Partners Group Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Jahresverlierer mit starkem Wochenfinale

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Partners Group Aktie schließt am Freitag 2,51 Prozent höher bei 654,60 Franken und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Finanzwerte sind gefragt, der Privatmarkt-Spezialist lässt die Abstufungen der Woche hinter sich.

Die Partners Group Aktie ist am Freitagabend der zweitgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar schließt 2,51 Prozent höher bei 654,60 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 16 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Partners Group Aktie gestiegen ist Finanzwerte standen am Freitag weit oben auf den Kauflisten. Laut Finanz und Wirtschaft waren neben der Technologiebranche auch Vertreter der Finanzbranche vorne im Gewinnerfeld. Neben Partners Group legten UBS und Julius Bär zu. Schnäppchenjäger nutzten nach Angaben von Händlern die jüngsten Verluste zum Einstieg. Für Partners Group gilt das besonders, denn der Titel ist der schwächste SMI-Wert des Jahres. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Die Aktie baute ihr Plus von rund 1,5 Prozent am Vormittag bis zum Schluss stetig aus. Partners Group Aktie am Freitag +2,51 % Schlusskurs der Partners Group Aktie 654,60 CHF Tagesgewinn je Aktie +16,00 CHF Kaufkurs eines Insiders am 17. November 649,67 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), FuW Partners Group Aktie: 4,2 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 628,00 Franken hat die Partners Group Aktie 4,2 Prozent gewonnen. Gegenüber dem Montagsschluss von 625,80 Franken sind es 4,6 Prozent. Das ist bemerkenswert, weil zwei Banken ihre Einschätzung in dieser Woche zurückgenommen hatten. Der Kurs liegt nun auch über dem Preis, zu dem ein Mitglied der Geschäftsleitung am 17. November 760 Aktien gekauft hat: 649,67 Franken je Titel. Was die Partners Group Aktie bremsen kann Analystenskepsis: Die Sorge um die erfolgsabhängigen Gebühren ist nicht ausgeräumt.

Fondsumbau: Ein großer Fonds wird zum 30. November in eine neue Struktur überführt, die Rücknahmen sind zeitweise begrenzt.

Stimmung: Ein Händler warnte, eine positive Feiertagswoche sei kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Der SMI-Gewinner hat die Woche trotz Gegenwind klar im Plus beendet. Ob daraus mehr wird als eine Gegenbewegung, entscheidet sich am Fondsumbau zum Monatsende und an den Mittelzuflüssen der kommenden Monate. Stammdaten der Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

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