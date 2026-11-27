Die Paychex Aktie (US-Handelssymbol: PAYX) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Laut Kursliste verliert sie 0,31 Prozent auf 118,12 Dollar. Paychex wickelt Gehaltsabrechnungen für kleine und mittlere Firmen ab.
Paychex Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – Lohnabrechner leicht im Minus
Die Paychex Aktie steht am Freitag bei 118,12 Dollar und zählt mit minus 0,31 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Rückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Paychex Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Paychex Aktie gibt als Nasdaq100 Verlierer nur minimal nach, während die breite Mehrheit der Nasdaq-100-Werte im Plus liegt.
Häufige Fragen zur Paychex Aktie
Warum ist die Paychex Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Paychex Aktie?
Am Freitagabend 118,12 Dollar.
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