PayPal hat am 27. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das Zahlungsvolumen stieg um 6% auf 487,1 Milliarden Dollar, der Umsatz dagegen nur um 2% auf 8,58 Milliarden Dollar (währungsbereinigt +1%). Beim Umsatz verfehlte PayPal laut CNBC die Erwartungen, beim bereinigten Gewinn übertraf es sie. Der Nettogewinn sank um 14% auf 1,07 Milliarden Dollar, auch das operative Ergebnis nach US-GAAP fiel um 8%. Bereinigt wuchs das operative Ergebnis um 3% und der Gewinn je Aktie um 8%.

Der Treiber heißt Kostendisziplin. Die operativen Kosten abseits der Transaktionen stiegen im Quartal nur um 1%. PayPal hat nach Unternehmensangaben mehr als 2.000 Stellen abgebaut, drei Hierarchieebenen gestrichen und die Zahl der Führungsstellen um mehr als ein Viertel gesenkt. Mindestens 1,5 Milliarden Dollar Brutto-Einsparungen im Jahresvolumen sollen binnen zwei bis drei Jahren erreicht werden; das Management warnte laut Zusammenfassung der Telefonkonferenz davor, die Kosten des dritten Quartals hochzurechnen.

Die Schwäche sitzt im Kern: Das Volumen beim PayPal-Button in Online-Shops wächst seit vier Quartalen nur um 1% bis 2%. In Europa belastet laut Management das Ende der Zollfreigrenze für Kleinsendungen mit rund 0,7 Prozentpunkten. Regional zeigt sich ein gespaltenes Bild: Der Umsatz in den USA stieg um 5% auf 5 Milliarden Dollar, im Ausland sank er um 2% auf 3,6 Milliarden Dollar. Ein Lichtblick bleibt Venmo mit zweistelligem Volumenwachstum im achten Quartal in Folge; die Debitkarte kommt auf 6,7 Millionen monatlich aktive Konten (+55%).