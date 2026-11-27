Am 9. November wandte sich Ram Krishnan, Chef von PepsiCo North America, mit einem Memo an die Belegschaft. Vieles in der Arbeitsweise sei zu komplex und zersplittert, schrieb er, Strukturen sollten einfacher und Entscheidungen schneller werden. Laut "Wall Street Journal" und Reuters fallen rund 1.000 Stellen in den nordamerikanischen Food- und Getränkesparten weg. Welche Standorte und Abteilungen betroffen sind, hat PepsiCo bisher nicht mitgeteilt. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 306.000 Menschen, davon etwa 125.000 in den USA.

Der Druck kommt vor allem von Elliott Investment Management. Der Aktivist hält laut Berichten rund 2% an PepsiCo, bewertet mit etwa 4 Mrd. USD, und hatte im September 2025 operative Verbesserungen und gezielte Neuinvestitionen gefordert. Im Dezember 2025 einigte sich PepsiCo mit Elliott auf eine Verkleinerung des US-Sortiments um 20% bis Anfang 2026 und auf günstigere Preisstufen. Der neue Jobabbau ist der nächste Schritt dieses Umbaus, der die PepsiCo-Aktie aus der Rolle des trägen Dividendenwerts holen soll.