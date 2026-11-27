PepsiCo (ISIN: US7134481081, FSE: PEP, Nasdaq: PEP) hat ein Problem, das sich nicht wegrationalisieren lässt: Immer mehr Amerikaner essen und trinken weniger von dem, was Lay's, Doritos und Pepsi groß gemacht hat. Laut Gallup nehmen bereits 11% der erwachsenen US-Bürger GLP-1-Abnehmmittel wie Ozempic oder Wegovy, 2024 waren es erst 3%. Dazu kommen ein gesenkter Gewinnausblick, rund 1.000 gestrichene Stellen in Nordamerika und der aktivistische Investor Elliott im Nacken. Die PepsiCo-Aktie notiert zuletzt bei 143,93 USD. Die große PepsiCo Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
PepsiCo Aktie Prognose: Abnehmspritzen, Elliott-Druck und 1.000 gestrichene Jobs - Dreht der Snack-Riese noch?
Die PepsiCo-Aktie steckt zwischen GLP-1-Boom, Aktivist Elliott und Jobabbau fest. Die große PepsiCo Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- PepsiCo, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, PEP
- ISIN
- US7134481081
- Kerngeschäft
- Snacks (Lay's, Doritos, Quaker) und Getränke (Pepsi, Mountain Dew, Gatorade)
- 52-Wochen-Spanne
- 123,47 bis 171,48 USD
- Seit Jahresbeginn
- rund +3% (Redaktionsrechnung)
- Aktivistischer Investor
- Elliott Investment Management (rund 2%)
- Nächste Zahlen
- Q4 2026 und Ausblick 2027, voraussichtlich Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die aktuellen News
Jobabbau und Sortimentsschnitt: PepsiCo räumt in Nordamerika auf
Am 9. November wandte sich Ram Krishnan, Chef von PepsiCo North America, mit einem Memo an die Belegschaft. Vieles in der Arbeitsweise sei zu komplex und zersplittert, schrieb er, Strukturen sollten einfacher und Entscheidungen schneller werden. Laut "Wall Street Journal" und Reuters fallen rund 1.000 Stellen in den nordamerikanischen Food- und Getränkesparten weg. Welche Standorte und Abteilungen betroffen sind, hat PepsiCo bisher nicht mitgeteilt. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 306.000 Menschen, davon etwa 125.000 in den USA.
Der Druck kommt vor allem von Elliott Investment Management. Der Aktivist hält laut Berichten rund 2% an PepsiCo, bewertet mit etwa 4 Mrd. USD, und hatte im September 2025 operative Verbesserungen und gezielte Neuinvestitionen gefordert. Im Dezember 2025 einigte sich PepsiCo mit Elliott auf eine Verkleinerung des US-Sortiments um 20% bis Anfang 2026 und auf günstigere Preisstufen. Der neue Jobabbau ist der nächste Schritt dieses Umbaus, der die PepsiCo-Aktie aus der Rolle des trägen Dividendenwerts holen soll.
Die Quartalszahlen
Gutes Umsatzwachstum, schwaches Nordamerika, gekappter Ausblick
Die Zahlen zum dritten Quartal (8. Oktober) fielen besser aus als befürchtet. Der Ausblick nicht: PepsiCo kappte die Gewinnprognose für 2026 und räumte ein, dass die Sanierung in Nordamerika länger dauert als geplant.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Nettoumsatz
|25,27 Mrd. USD
|+5,6%
|Organisches Umsatzwachstum
|+3,1%
|-
|Core-EPS
|2,34 USD
|+2%
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|2,23 USD
|+17%
|International, organischer Umsatz
|+8%
|-
|Foods Nordamerika, operativer Core-Gewinn
|-12%
|in konstanter Währung
|Getränke Nordamerika, Absatzmenge
|-2%
|Umsatz rund +5%
Core-Kennzahlen sind bereinigte PepsiCo-Größen. Der Konsens für das Core-EPS lag laut Medienberichten bei rund 2,29 USD.
Quelle: PepsiCo (8-K, 8.10.2026), Zacks, Benzinga, Fox Business, TIKR
International läuft es rund: Der organische Umsatz wuchs um 8%, das ist laut Zacks das 22. Quartal in Folge mit mindestens mittlerem einstelligem Wachstum. In Nordamerika dagegen stagniert das Geschäft mit Snacks, und bei Getränken sank die Absatzmenge, während höhere Preise den Umsatz stützten. Hinzu kommt ein Sondereffekt: Rund 4 Prozentpunkte des Core-Gewinnwachstums von 3% gehen laut PepsiCo auf Zollrückerstattungen zurück, die laut TIKR-Analyse auslaufen.
Die Prognose für 2026 liest sich entsprechend gemischt. Den Umsatz erwartet PepsiCo nun bei rund +6%, doch das Core-EPS-Wachstum soll nur noch 2,5-3,5% betragen, zuvor war das untere Ende von 5-7% angepeilt. Währungsbereinigt sind es nur noch 1-2%. Finanzchef Steve Schmitt sagte, die Marge in Nordamerika bleibe im vierten Quartal unter Druck. Für die PepsiCo Aktie Prognose ist das der Kern: Das Wachstum kommt aus dem Ausland, die Ertragsprobleme sitzen im wichtigsten Markt.
Das große Bild
Abnehmspritzen, SNAP-Verbote und ein Sortiment im Umbau
Das Kernproblem der PepsiCo-Aktie lässt sich nicht mit einem Sparprogramm lösen: Es heißt GLP-1. Die Mittel dämpfen den Appetit, und Branchendaten deuten laut Berichten auf einen geringeren Appetit auf Snacks und auf mehr Interesse an Eiweiß und Ballaststoffen hin.
Gallup zufolge nutzen 11% der erwachsenen Amerikaner aktuell ein GLP-1-Mittel, das entspricht rechnerisch knapp 30 Millionen Menschen. Dazu kommt Gegenwind aus der Politik: Bis Juli 2026 haben 23 US-Bundesstaaten Genehmigungen, Zucker-Getränke aus dem Lebensmittelhilfeprogramm SNAP auszuschließen. Eine Studie des National Bureau of Economic Research beziffert den Rückgang der Käufe ausgeschlossener Getränke bei SNAP-Haushalten im ersten Halbjahr 2026 auf 12,4%. Für Pepsi, Mountain Dew und Gatorade ist das ein weiterer Bremsklotz im Heimatmarkt.
PepsiCo versucht, die Produktpalette umzubauen. Konzernchef Ramon Laguarta sieht nach eigener Aussage mehr Chancen als Risiken durch die Abnehmmittel und verweist darauf, dass mehr als 70% des US-Foodgeschäfts bereits aus Einzelportionen besteht. Die Antworten im Überblick:
Protein: Im März 2026 kam Doritos Protein mit 10 Gramm Eiweiß pro Portion in die US-Regale, dazu Good Warrior Beef Sticks mit 100 Kalorien.
Funktionale Getränke: Pepsi Prebiotic Cola, die für 1,95 Mrd. USD übernommene Marke Poppi und die Hydrationsmarke Propel, die laut Laguarta zweistellig wächst.
Ballaststoffe und "Clean Label": SunChips Fiber, ein Quaker-Relaunch und die Linie Simply NKD ohne künstliche Farbstoffe.
Preise und Sortiment: günstigere Preisstufen und ein um 20% verkleinertes US-Sortiment, wie mit Elliott vereinbart.
Ob das reicht, ist offen. Bernstein erwartet, dass die Snack-Mengen in Nordamerika 2027 weiter sinken, sobald PepsiCo die Preissenkungen dieses Jahres hinter sich lässt. Das ist eine Einschätzung eines Dritten, kein Befund.
Das Chartbild
Zwischen Oktober-Tief und 200-Tage-Linie
Charttechnisch hat die PepsiCo-Aktie einen kräftigen Rebound hinter sich. Vom Jahrestief bei 123,47 USD im Oktober stieg sie um fast 20%, bis die Rally im Bereich von 147 bis 148 USD abgewürgt wurde. Am 16. November schloss die Aktie bei 146,43 USD, einen Tag später fiel sie um 3% auf 142,02 USD. Mit dem Schlusskurs von 143,93 USD am 25. November liegt die PepsiCo-Aktie knapp unter der 200-Tage-Linie bei rund 145 USD und deutlich über der 50-Tage-Linie bei rund 134,50 USD. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 123,47 bis 171,48 USD. Marken, auf die Chartbeobachter zuletzt verwiesen: Widerstand um 147 bis 148 USD, Unterstützung im Bereich von 135 USD und beim Oktober-Tief. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Handelsempfehlung.
Bewertung und Analysten
Günstig bewertet, aber ohne Rückenwind bei den Gewinnschätzungen
Gemessen am erwarteten Gewinn ist die PepsiCo-Aktie so günstig wie lange nicht: Das Forward-KGV liegt laut TIKR bei 16,8, der Fünfjahresschnitt bei rund 21, der Tiefpunkt bei 14,3 am 7. Oktober. Die Dividendenrendite beträgt nach Angaben von Datenanbietern rund 4%. Der Haken: Die Gewinnschätzungen sinken. Der Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie liegt laut TIKR bei 8,14 USD für 2025, 8,42 USD für 2026 und 8,61 USD für 2027, wobei die Schätzung für 2027 in drei Monaten um rund 4% gefallen ist.
Auch die Analysten sind vorsichtig. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TIKR bei rund 142 USD und damit auf dem Niveau des Aktienkurses, im Mai hatte der Durchschnitt noch bei 172 USD gelegen. Die Mehrheit der Häuser rät zum Halten. Am 17. November stufte Bernstein die PepsiCo-Aktie auf "Underperform" ab und senkte das Kursziel von 131 auf 128 USD. Analyst Cristian Rios erwartet, dass PepsiCo die Gewinnerwartungen in den kommenden zwölf Monaten verfehlt, getrieben von Nordamerika. Dagegen hält etwa Goldman Sachs an einer Kaufeinstufung fest.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Bernstein
|Underperform
|128 USD
|17.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|165 USD
|8.10.2026
|UBS
|Buy
|145 USD
|2.10.2026
|Piper Sandler
|Overweight
|140 USD
|9.10.2026
|Wells Fargo
|Equal Weight
|135 USD
|5.10.2026
|TD Cowen
|Hold
|133 USD
|28.9.2026
Einschätzungen einzelner Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: TIKR, MarketBeat, Investing.com, 247wallst
Die PepsiCo Aktie Prognose
Drei Szenarien für die kommenden Monate und Jahre
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis zu den Zahlen im Februar): Zwischen 200-Tage-Linie und Oktober-Tief
Kurzfristig dominieren die Nachrichten: Jobabbau, die Folgen des KFC-Verlusts ab Januar und die Frage, wie stark die Marge in Nordamerika im vierten Quartal leidet. Gelingt der PepsiCo-Aktie ein nachhaltiger Schlusskurs über der 200-Tage-Linie und dem Bereich von 147 bis 148 USD, wäre das ein positives Signal. Fällt sie zurück Richtung 135 USD, rückt das Oktober-Tief wieder in den Blick. Die Dividendenrendite von rund 4% wirkt als Polster.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): 2027 entscheidet
Mittelfristig kommt es darauf an, ob die Kostensenkungen die schwächeren Mengen auffangen. Bernstein rechnet mit fallenden Snack-Absätzen in Nordamerika, sobald die Preissenkungen im Vorjahresvergleich nicht mehr wirken, und mit auslaufenden Zollrückerstattungen. Positiv für die PepsiCo Aktie Prognose wäre, wenn der Ausblick 2027 im Februar konservativ ausfällt und die Gewinnschätzungen damit eine Basis finden.
Langfristig (ab 2028): Portfolio-Umbau gegen GLP-1
Langfristig zählt, ob PepsiCo den Wandel zu Protein, Ballaststoffen und funktionalen Getränken schafft, ohne die Margen des klassischen Geschäfts zu opfern. Das internationale Geschäft liefert dafür das Wachstum, Elliott den Druck. Scheitert der Umbau in Nordamerika, bleibt die PepsiCo-Aktie ein günstig bewerteter Dividendenwert mit schrumpfender Ertragskraft.
Termine
Was Anleger der PepsiCo-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Umsetzung des Jobabbaus und des 20%-Sortimentsschnitts in Nordamerika.
Januar 2027: Wechsel von rund 3.700 US-KFC-Restaurants zu Coca-Cola.
Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick 2027 (voraussichtlich, Termin nicht bestätigt).
Laufend: Entwicklung der GLP-1-Nutzung und weiterer SNAP-Beschränkungen.
FAQ
Häufige Fragen zur PepsiCo-Aktie
Warum steht die PepsiCo-Aktie unter Druck? Der Konzern hat im Oktober den Gewinnausblick für 2026 gesenkt, in Nordamerika sinken Foodgewinn und Getränkemengen, und Bernstein hat die Aktie am 17. November abgestuft.
Wie stark belasten GLP-1-Mittel PepsiCo? Laut Gallup nehmen 11% der erwachsenen Amerikaner GLP-1-Mittel zur Gewichtsabnahme. EY-Parthenon schätzt, dass der US-Branche dadurch in zehn Jahren bis zu 12 Mrd. USD Snack-Umsatz entgehen könnten. PepsiCo sieht nach Aussage von Laguarta mehr Chancen als Risiken.
Was fordert Elliott? Der Aktivist drängt auf operative Verbesserungen und gezielte Neuinvestitionen. Vereinbart sind ein um 20% kleineres US-Sortiment und günstigere Preisstufen.
Wie lautet die PepsiCo Aktie Prognose der Analysten? Die Mehrheit rät zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt laut TIKR bei rund 142 USD, die Spanne der ausgewählten Häuser reicht von 128 USD (Bernstein) bis 165 USD (Goldman Sachs).
Zahlt PepsiCo eine Dividende? Ja, die Dividendenrendite liegt nach Angaben von Datenanbietern bei rund 4%.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027 mit dem Ausblick für 2027.
Ist die PepsiCo-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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