Kaum ein Unternehmen wächst so schnell wie Palantir – und kaum eine Aktie wird so leidenschaftlich diskutiert. Im dritten Quartal hat der Datenanalyse-Spezialist seinen Umsatz fast verdoppelt. Doch die Palantir Aktie reagierte mit Gewinnmitnahmen und liegt deutlich unter ihrem Rekord aus dem Oktober. Der Grund liegt in der Bewertung – und in einer Kennzahl, die langsamer wächst.
Palantir Aktie: Umsatz fast verdoppelt, Kurs ein Viertel unter dem Hoch – was stimmt hier nicht?
Plus 96 Prozent Umsatz, angehobene Prognose, US-Firmenkunden überholen erstmals den Staat. Trotzdem fiel die Palantir Aktie nach den Zahlen deutlich. Die Analyse eines Bewertungsrätsels.
Palantir Technologies Inc. · ISIN: US69608A1088 · WKN: A2QA4J · Handelssymbol: PTX · US-Handelssymbol: PLTR
Die Zahlen
Wachstum auf Rekordniveau
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz von Palantir um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar; Analysten hatten mit 2,18 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 Dollar, erwartet waren 0,41 Dollar. Bemerkenswert: Im US-Geschäft überholten die kommerziellen Kunden mit 984 Millionen Dollar Umsatz erstmals die staatlichen Auftraggeber mit 953 Millionen Dollar. Palantir hob die Umsatzprognose für 2026 auf 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar an.
Palantir wächst wie ein Start-up und wird bewertet wie eine Legende. Für die Palantir Aktie reicht ein Rekordquartal deshalb nicht – sie braucht Rekordquartale in Serie.
Die Börse
Warum die Aktie trotzdem fiel
Nach den Zahlen am 2. November schloss die Palantir Aktie bei 178,34 Dollar und gab nachbörslich weiter nach. Ein Grund: Das US-Vertragsvolumen wuchs nur noch um elf Prozent – ein Hinweis, dass das Neugeschäft an Tempo verliert. Hinzu kommt die Bewertung: Beim Schlusskurs von 160,38 Dollar am 6. November lag der Börsenwert beim rund 45-Fachen der Umsatzprognose für 2026.
Barclays bestätigte am 4. November die Einstufung „Overweight“ und erhöhte das Kursziel von 265 auf 273 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Wie stark wuchs Palantir im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Umsatz von 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar.
Warum fiel die Palantir Aktie nach den Zahlen?
Vor allem wegen der hohen Bewertung und eines langsamer wachsenden Vertragsvolumens.
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