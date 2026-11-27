Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner: KI-Softwarewert erholt sich – warum die Aktie um 5,2 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Palantir-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar profitiert der Datenanalyse-Konzern von der Erholung der KI-Werte.

Die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PLTR) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden. Palantir im laufenden Handel +5,19 % Kurs im laufenden Handel 172,08 $ Nasdaq 100 am Vormittag +2 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Cryptobriefing Die Gründe für den Kursgewinn KI-Rebound statt Einzelnachricht Am Black Friday kehrten Anleger in KI-Werte zurück, der Nasdaq 100 lag am Vormittag rund 2 Prozent im Plus. Palantir zählt zu den bekanntesten KI-Softwarewerten und reagiert stark auf diese Stimmung. Eine Unternehmensmeldung zum Tag liegt nicht vor. 01 KI-Rebound KI-Werte erholen sich nach dem November. 02 Marktbreite Rund 410 S&P-Werte im Plus. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Stimmung vor Fundamentaldaten Palantir bleibt hoch bewertet und damit stimmungsanfällig. Ein einzelner Erholungstag ist keine Trendaussage. Was für die Palantir-Aktie spricht KI-Stimmung: Der Sektor erholt sich.

Marktumfeld: Freundliche Wall Street. Was die Palantir-Aktie belasten kann Bewertung: Hohe Erwartungen machen anfällig.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Palantir-Aktie Unternehmen: Palantir Technologies Inc.

ISIN: US69608A1088 · WKN: A2QA4J

Handelssymbol: PLTR (Nasdaq)

Branche: Software, Datenanalyse Häufige Fragen zur Palantir-Aktie Warum ist die Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie steigt um 5,19 Prozent auf 172,08 US-Dollar im Zuge der KI-Erholung; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PLTR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Palantir im KI-Rebound Die Palantir-Aktie gewinnt mit den KI-Werten. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensnachrichten.

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