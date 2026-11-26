Bei der Palantir Aktie prallen die Signale aufeinander wie selten zuvor. Mitgründer und Verwaltungsrat Peter Thiel hat am 20. November 850.100 Aktien für rund 122 Millionen Dollar gekauft. Am selben Tag und am folgenden Handelstag gab Vorstandschef Alex Karp 493.263 Aktien für rund 75 Millionen Dollar ab. Beide Vorgänge stehen in Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC. Wer nur die Schlagzeile liest, sieht einen Richtungsstreit. Wer die Fußnoten liest, sieht etwas anderes.
Palantir Aktie: Thiel kauft für 122 Millionen Dollar, Karp verkauft für 75 Millionen – wer liegt richtig?
Zwei Gründer, zwei Richtungen: Peter Thiel hat laut SEC-Meldung an einem einzigen Tag Palantir-Aktien für rund 122 Millionen Dollar gekauft. Zeitgleich trennte sich Vorstandschef Alex Karp von Papieren für rund 75 Millionen Dollar. Was hinter den Insider Trades steckt und warum der erste Blick täuscht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- ISIN
- US69608A1088
- WKN
- A2QA4J
- Handelssymbol
- PTX
- US-Handelssymbol
- PLTR (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Alexander C. Karp
Stand: 26.11.2026, Stammdaten; Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Palantir-Aktie trägt die ISIN US69608A1088 und die WKN A2QA4J. An deutschen Börsenplätzen läuft sie unter dem Handelssymbol PTX, in den USA unter PLTR an der Nasdaq.
Der Kauf
Thiel legt nach: 850.100 Aktien an einem Tag
Laut dem bei der SEC eingereichten Form 4 erwarb Thiel die Papiere in drei Tranchen zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 142,91 und 144,61 Dollar. Gehalten werden sie über die PLTR Holdings II LLC, deren alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer Thiel ist. Wichtig ist die Fußnote: Die Käufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Thiel bereits am 19. August 2026 aufgesetzt hat. Der Zeitpunkt war also nicht spontan gewählt. Die Entscheidung, für einen dreistelligen Millionenbetrag zuzukaufen, fiel aber sehr wohl bewusst, nur eben drei Monate früher.
Über weitere Gesellschaften hält Thiel laut Meldung zusätzlich rund 68,9 Millionen Aktien der Klasse A. Der Zukauf vergrößert also eine ohnehin riesige Position.
Die Verkäufe
Karp und Kollegen: meist Steuern, selten Überzeugung
Am 20. November wurden bei Karp 975.000 Aktienzusagen (RSU) fällig. Um die darauf anfallende Lohnsteuer zu decken, wurden automatisch 163.319 Aktien verkauft. Weitere 90.000 Aktien gingen über einen im März 2026 vereinbarten 10b5-1-Plan an den Markt. Macht zusammen 253.319 Aktien für rund 37,2 Millionen Dollar. Am 23. November folgten 239.944 Aktien für rund 37,9 Millionen Dollar, nach Angaben in der Meldung ebenfalls allein zur Deckung der Steuerschuld. Zusätzlich spendete Karp 58.562 Aktien an gemeinnützige Organisationen.
Nach den Transaktionen hält Karp weiterhin rund 6,4 Millionen Aktien der Klasse A und rund 52,9 Millionen Aktien der Klasse B. Der Verkauf entspricht damit weniger als einem Prozent seines Bestands.
Auch andere Top-Manager meldeten Verkäufe: Technikchef Shyam Sankar rund 9,6 Millionen Dollar, Vertriebs- und Rechtschef Ryan Taylor rund 7,3 Millionen Dollar, Finanzchef David Glazer rund 6,2 Millionen Dollar. Auch hier nennen die Meldungen die Steuer auf fällig gewordene Aktienzusagen als Grund.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei Palantir
Hat Peter Thiel wirklich Palantir-Aktien gekauft?
Ja. Laut Form 4 vom 24. November 2026 kaufte er am 20. November 850.100 Aktien für rund 122,3 Millionen Dollar, über einen im August vereinbarten Handelsplan.
Warum verkauft Alex Karp?
Der größte Teil der Verkäufe deckt laut Meldung die Steuer auf 975.000 fällig gewordene Aktienzusagen. 90.000 Aktien wurden über einen vorab vereinbarten Plan verkauft.
Was ist ein 10b5-1-Plan?
Ein vorab festgelegter Handelsplan. Er legt Mengen, Preise oder Termine fest, bevor der Insider neue Informationen haben kann. Der Zeitpunkt eines Geschäfts ist dann kein frisches Signal.
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