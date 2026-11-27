Die PayPal Aktie (US-Handelssymbol: PYPL) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 58,565, die Kursliste nennt plus 1,31 Prozent. PayPal wickelt einen großen Teil der Onlinezahlungen ab.
PayPal Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Bezahldienst im Plus
Die PayPal Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 58,565 Dollar und zählt mit plus 1,31 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was zum Black Friday über den Anstieg bekannt ist.
Kursgrund
Warum die PayPal Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Am Black Friday steigen die Onlinezahlungen, davon profitiert die PayPal Aktie als Nasdaq100 Gewinner möglicherweise. Der Anstieg von 1,31 Prozent bleibt moderat.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Warum ist die PayPal Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der PayPal Aktie?
Um 15:45 Uhr 58,565.
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