Laut dem bei der SEC eingereichten Form 4 erwarb Thiel die Papiere in drei Tranchen zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 142,91 und 144,61 Dollar. Gehalten werden sie über die PLTR Holdings II LLC, deren alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer Thiel ist. Wichtig ist die Fußnote: Die Käufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Thiel bereits am 19. August 2026 aufgesetzt hat. Der Zeitpunkt war also nicht spontan gewählt. Die Entscheidung, für einen dreistelligen Millionenbetrag zuzukaufen, fiel aber sehr wohl bewusst, nur eben drei Monate früher.

Über weitere Gesellschaften hält Thiel laut Meldung zusätzlich rund 68,9 Millionen Aktien der Klasse A. Der Zukauf vergrößert also eine ohnehin riesige Position.