Die EU-Kommission hat am Mittwoch, 25. November 2026, gegen drei Duftstoffhersteller Geldbußen von zusammen 471,9 Millionen Euro verhängt. Den größten Anteil trägt die Givaudan Aktie (Ticker GIN, ISIN CH0010645932) mit 252,4 Millionen Euro; Firmenich, heute Teil von DSM-Firmenich, soll 137,7 Millionen Euro zahlen, IFF 81,9 Millionen Euro. Parallel verhängte die britische Wettbewerbsbehörde CMA nach Angaben von finanzen.ch Strafen von zusammen rund 85 Millionen Pfund. Die Kursreaktion fiel zunächst klein aus: Givaudan lag am 25. November zeitweise 1,5 Prozent im Minus bei rund 4.037 Schweizer Franken, DSM-Firmenich etwa 0,6 Prozent (finanzen.ch, 16:59 Uhr). Der Vorgang zeigt, was ein Kartellverfahren im Wettbewerbsrecht für Anleger bedeutet – und wo die Unsicherheit bleibt.
Parfümkartell: EU verhängt 471,9 Millionen Euro Strafe – wie teuer wird der Fall für die Givaudan Aktie?
Die EU-Kommission hat am 25. November 2026 Givaudan, Firmenich und IFF wegen eines Informationsaustauschs im Duftstoffmarkt mit 471,9 Millionen Euro bestraft. Was die Strafen im Einzelnen bedeuten, welche Rückstellungen die Konzerne nennen und was für Anleger offen bleibt.
Die Entscheidung
Was wirft die EU-Kommission den Duftstoffherstellern vor?
Laut den Berichten von swissinfo und der Börsen-Zeitung tauschten die drei Unternehmen zwischen März 2019 und März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen aus – es geht um Preise, Kosten und Verhandlungsstrategien, vor allem im Geschäft mit dem Konsumgüterkonzern Unilever. Givaudan und IFF tauschten zudem Informationen zu weiteren Kunden. Alle drei Unternehmen gestanden und einigten sich mit der Kommission im Vergleichsverfahren; die Bußgelder wurden wegen Kooperation reduziert (der Prozentsatz ist nicht belegt). Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera sagte laut deutscher Wiedergabe, Menschen in ganz Europa könnten mehr für ihren Wocheneinkauf bezahlt haben. DSM-Firmenich betont laut MarketScreener, es habe keine Preisabsprache gegeben, der Informationsaustausch betreffe das Verhalten vor der Fusion und einen einzelnen Kunden. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht.
|Unternehmen
|EU-Strafe
|Strafe Großbritannien
|Givaudan
|252,4 Mio. €
|40,0 Mio. £
|DSM-Firmenich (Firmenich)
|137,7 Mio. €
|20,6 Mio. £
|IFF
|81,9 Mio. €
|24,6 Mio. £
Euro-Beträge laut EU-Kommission; britische Strafen in Pfund laut CMA. Gesamtsumme EU: 471,9 Millionen Euro.
Quelle: swissinfo, Börsen-Zeitung, finanzen.ch, MarketScreener (25.11.2026)
Die Folgen
Wie teuer wird der Fall für Givaudan und DSM-Firmenich?
Givaudan beziffert die Gesamtbelastung nach finanzen.ch auf rund 375 Millionen Schweizer Franken: 278 Millionen Franken für Einigungen mit Behörden, 47 Millionen Franken für einen Vergleich in einem US-Zivilverfahren und 50 Millionen Franken für mögliche Verpflichtungen aus Verfahren in anderen Ländern. Weitere Verfahren laufen laut Goldesel (26.11.2026) unter anderem in der Schweiz, Mexiko, Brasilien und Indien. DSM-Firmenich rechnet laut MarketScreener mit einer Gesamtbelastung von rund 300 Millionen Euro, großteils 2026 verbucht und aus dem bereinigten Ergebnis ausgeklammert; das ist keine Einzelstrafe, sondern enthält EU, Großbritannien und weitere Posten. Für IFF ist eine Rückstellung nicht belegt. Ob Kunden zusätzlich Schadensersatz fordern, ist in den Quellen nicht belegt. Die US-Justizbehörde stellte die Verfahren gegen Givaudan im Januar und gegen DSM-Firmenich im Februar 2026 ohne Feststellung eines Fehlverhaltens ein.
Märkte
Wie reagieren Givaudan Aktie, DSM-Firmenich Aktie und Chemieaktien?
Die Kursausschläge am Tag der Entscheidung waren gering, was darauf hindeutet, dass die Strafen vom Markt weitgehend erwartet und bereits zurückgestellt waren. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Am 26. November meldete AWP laut Überschrift Aufwind für Givaudan und DSM-Firmenich trotz der Bußen; Zahlen dazu liegen nicht vor. Die Aktien von Duftstoff- und Aromenherstellern wie Givaudan, DSM-Firmenich, IFF und Symrise werden oft gemeinsam betrachtet; Symrise war nach den gesichteten Quellen nicht Teil des Verfahrens.
Häufige Fragen zum Parfümkartell
Wie hoch ist die EU-Strafe im Parfümkartell? Insgesamt 471,9 Millionen Euro gegen Givaudan, Firmenich und IFF.
War Symrise beteiligt? Nach den gesichteten Quellen nicht; die Strafen betreffen nur Givaudan, Firmenich und IFF.
Wie lange dauerte der Informationsaustausch? Laut Berichten von März 2019 bis März 2023.
Was kostet das Givaudan insgesamt? Das Unternehmen nennt rund 375 Millionen Schweizer Franken inklusive Vergleichen und möglichen weiteren Verpflichtungen.
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