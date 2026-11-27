Wie stark wuchs Palantir im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein Umsatz von 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar.

Warum fiel die Palantir Aktie nach den Zahlen?

Vor allem wegen der hohen Bewertung und eines langsamer wachsenden Vertragsvolumens.