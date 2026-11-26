Partners Group Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Jahresverlierer trotzt den Abstufungen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Partners Group Aktie schließt am Donnerstag 1,69 Prozent höher bei 638,60 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Trotz skeptischer Analystenstimmen in dieser Woche erholt sich der Privatmarkt-Spezialist.

Die Partners Group Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar schließt 1,69 Prozent höher bei 638,60 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 10,60 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Partners Group Aktie gestiegen ist Der Gegenwind der Analysten ist nicht verschwunden. Die bessere Börsenstimmung wog am Donnerstag schwerer. Nach der Wende an der Wall Street griffen Anleger am Donnerstag wieder zu konjunkturabhängigen Titeln und Finanzwerten. Steigende Märkte helfen einem Vermögensverwalter wie Partners Group doppelt: Sie stützen die Bewertung der Beteiligungen und erleichtern Verkäufe, an denen das Unternehmen erfolgsabhängige Gebühren verdient. Die Partners Group Aktie baute ihr Plus von 0,92 Prozent am Morgen bis zum Schluss fast auf das Doppelte aus. Einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Partners Group Aktie am Donnerstag +1,69 % Schlusskurs der Partners Group Aktie 638,60 CHF Tageshoch vom Dienstag 640,40 CHF Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 24.11.) -33 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), FuW, investing.com Partners Group Aktie: Höchster Schluss der Woche Mit 638,60 Franken markiert die Partners Group Aktie den höchsten Schlusskurs dieser Woche. Das ist bemerkenswert, weil gleich zwei Banken ihre Einschätzung in den vergangenen Tagen zurückgenommen und auf einen trüben Ausblick bei den Gebühren verwiesen haben. Das Unternehmen hält mit eigenen Nachrichten dagegen: An einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten 83 Prozent dem Umbau eines großen Fonds zu. Was die Partners Group Aktie bremsen kann Gebühren: Die Sorge um die erfolgsabhängigen Erträge ist der Kern der Analystenskepsis.

Mittelabflüsse: Vermögende Privatanleger haben zuletzt Geld aus Fonds abgezogen.

Widerstand: Das Dienstagshoch bei 640,40 Franken ist auf Schlusskursbasis noch nicht überwunden. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Mit einem Minus von rund einem Drittel ist der Titel der schwächste SMI-Wert des Jahres. Für den SMI-Gewinner vom Donnerstag wäre ein Schluss über 640,40 Franken ein erstes Zeichen, dass die Käufer die Oberhand gewinnen. Stammdaten der Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.