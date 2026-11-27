Die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PLTR) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner: KI-Softwarewert erholt sich – warum die Aktie um 5,2 Prozent steigt
Die Palantir-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar profitiert der Datenanalyse-Konzern von der Erholung der KI-Werte.
Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Rebound statt Einzelnachricht
Am Black Friday kehrten Anleger in KI-Werte zurück, der Nasdaq 100 lag am Vormittag rund 2 Prozent im Plus. Palantir zählt zu den bekanntesten KI-Softwarewerten und reagiert stark auf diese Stimmung. Eine Unternehmensmeldung zum Tag liegt nicht vor.
KI-Rebound
KI-Werte erholen sich nach dem November.
Marktbreite
Rund 410 S&P-Werte im Plus.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Stimmung vor Fundamentaldaten
Palantir bleibt hoch bewertet und damit stimmungsanfällig. Ein einzelner Erholungstag ist keine Trendaussage.
Häufige Fragen zur Palantir-Aktie
Warum ist die Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie steigt um 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar im Zuge der KI-Erholung; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PLTR.
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