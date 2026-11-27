Es ist das Paradox der PayPal Aktie: Der Gewinn je Aktie steigt, die Prognose wird angehoben, die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um elf niedrig – und trotzdem traut die Börse dem Bezahlpionier nicht über den Weg. Der Grund steht in einer einzigen Zahl: zwei Prozent Umsatzwachstum.
PayPal Aktie: Mehr Gewinn, kaum Wachstum – der 5,60-Dollar-Poker
PayPal verdient mehr, wächst aber kaum noch: Die Gewinnprognose steigt auf 5,60 Dollar je Aktie, der Umsatz legt nur um zwei Prozent zu. Warum die PayPal Aktie die Analysten spaltet.
PayPal Holdings, Inc. · ISIN: US70450Y1038 · WKN: A14R7U · Handelssymbol: 2PP · US-Handelssymbol: PYPL
Die Zahlen
Gewinn rauf, Umsatz fast flach
Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um acht Prozent auf 1,45 US-Dollar und lag damit deutlich über dem Konsens von 1,31 Dollar. Der Umsatz wuchs dagegen nur um zwei Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar und verfehlte die erwarteten 8,71 Milliarden. Nach GAAP sank der verwässerte Gewinn je Aktie sogar um vier Prozent auf 1,25 Dollar. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte um sechs Prozent auf 487,1 Milliarden Dollar.
Trotzdem hob das Management die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf rund 5,60 Dollar an, nach zuvor etwa 5,38 Dollar. Für die PayPal Aktie ist das die Kernfrage: Wie lange lässt sich der Gewinn über Effizienz und Rückkäufe steigern, wenn der Umsatz kaum mitzieht?
PayPal ist eine Gewinnmaschine ohne Wachstumsmotor geworden. Die Börse wartet auf den Beweis, dass der Motor wieder anspringt.
Analysten
Bernstein hebt an, Barclays bleibt skeptisch
Bernstein-Analystin Harshita Rawat hob am 11. November 2026 das Kursziel für die PayPal Aktie von 55 auf 60 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung „Market Perform“. Barclays reduzierte das Kursziel im November auf 53 Dollar bei einer Einstufung „Underweight“, Freedom Broker senkte sein Ziel auf 63 Dollar und stufte auf „Halten“ ab. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Neben den Zahlen
Dividende, Krypto-Gebühren und eine Klage
PayPal zahlt eine Bardividende von 0,14 Dollar je Aktie am 24. Dezember 2026 an die zum 4. Dezember eingetragenen Aktionäre. Bei „Pay with Crypto“ bleibt die Händlergebühr bis zum 31. Juli 2027 bei 0,99 Prozent, danach greifen neue Konditionen. Zudem hat PayPal beim Bundesbezirksgericht in Nordkalifornien beantragt, eine Wertpapierklage abzuweisen. Im Endkundengeschäft wuchsen „Jetzt kaufen, später zahlen“ und Venmo-Zahlungen im dritten Quartal überdurchschnittlich.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Welche Gewinnprognose hat PayPal für 2026?
Rund 5,60 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie, nach zuvor etwa 5,38 Dollar.
Zahlt PayPal eine Dividende?
Ja, 0,14 Dollar je Aktie, zahlbar am 24. Dezember 2026; Stichtag ist der 4. Dezember.
Warum ist die PayPal Aktie trotz höherer Prognose unter Druck?
Weil der Umsatz nur um zwei Prozent wuchs und die Erwartungen verfehlte.
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