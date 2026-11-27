Wie hoch ist die EU-Strafe im Parfümkartell? Insgesamt 471,9 Millionen Euro gegen Givaudan, Firmenich und IFF.

War Symrise beteiligt? Nach den gesichteten Quellen nicht; die Strafen betreffen nur Givaudan, Firmenich und IFF.

Wie lange dauerte der Informationsaustausch? Laut Berichten von März 2019 bis März 2023.

Was kostet das Givaudan insgesamt? Das Unternehmen nennt rund 375 Millionen Schweizer Franken inklusive Vergleichen und möglichen weiteren Verpflichtungen.