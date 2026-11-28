Eine Aktie steigt in einer Woche um elf Prozent, und unter den jüngsten Analystenurteilen findet sich keine einzige Kaufempfehlung. Bei PayPal ist das gerade Realität. Die PayPal Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 59,14 US-Dollar, ein Plus von 2,30 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 10,98 Prozent.
PayPal Aktie: Elf Prozent Wochenplus, aber kein einziger Analyst rät zum Kauf – was hinter dem Führungsbeben steckt
Neuer Finanzchef, neue Vorstände, ein neuer Stablecoin-Vertriebsweg: PayPal baut um. Die PayPal Aktie erholt sich kräftig. Die Wall Street bleibt auffallend kühl.
PayPal Holdings, Inc. · ISIN: US70450Y1038 · WKN: A14R7U · Handelssymbol: 2PP · US-Handelssymbol: PYPL
Der Umbau
Die halbe Führungsetage wird ausgetauscht
PayPal hat vor einer Woche mehrere Wechsel im Vorstand bekannt gegeben, darunter einen neuen Finanzchef, und ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Die erste Reaktion fiel negativ aus: Die Aktie verlor am Tag der Ankündigung rund vier Prozent. Ein Analyst wertete den Umbau als Zeichen, dass ein Verkauf des Unternehmens unwahrscheinlicher geworden sei – eine Hoffnung, die manche Anleger gehegt hatten.
In dieser Woche drehte die Stimmung. Die Aktie stieg nahezu ohne Unterbrechung und ließ den breiten Markt hinter sich. Am Freitag kam eine Produktnachricht hinzu: Eine Variante des hauseigenen Dollar-Stablecoins ging auf einer weiteren Blockchain an den Start.
PayPal verdient gut und wächst kaum. Für eine Technologieaktie ist das zu wenig, für einen Substanzwert zu teuer umgebaut. Der neue Vorstand muss entscheiden, was das Unternehmen sein will.
Die Analysten
Halten, verkaufen, abwarten
Die jüngsten Urteile fallen verhalten aus. Das Analysehaus Wedbush nahm die Bewertung am 25. November 2026 mit „Neutral“ und einem Kursziel von 62 US-Dollar auf. Monness Crespi & Hardt stufte am 18. November von „Neutral“ auf „Sell“ ab und nennt 48 US-Dollar. Die britische Bank Barclays hatte am 29. Oktober auf „Underweight“ gesenkt, Ziel 53 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Grund für die Zurückhaltung steckt in den Zahlen. PayPal übertraf zuletzt die Gewinnerwartungen und hob die Prognose an, meldete aber das schwächste Umsatzwachstum des Jahres. Die Kernmarke – der Bezahlknopf im Onlinehandel – verliert an Schwung. Am 4. Dezember wird die Aktie ex Dividende gehandelt; ausgeschüttet werden 14 Cent je Aktie.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Wo steht die PayPal Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 59,14 US-Dollar (plus 2,30 Prozent).
Was hat sich im Management geändert?
PayPal hat mehrere Vorstandsposten neu besetzt, darunter den des Finanzchefs.
Wie urteilen Analysten?
Überwiegend mit „Halten“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 57 US-Dollar.
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