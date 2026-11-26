Die Bank of America habe das Papier des kanadischen Bergbau-Unternehmens herabgestuft. Die Aktie von Pan American Silver habe sich seit September mehr als halbiert. Die Abstufung auf einem Mehrmonatstief mache dennoch kaum Sinn. Das aktuelle Kursniveau locke eher auf die Käuferseite, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)