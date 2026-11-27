Wie stark wächst Palantir?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar.

Was erwartet Palantir für 2026?

Rund 8,53 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten freien Cashflow von 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar.

Warum sind manche Anleger vorsichtig?

Wegen der hohen Bewertung, des schwachen Wachstums neuer Verträge und Insiderverkäufen.

Welche ISIN und WKN hat die Palantir Aktie?

ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR.