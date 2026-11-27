Die PepsiCo Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, US-Handelssymbol: PEP) gehört am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern der Vorbörse. Gegen 10:16 Uhr deutscher Zeit gibt der Getränke- und Snackkonzern um 0,71 Dollar oder 0,49 Prozent auf 143,22 Dollar nach. Damit setzt die PepsiCo Aktie ihre Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort.
PepsiCo Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – Dividendenaktie leidet unter Nordamerika-Schwäche
Die PepsiCo Aktie gibt vorbörslich 0,49 Prozent auf 143,22 Dollar nach. Hinter dem kleinen Minus steht eine große Frage: Gelingt die Wende im schwachen Getränkegeschäft in Nordamerika?
Kursgrund
Warum die PepsiCo Aktie heute nachgibt
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Markt wendet sich am Freitag den Chipwerten zu: Asiens Börsen legten deutlich zu, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent, Zollsorgen ließen nach. Defensive Konsumwerte wie die PepsiCo Aktie geben in solchen Phasen oft leicht nach. Der US-Handel endet heute schon um 13 Uhr Ortszeit.
Die Aktie hat in den vergangenen Wochen zudem Auftrieb bekommen: In dem Monat bis zum 12. November legte sie um rund zehn Prozent zu, während der breite Markt nachgab. Wer dabei war, nimmt nun womöglich Gewinne mit.
Hintergrund
Gewinnwarnung im Schlüsselmarkt
Am 8. Oktober hatte PepsiCo die Prognose für das Jahr 2026 deutlich gesenkt: Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll in der Mitte der Spanne bei etwa 3 Prozent liegen, zuvor waren es 6 Prozent. Dabei übertraf das dritte Quartal die Erwartungen, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 2 Prozent auf 2,34 Dollar. Im Ausland wächst PepsiCo so stark wie seit Jahren nicht, die Sanierung in Nordamerika stockt aber. Dort sank das Getränkevolumen um 2 Prozent, obwohl der Umsatz um 5 Prozent stieg.
Hinzu kommen Sparmaßnahmen. Medienberichten zufolge plant PepsiCo im nordamerikanischen Lebensmittel- und Getränkegeschäft den Abbau von rund 1.000 Stellen; das Unternehmen bestätigte die Größenordnung nicht. Zugleich laufen Kostenabsicherungen aus, im vierten Quartal steigen die Rohstoffkosten.
Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie
Warum ist die PepsiCo Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Es gibt keine neue Nachricht; defensive Titel geben bei der Chip-Erholung leicht nach.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der PepsiCo Aktie?
Rund 4,1 Prozent bei einem Kurs von etwa 143 Dollar.
Wann legt PepsiCo die nächsten Zahlen vor?
Erwartet am 2. Februar 2027.
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