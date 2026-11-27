Die Palantir Aktie hat sich vom Ausverkauf der vergangenen Woche erholt. Am Mittwoch stieg sie um 1,5 Prozent auf 163,59 Dollar, in Deutschland schloss sie bei 145,64 Euro. Palantir gehört zu den meistgesuchten Aktien, nicht zuletzt wegen einer Debatte, die trotz glänzender Zahlen nicht verstummt: Ist die Aktie zu teuer?
Palantir Aktie: Umsatz plus 96 Prozent, Marge 62 Prozent – warum ausgerechnet ein Wert von nur 6 Prozent die Anleger nervös macht
Erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz im Quartal, angehobene Prognose, Rule-of-40-Wert von 158 Prozent: Die Palantir Aktie liefert Rekordzahlen. Doch das Volumen neuer Verträge wächst kaum noch, und Insider verkaufen. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Palantir Aktie trägt die ISIN US69608A1088 und die WKN A2QA4J. In Deutschland lautet das Handelssymbol PTX, in den USA das US-Handelssymbol PLTR an der Nasdaq.
Die Zahlen
Ein Quartal der Superlative
Die Zahlen für das dritte Quartal sind beeindruckend. Der Umsatz stieg um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar, erstmals über 2 Milliarden. Das US-Geschäft wuchs um 119 Prozent, mit Unternehmenskunden sogar um 148 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 1,128 Milliarden Dollar, die bereinigte operative Marge bei 62 Prozent. Der sogenannte Rule-of-40-Wert, der Wachstum und Profitabilität kombiniert, erreichte 158 Prozent.
Palantir hob zudem die Prognose an. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun 8,53 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal sind rund 2,65 Milliarden Dollar Umsatz angepeilt.
Bei Palantir sind die Zahlen nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Börse schon die Zahlen von übermorgen bezahlt.
Die Zweifel
Neue Verträge und Insiderverkäufe
Ein Detail sorgt für Diskussionen: Der Gesamtwert neu abgeschlossener Verträge stieg im dritten Quartal nur um 6 Prozent auf 2,918 Milliarden Dollar. Für einen Konzern, dessen Umsatz sich fast verdoppelt, ist das wenig. Hinzu kommen Insiderverkäufe: Direktor Alexander Moore verkaufte Mitte November Aktien für zusammen rund 1,5 Millionen Dollar. Für die Palantir Aktie sind das keine Alarmsignale, aber Gründe für Vorsicht bei einer so hohen Bewertung.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Wie stark wächst Palantir?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar.
Was erwartet Palantir für 2026?
Rund 8,53 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar.
Warum sind manche Anleger vorsichtig?
Wegen der hohen Bewertung, des schwachen Wachstums neuer Verträge und Insiderverkäufen.
Welche ISIN und WKN hat die Palantir Aktie?
ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR.
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