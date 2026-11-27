Warum ist die Parex Resources Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 4,63 Prozent auf 19,68 kanadische Dollar. Energie- und Rohstoffwerte führten den kanadischen Markt an, und nach dem Kurseinbruch vom 6. November setzte eine Gegenbewegung ein.

Wie hoch ist die Dividende von Parex Resources?

Für das vierte Quartal 2026 hat Parex 0,385 kanadische Dollar je Aktie angekündigt.