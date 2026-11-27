Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um acht Prozent auf 1,45 US-Dollar und lag damit deutlich über dem Konsens von 1,31 Dollar. Der Umsatz wuchs dagegen nur um zwei Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar und verfehlte die erwarteten 8,71 Milliarden. Nach GAAP sank der verwässerte Gewinn je Aktie sogar um vier Prozent auf 1,25 Dollar. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte um sechs Prozent auf 487,1 Milliarden Dollar.

Trotzdem hob das Management die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf rund 5,60 Dollar an, nach zuvor etwa 5,38 Dollar. Für die PayPal Aktie ist das die Kernfrage: Wie lange lässt sich der Gewinn über Effizienz und Rückkäufe steigern, wenn der Umsatz kaum mitzieht?