Warum ist die PepsiCo Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?

Es gibt keine neue Nachricht; defensive Titel geben bei der Chip-Erholung leicht nach.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der PepsiCo Aktie?

Rund 4,1 Prozent bei einem Kurs von etwa 143 Dollar.

Wann legt PepsiCo die nächsten Zahlen vor?

Erwartet am 2. Februar 2027.