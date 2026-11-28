PayPal hat vor einer Woche mehrere Wechsel im Vorstand bekannt gegeben, darunter einen neuen Finanzchef, und ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen. Die erste Reaktion fiel negativ aus: Die Aktie verlor am Tag der Ankündigung rund vier Prozent. Ein Analyst wertete den Umbau als Zeichen, dass ein Verkauf des Unternehmens unwahrscheinlicher geworden sei – eine Hoffnung, die manche Anleger gehegt hatten.