im S&P/TSX Composite startete am Freitag stärker: Die Perpetua Resources Aktie (ISIN: CA7142661031, WKN: A2QPVU, Handelssymbol Toronto: PPTA, US-Handelssymbol: PPTA an der Nasdaq, Frankfurt: 9MIB) sprang kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 5,87 Prozent auf 23,25 kanadische Dollar. Damit ist Perpetua Resources der S&P/TSX Gewinner des Morgens, an dem der Leitindex selbst um 0,83 Prozent auf 34.714 Punkte zulegte. Hinter dem Sprung steckt mehr als nur der Goldpreis.
Perpetua Resources Aktie: S&P/TSX Gewinner Nummer eins – Gold-Comeback trifft Rüstungsfantasie
Die Perpetua Resources Aktie führt am Freitagmorgen die S&P/TSX Gewinner an: plus 5,87 Prozent auf 23,25 kanadische Dollar. Der Goldpreis erholt sich kräftig von seinem Mehrmonatstief, und Perpetua liefert mit Antimon und Wolfram zusätzlich eine Geschichte, die in Washington gehört wird. Die Gründe, die Zahlen, die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold dreht nach oben – und Perpetua dreht stärker
Der wichtigste Treiber kommt vom Rohstoffmarkt. Gold, Silber und Kupfer erleben am Freitag eine der kräftigsten Erholungen seit Monaten.
Erst am Mittwoch war der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Am Freitag folgte die Gegenbewegung: Am Morgen in New York kostete die Unze rund 3.637 Dollar, gut 2 Prozent mehr als am Vortag. Silber legte in der Spitze rund 6 Prozent zu, Kupfer mehr als 4 Prozent. Händler verweisen darauf, dass sich die zuvor abverkauften KI-Aktien stabilisieren. Damit lässt der Druck nach, Edelmetalle zu Geld zu machen, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen.
Die Perpetua Resources Aktie reagiert auf solche Wendepunkte besonders heftig. Das Unternehmen fördert noch nichts. Sein Wert hängt am Stibnite-Goldprojekt im US-Bundesstaat Idaho, und Entwickler ohne laufende Einnahmen schwanken stärker als Produzenten. Erst am Mittwoch hatte das Papier an der Nasdaq im Tagesverlauf ein Jahrestief markiert, bevor es mit einem Plus von gut 6 Prozent bei 15,21 Dollar schloss. Der Freitag setzt diese Erholung fort.
Erholung beim Goldpreis
Gold steigt nach dem Mehrmonatstief vom Mittwoch um rund 2 Prozent. Goldaktien sind die mit Abstand stärkste Gruppe unter den S&P/TSX Gewinnern.
Hebel eines Entwicklers
Perpetua Resources hat noch keine Produktion. Die Aktie schwankt deshalb stärker als der Goldpreis – in beide Richtungen.
Wolfram für die Rüstung
Mitte November meldete Perpetua eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem großen US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern, um heimische Wolframvorkommen zu prüfen. Ende Oktober kam ein Auftrag der US-Armee zur Wolfram-Erkundung hinzu.
Neuer Goldfund
Anfang November berichtete das Unternehmen von einer neuen Goldentdeckung auf dem Stibnite-Gelände und weiter hohen Gehalten in einer bekannten Zone.
Hintergrund
Ein Goldprojekt, das Washington interessiert
Stibnite ist mehr als ein Goldvorkommen. Neben Gold liegt dort Antimon, ein Metall, das für Munition, Legierungen und Flammschutz gebraucht wird und bei dem die USA stark von Importen abhängen. Diese Kombination hat Perpetua Resources zu einem Unternehmen gemacht, das in der Debatte um kritische Rohstoffe regelmäßig genannt wird. Mit Wolfram kommt nun ein drittes strategisches Metall ins Spiel. Die Zahlen zum dritten Quartal vom 13. November fielen besser aus als befürchtet: Der Verlust je Aktie lag bei 0,63 Dollar, Analysten hatten im Schnitt mit 0,89 Dollar gerechnet.
Häufige Fragen zur Perpetua Resources Aktie
Warum ist die Perpetua Resources Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 kurz nach Handelsstart in Toronto um 5,87 Prozent auf 23,25 kanadische Dollar. Auslöser ist die kräftige Erholung von Gold, Silber und Kupfer, verstärkt durch die jüngsten Meldungen zu Wolfram und einem neuen Goldfund.
Wie lauten ISIN und WKN der Perpetua Resources Aktie?
Die ISIN lautet CA7142661031, die WKN A2QPVU. In Toronto und an der Nasdaq wird die Aktie unter PPTA gehandelt.
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