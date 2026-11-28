Die PayPal Aktie (US-Handelssymbol: PYPL) zählt mit plus 10,98 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 2,30 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,44 Prozent, auf Jahressicht ein Minus von 4,35 Prozent.
PayPal Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Zahlungsdienst springt zweistellig
Die PayPal Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 10,98 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,44 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die PayPal Aktie in der Woche steigt
Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Die PayPal Aktie profitiert möglicherweise vom Start des Weihnachtsgeschäfts, in dem Zahlungsdienste gefragt sind. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche ist PayPal einer der wenigen Werte der Liste, die auch auf Monatssicht im Plus liegen.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Warum ist die PayPal Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; das Weihnachtsgeschäft könnte helfen.
Wie hat sich die PayPal Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 10,98 Prozent bis Freitagabend.
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