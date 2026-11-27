Unter den vielen Minenwerten an der Spitze fällt ein Name aus der Reihe: Die Parex Resources Aktie (ISIN: CA69946Q1046, WKN: A0YES6, Handelssymbol Toronto: PXT, US-Handelssymbol: PARXF, Frankfurt: QPX) kletterte kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 4,63 Prozent auf 19,68 kanadische Dollar. Der auf Kolumbien spezialisierte Ölförderer ist damit Vierter unter den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Parex Resources Aktie: S&P/TSX Gewinner nach dem Absturz – holt der Ölförderer jetzt auf?
Die Parex Resources Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,63 Prozent auf 19,68 kanadische Dollar und ist der einzige Energiewert unter den fünf größten S&P/TSX Gewinnern. Drei Wochen nach dem Kurseinbruch von fast 17 Prozent greifen Anleger wieder zu. Die Gründe, die Zahlen und die offenen Fragen.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Gegenbewegung nach dem Zahlenschock – mit Rückenwind vom Ölmarkt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Der Anstieg hat zwei Quellen. Erstens eröffnete der kanadische Markt fester, getragen von Rohstoff- und Energiewerten; neben Gold und Kupfer zog laut Marktberichten auch der Ölpreis an. Zweitens hat die Parex Resources Aktie viel aufzuholen: Nach den Zahlen zum dritten Quartal am 6. November war sie um 16,6 Prozent eingebrochen.
Energiewerte gefragt
Der S&P/TSX Composite startete mit Gewinnen bei Minen- und Energieaktien in den Tag. Parex profitiert als reiner Ölproduzent direkt.
Schnäppchenjäger
Nach dem Einbruch Anfang November ist die Aktie deutlich günstiger zu haben. Solche Rücksetzer locken an starken Markttagen Käufer an.
Hohe Ausschüttung
Parex zahlt 0,385 kanadische Dollar je Quartal. Auf ein Jahr gerechnet sind das 1,54 Dollar – beim aktuellen Kurs rechnerisch rund 7,8 Prozent Rendite.
Hintergrund
Mehr Öl, aber weniger Marge
Operativ lief das dritte Quartal ordentlich: Parex förderte im Schnitt mehr als 83.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, das Management spricht von einem Sprung in der Produktion. Für das zweite Halbjahr bleibt die Spanne von 82.000 bis 91.000 Barrel pro Tag bestehen. Der Ärger kam von der Kostenseite. Größere Preisabschläge für kolumbianisches Öl, teurere Verdünnungsmittel, Diesel und Strom sowie der stärkere kolumbianische Peso drückten den Mittelzufluss. Der Gewinn je Aktie verfehlte die Erwartungen deutlich. Firmenchef Imad Mohsen verweist dagegen auf Explorationserfolge im östlichen Llanos-Becken, wo ein neues Feld bereits fast eine Million Barrel geliefert hat.
Häufige Fragen zur Parex Resources Aktie
Warum ist die Parex Resources Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 4,63 Prozent auf 19,68 kanadische Dollar. Energie- und Rohstoffwerte führten den kanadischen Markt an, und nach dem Kurseinbruch vom 6. November setzte eine Gegenbewegung ein.
Wie hoch ist die Dividende von Parex Resources?
Für das vierte Quartal 2026 hat Parex 0,385 kanadische Dollar je Aktie angekündigt.
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