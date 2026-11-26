Die PayPal Aktie (ISIN: US70450Y1038, FSE: 2PP, Nasdaq: PYPL) schloss am Mittwoch bei 57,81 Dollar und hat seit Freitag rund 8,5% zugelegt, obwohl der Zahlungsdienstleister gleich an mehreren Fronten im Umbau steckt: Am 20. November kündigte PayPal eine neue Finanzchefin an, der Risikochef verlässt das Unternehmen, und die Übernahmefantasie um Stripe und Advent International ist seit dem Spätsommer eher Erinnerung als Aussicht. Zugleich sinkt der Nettogewinn trotz wachsendem Zahlungsvolumen, und die Konkurrenz im Online-Bezahlen wird härter. Die große Analyse mit PayPal Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
PayPal Aktienanalyse: Neuer CFO, geplatzter Stripe-Deal und KI-Wette
Chefetage im Umbau, Stripe-Übernahme vom Tisch, KI-Wette im Aufbau: Die PayPal Aktie Prognose zeigt, was nach Quartalszahlen, Führungswechseln und Analystenvoten für Anleger zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- PayPal Holdings, Inc.
- Börse / Ticker
- NASDAQ, PYPL
- ISIN / WKN
- US70450Y1038 / A14R7U
- Kerngeschäft
- Online-Bezahlen (PayPal, Venmo, Braintree), Zahlungsabwicklung
- Konzernchef
- Enrique Lores (seit 1. März 2026)
- Neue Finanzchefin
- Claire Bramley (ab 3. Februar 2027)
- 52-Wochen-Spanne
- 38,46 bis 63,93 $
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs NASDAQ
Die aktuellen News
Köpfe rollen: Neue Finanzchefin, Risikochef geht
Es ist die dritte Etappe eines Jahres der Personalwechsel: Im Februar musste Alex Chriss gehen, im April baute Nachfolger Enrique Lores den Konzern in drei Einheiten um, und am 20. November folgte die nächste Welle an der Spitze.
Laut Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC ernennt PayPal Claire Bramley zur Finanzchefin. Die bisherige Finanzchefin des Buchhaltungssoftware-Anbieters Xero übernimmt am 3. Februar 2027 von Jamie Miller, die ihre Funktion als Finanz- und Operatingchefin am 2. Februar 2027 beendet. Miller hatte PayPal nach dem Abgang von Chriss im Februar übergangsweise geführt. Zudem verlässt laut Medienberichten Risikochef Aaron Webster das Unternehmen; weitere Berufungen betreffen laut Berichten unter anderem Venmo, die Zahlungsabwicklung und Krypto.
Der Markt reagierte nervös: Die PayPal-Aktie gab am Tag der Ankündigung nach und schloss bei 53,29 Dollar, laut aktiencheck.de-Marktbericht lag das Minus bei rund 4%. Seither folgten drei Gewinntage in Folge. Für die Einordnung wichtig: Clear Street sieht nach den Wechseln laut TipRanks eine geringere Wahrscheinlichkeit für einen Verkauf von PayPal.
Die Übernahmefantasie
Stripe und Advent: Der 53-Milliarden-Traum ist vorerst geplatzt
Wer die PayPal Aktie seit Juli beobachtet, kennt den Reiz der Übernahmefantasie: Ein einziges Angebot katapultierte den Kurs zeitweise um rund 19% nach oben.
Am 15. Juli wurde bekannt, dass Stripe und der Finanzinvestor Advent International 60,50 Dollar je Aktie bieten, insgesamt mehr als 53 Milliarden Dollar und rund 28% über dem Schlusskurs von 47,37 Dollar vor der Meldung. PayPals Verwaltungsrat hielt das Angebot laut Reuters für unzureichend und wog zudem Finanzierungssicherheit, regulatorische Hürden und die Dauer einer Transaktion ab.
Mitte August berichtete das Wall Street Journal von wieder aufgenommenen Gesprächen über einen möglicherweise höheren Preis. Am 28. August meldete Bloomberg dann, das Konsortium verfolge den Kauf nicht weiter. Weder Stripe noch PayPal kommentierten die Berichte laut American Banker; eine offizielle Bestätigung des Rückzugs liegt aus den ausgewerteten Quellen nicht vor. Das Thema bleibt dennoch Teil der Debatte, wie die Einordnung von Clear Street zeigt.
Für die PayPal Aktie Prognose heißt das: Der Kurs von 57,81 Dollar liegt rund 4,5% unter dem damaligen Angebot. Ohne Bieter muss die Bewertung allein aus dem Turnaround kommen.
Die Quartalszahlen
Mehr Volumen, weniger Reingewinn
Durch das System fließt mehr Geld, doch bei PayPal bleibt weniger hängen: Das dritte Quartal zeigt ein Unternehmen, das Kosten kappt, während das Kerngeschäft kaum wächst.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Zahlungsvolumen (TPV)
|487,1 Mrd. $
|+6%
|Umsatz
|8,58 Mrd. $
|+2%
|Transaktionsmarge
|3,95 Mrd. $
|+2%
|Operatives Ergebnis (GAAP)
|1,40 Mrd. $
|-8%
|Nettogewinn
|1,07 Mrd. $
|-14%
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|1,25 $
|-4%
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|1,61 Mrd. $
|+3%
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|1,45 $
|+8%
Bereinigt = nicht-GAAP nach PayPal-Definition. Veränderungen zum Vorjahresquartal.
Quelle: PayPal Holdings, Zahlen zum dritten Quartal 2026 (27.10.2026), RTTNews, Quartr
PayPal hat am 27. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das Zahlungsvolumen stieg um 6% auf 487,1 Milliarden Dollar, der Umsatz dagegen nur um 2% auf 8,58 Milliarden Dollar (währungsbereinigt +1%). Beim Umsatz verfehlte PayPal laut CNBC die Erwartungen, beim bereinigten Gewinn übertraf es sie. Der Nettogewinn sank um 14% auf 1,07 Milliarden Dollar, auch das operative Ergebnis nach US-GAAP fiel um 8%. Bereinigt wuchs das operative Ergebnis um 3% und der Gewinn je Aktie um 8%.
Der Treiber heißt Kostendisziplin. Die operativen Kosten abseits der Transaktionen stiegen im Quartal nur um 1%. PayPal hat nach Unternehmensangaben mehr als 2.000 Stellen abgebaut, drei Hierarchieebenen gestrichen und die Zahl der Führungsstellen um mehr als ein Viertel gesenkt. Mindestens 1,5 Milliarden Dollar Brutto-Einsparungen im Jahresvolumen sollen binnen zwei bis drei Jahren erreicht werden; das Management warnte laut Zusammenfassung der Telefonkonferenz davor, die Kosten des dritten Quartals hochzurechnen.
Die Schwäche sitzt im Kern: Das Volumen beim PayPal-Button in Online-Shops wächst seit vier Quartalen nur um 1% bis 2%. In Europa belastet laut Management das Ende der Zollfreigrenze für Kleinsendungen mit rund 0,7 Prozentpunkten. Regional zeigt sich ein gespaltenes Bild: Der Umsatz in den USA stieg um 5% auf 5 Milliarden Dollar, im Ausland sank er um 2% auf 3,6 Milliarden Dollar. Ein Lichtblick bleibt Venmo mit zweistelligem Volumenwachstum im achten Quartal in Folge; die Debitkarte kommt auf 6,7 Millionen monatlich aktive Konten (+55%).
Für das Gesamtjahr hebt PayPal das Ziel für den bereinigten Gewinn je Aktie auf rund 5,60 Dollar an, für das vierte Quartal peilt das Management rund 1,43 Dollar an. 2027 soll mehr investiert werden; das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll ähnlich ausfallen wie 2026. Dazu zahlt PayPal eine Quartalsdividende von 0,14 Dollar je Aktie (Dividendenrendite rund 1%). Auf Basis des Gewinnziels ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 10 (Redaktionsrechnung: 57,81 Dollar geteilt durch 5,60 Dollar).
Das Chartbild
Zwischen 55 und 60 Dollar: Die Aktie sucht ihre Richtung
Charttechnisch bewegt sich die PayPal-Aktie in einer Spanne. Am 13. November schloss sie bei 59,28 Dollar, am 20. November bei 53,29 Dollar, am 25. November bei 57,81 Dollar. Chartbeobachter nannten zuletzt eine Unterstützung um 55 Dollar und einen Widerstand um 60 Dollar. Zur Wochenmitte lag der Kurs noch unter den 20- und 50-Tage-Linien um 57 Dollar, mit 57,81 Dollar notiert er nun etwa auf Höhe dieser Zone. Interessant ist die Marke von 60,50 Dollar: Dort lag das Angebot von Stripe und Advent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 63,93 Dollar, das Tief bei 38,46 Dollar.
Die KI-Wette
Agentic Commerce: Chance oder Fußnote?
PayPal setzt darauf, dass KI-Agenten künftig für Verbraucher einkaufen, vergleichen und bezahlen: Agentic Commerce, wie die Branche es nennt.
Seit Oktober 2025 bietet PayPal Dienste an, mit denen Händler ihre Produktdaten in KI-gesteuerte Einkaufskanäle einspeisen und dort Zahlungen annehmen können, Store Sync heißt das zentrale Produkt. Partner sind laut Berichten unter anderem OpenAI, Perplexity, Microsoft Copilot, Google, Wix und BigCommerce; mit der Übernahme von Cymbio holte sich PayPal zusätzliche Technik ins Haus. Intern soll Anshu Bhardwaj als Chief AI Transformation & Simplification Officer die KI-gestützte Vereinfachung des Konzerns vorantreiben. Laut Telefonkonferenz zum dritten Quartal lösten KI-Chat-Agenten in diesem Jahr bereits mehr als 24 Millionen Kundenkontakte, eine KI-gestützte Risikoplattform halbierte in drei Ländern nahezu die Dauer von Kreditentscheidungen.
Die Frage für die PayPal Aktie Prognose lautet, ob daraus Umsatz wird. Skeptiker sehen im KI-gesteuerten Einkaufen ein strukturelles Risiko, weil KI-Plattformen den Zugang zum Kunden kontrollieren und PayPal dort nicht automatisch Marktanteile gewinnt. Umsatzbeiträge der KI-Initiativen beziffert PayPal in den ausgewerteten Quellen nicht.
Das große Bild
Lores-Umbau: Zurück zum Verbraucher
Lores räumte im CNBC-Interview am 6. November ein, PayPal habe den Fokus auf den Verbraucher verloren. Die neue Struktur mit den drei Einheiten Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo sowie Payment Services & Crypto soll das ändern. Frank Keller leitet die Einheit rund um den PayPal-Button. Die PayPal-Aktie wird an der Börse mit einem erwarteten KGV von rund 10 bewertet; Anleger honorieren den Umbau bisher nur zögerlich. Auf Fünfjahressicht hatte die Aktie nach Angaben von Fortune im Februar rund 80% verloren.
Die Analysten
PayPal Aktie Prognose der Wall Street: Halten statt Euphorie
Die Analysten sind skeptisch. Laut MarketBeat raten 7 Analysten zum Kauf, 32 zum Halten und 7 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,09 Dollar und damit rund 5% unter dem aktuellen Kurs. Nach den Quartalszahlen gab es sowohl angehobene als auch gesenkte Kursziele, zuletzt auch eine Abstufung auf Verkaufen und einen Neueinstieg mit neutraler Einschätzung. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Prognose
PayPal Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Nachrichtenlage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis zu den Zahlen im Februar): Spanne mit Aufwärtsdrang
Die PayPal-Aktie hat sich in dieser Woche von 53 auf knapp 58 Dollar erholt. Hält die Konsumlaune im Weihnachtsgeschäft, könnte der Bereich um 60 Dollar getestet werden. Enttäuscht das Geschäft mit dem PayPal-Button, droht ein Test der Unterstützung um 55 Dollar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Umbau muss liefern
Entscheidend ist, ob der Umsatz mit dem Bezahlbutton über die Marke von 1% bis 2% hinauswächst und Venmo sowie die Zahlungsabwicklung mehr beitragen. Gelingt das, dürfte der Markt die niedrige Bewertung neu bewerten. Bleibt es bei der Kostenkür ohne Wachstum, bleibt die PayPal Aktie Prognose eher verhalten.
Langfristig (ab 2028): Kern, KI und Konsolidierung
Langfristig zählt, ob Lores die Dreijahresstrategie umsetzt, Agentic Commerce Umsatz bringt und die Marktanteile im Online-Handel stabil bleiben. Ein erneutes Übernahmeinteresse wäre ein zusätzlicher, nicht planbarer Kurstreiber.
Termine
Was Anleger der PayPal Aktie jetzt beobachten
27. und 30. November 2026: Black Friday und Cyber Monday als erster Test des Weihnachtsgeschäfts.
Laufend: Meldungen zu einer möglichen Wiederaufnahme von Übernahmegesprächen mit Stripe und Advent.
2. und 3. Februar 2027: Miller scheidet aus, Bramley übernimmt als Finanzchefin.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Termin voraussichtlich, nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Warum steigt die PayPal Aktie aktuell? Die PayPal Aktie schloss am 25. November 2026 bei 57,81 Dollar (+2,92%), den dritten Tag in Folge im Plus. Laut aktiencheck.de-Marktbericht gab es keine Unternehmensnachricht; Anleger schichten aus KI-Werten in konsumnahe Aktien um.
Wer ist der neue Finanzchef von PayPal? Claire Bramley, bisher Finanzchefin von Xero, übernimmt am 3. Februar 2027 von Jamie Miller.
Was ist aus dem Stripe-Angebot geworden? Stripe und Advent boten im Juli 60,50 Dollar je Aktie (mehr als 53 Milliarden Dollar). Laut Bloomberg verfolgt das Konsortium den Kauf seit dem 28. August nicht mehr weiter. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.
Wie lautet die PayPal Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei 55,09 Dollar.
Zahlt PayPal eine Dividende? Ja, PayPal zahlt eine Quartalsdividende von 0,14 Dollar je Aktie.
Ist die PayPal Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit: PayPal Aktie Prognose zwischen Umbau und Übernahmefantasie
Die PayPal Aktie ist ein Wert im Umbau: Das Zahlungsvolumen wächst, der bereinigte Gewinn steigt, doch der Umsatz schwächelt und der Nettogewinn sinkt. Die Übernahmefantasie hat der Kurs hinter sich gelassen, die neue Führung muss nun beweisen, dass der Kern wieder wächst. Kurzfristig entscheidet das Weihnachtsgeschäft, mittelfristig der Zuwachs beim PayPal-Button, langfristig die Dreijahresstrategie von Lores und die KI-Wette. Wer die PayPal Aktie Prognose verfolgt, sollte vor allem auf drei Signale achten: das Wachstum im Online-Checkout, die Kostenentwicklung unter der neuen Finanzchefin und neue Meldungen zu Übernahmeinteresse. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung.
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