Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, FSE: 2PP, NASDAQ: PYPL) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 70,00 USD oder 45,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

PayPal Holdings Inc. hat am 27. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 bekannt gegeben.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von KBW und RBC Capital. Die Analysten Sanjay Sakhrani und Daniel Perlin setzen das Kursziel jeweils auf 70 USD und stufen die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls optimistisch zeigt sich Susquehanna: Analyst James Friedman sieht den fairen Wert bei 67 USD und empfiehlt die PayPal-Aktie ebenfalls zum Kauf.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Evercore ISI. Analyst Adam Frisch sieht den fairen Wert der PayPal-Aktie bei lediglich 45 USD und bewertet den Zahlungsdienstleister mit "hold". Nur knapp darüber folgt Morgan Stanley: Analyst James Faucette setzt das Kursziel auf 46 USD und stuft die Aktie mit "sell" ein.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: