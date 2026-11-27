Warum fällt die Palo-Alto-Aktie am Freitag?

Nach Marktberichten belasten Vorwürfe einer früheren Führungskraft in einer Klage den Kurs.

Wie stark verliert die Palo-Alto-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,05 Prozent auf 345,295 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein. Es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.