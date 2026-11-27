Die Palantir Aktie (ISIN US69608A1088, Ticker PLTR) legt am Black Friday um rund 4,4 Prozent auf etwa 171 US-Dollar zu, nach 163,59 Dollar am Vortag. Die Palantir Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch weit gefächert: Der Konsens aus 34 Häusern liegt bei einem Kursziel von 222,90 Dollar, das höchste Ziel bei 273 Dollar, das niedrigste bei 80 Dollar. Frischen Auftrieb liefert die Anhebung von Phillip Securities auf 270 Dollar – und ein neuer Verteidigungsauftrag aus Polen.
Palantir Aktie Prognose: Phillip Securities hebt das Kursziel auf 270 Dollar – reicht ein Polen-Auftrag für diese Bewertung?
Die Palantir Aktie springt am Black Friday um rund 4 Prozent auf etwa 171 Dollar. Die Palantir Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 222,9 Dollar – doch die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Ticker
- PLTR (Nasdaq)
- ISIN
- US69608A1088
- Marktkapitalisierung
- rund 394 Mrd. USD (25./26.11.2026)
- Kurs in Euro
- 153,33 EUR (Lang & Schwarz, 13:39 Uhr MEZ)
Stand: 27.11.2026, Kurs intraday, kein verifizierter Schlusskurs; NYSE/Nasdaq-Halbtag bis 13 Uhr New Yorker Zeit
Palantir Aktie heute
Was ist bei der Palantir Aktie am Black Friday passiert?
Nach Angaben von Fool.com (mit Verweis auf Reuters) hat das polnische Verteidigungsministerium einen auf fünf Jahre angelegten KI-Vertrag über 300 Millionen Dollar mit Palantir geschlossen. Fool rechnet das auf grob 60 Millionen Dollar pro Jahr herunter, rund 0,8 Prozent des Umsatzes. Der Auftrag ist also eher ein Signal als ein Gewinntreiber. Die Aktie stieg zum Handelsstart und notierte gegen 11:15 Uhr New Yorker Zeit bei 170,72 Dollar, die Tagesspanne lag laut Fool bei 164,80 bis 172,00 Dollar bei vergleichsweise dünnem Umsatz von 7,4 Millionen Aktien (Durchschnitt: 24,8 Millionen). Es war der vierte Gewinntag in Folge. Einen verifizierten Schlusskurs des verkürzten Handelstags liegt uns zum Redaktionsschluss nicht vor; die genannten Kurse sind intraday.
Dazu kommt die Analystenseite: Phillip Securities hat laut ad-hoc-news am 27.11.2026 sein Votum „Buy“ bestätigt und das Kursziel von 215 auf 270 Dollar angehoben. Begründet wird das mit höheren Schätzungen nach dem dritten Quartal, der Nachfrage nach der KI-Plattform AIP und dem Übergang von Pilotprojekten in den Produktivbetrieb. Phillip weist zugleich selbst auf die anspruchsvolle Bewertung hin.
Konsens deutlich über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel von 222,90 Dollar (Median 235 Dollar) liegt rund 30 Prozent über dem Kurs von etwa 171 Dollar – als Ziel Dritter, nicht als Erwartung von aktiencheck.de.
Unternehmensprognose angehoben
Palantir erwartet für 2026 einen Umsatz von 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar (+91 %) und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,245 bis 5,249 Milliarden Dollar.
Bewertung bleibt das Streitthema
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund 54, das erwartete KGV bei rund 71 (stockanalysis.com, 25./26.11.2026).
Weite Spanne der Meinungen
Von „Sell“ mit 80 Dollar (Jefferies) bis „Buy“ mit 273 Dollar (Barclays) reichen die veröffentlichten Einschätzungen.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Palantir?
Palantir verkauft Software, die große Datenbestände zusammenführt und für Entscheidungen nutzbar macht. Die Plattformen Gotham und Foundry bedienen Behörden, Militär und Industrie, die KI-Plattform AIP legt darüber Anwendungen auf Basis großer Sprachmodelle. Wichtigste Kunden sind US-Regierung und Verteidigungsministerien verbündeter Staaten sowie zunehmend Unternehmen. Im dritten Quartal 2026 kamen laut Phillip Securities und 247wallst 686 Kunden zusammen, ein Plus von 29 Prozent; der US-Regierungsumsatz lag bei 953 Millionen Dollar (+96 %).
Wie stark sind die Zahlen und die Palantir Aktienprognose des Unternehmens?
Am 2. November 2026 meldete Palantir für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,313 Milliarden Dollar (+96 % zum Vorjahr). Das US-Geschäft mit Unternehmenskunden wuchs auf 984 Millionen Dollar (+148 %). Das bereinigte operative Ergebnis betrug 1,427 Milliarden Dollar, eine Marge von 62 Prozent; der GAAP-Nettogewinn lag bei 1,128 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,44 Dollar (SEC-Pressemitteilung, 8-K). Für das vierte Quartal stellt das Management 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar Umsatz und 1,640 bis 1,644 Milliarden Dollar bereinigtes operatives Ergebnis in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2026 wurde der Umsatzausblick auf 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar angehoben; im US-Unternehmensgeschäft rechnet Palantir mit mehr als 3,559 Milliarden Dollar (mindestens +143 %).
|Kennzahl
|2026
|2027
|Umsatz (Konsens)
|8,6 Mrd. USD (Spanne 8,5–8,7)
|13,11 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie, bereinigt
|1,70 USD (Spanne 1,64–1,75)
|2,54 USD
|Unternehmensprognose Umsatz
|8,530–8,534 Mrd. USD
|–
|Bewertung
|KUV rund 54
|erwartetes KGV rund 71
Konsens laut stockanalysis.com, Stand 20.11.2026; Kurs-Umsatz- und Kurs-Gewinn-Verhältnis Stand 25./26.11.2026. EPS nicht GAAP.
Quelle: stockanalysis.com; Palantir Q3-Pressemitteilung (SEC)
Auffällig ist die Schere zwischen Wachstum und Auftragslage: Mehrere Häuser verweisen darauf, dass Kennzahlen zu Auftragsbestand und Vertragsvolumen weniger stark zulegten als der Umsatz. 247wallst nennt einen Gesamtvertragswert von +6 Prozent, RBC ein Plus beim verbleibenden Auftragswert von nur rund 2 Prozent. Piper Sandler führt das auf kürzere Vertragslaufzeiten zurück; die Nachfrage übersteige das Angebot.
Wie lautet die Palantir Aktienprognose der Analysten – und welches Kursziel trauen sie der Palantir Aktie zu?
Laut stockanalysis.com (Stand 20.11.2026) bewerten 34 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Buy“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 222,90 Dollar, der Median 235 Dollar. Die Zahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsvoten haben wir nicht belegen können. Die jüngsten Anpassungen zeigen eine klare Tendenz nach oben, aber auch ein Lager der Skeptiker.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Phillip Securities
|Buy
|215 → 270 USD
|27.11.2026
|ad-hoc-news
|Barclays (A. Valentini)
|Buy
|265 → 273 USD
|04.11.2026
|stockanalysis.com
|Citi
|Buy
|250 → 265 USD
|03.11.2026
|247wallst
|Bank of America (R. Epstein)
|Buy
|255
|05.11.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley (S. Singh)
|Equal Weight
|205 → 233 USD
|03.11.2026
|247wallst
|Goldman Sachs (G. Borges)
|Buy
|230 → 235 USD
|05.11.2026
|stockanalysis.com
|Piper Sandler
|Overweight
|231 → 235 USD
|03.11.2026
|247wallst
|RBC (R. Jaluria)
|Underperform
|90 → 130 USD
|03.11.2026
|247wallst
|Jefferies (B. Thill)
|Sell
|80 USD
|03.11.2026
|stockanalysis.com
Alle Angaben sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: ad-hoc-news (27.11.2026); 247wallst (03.11.2026); stockanalysis.com/stocks/pltr/ratings (Stand November 2026)
Citi sprach nach den Zahlen von einem „Top-Line-Blowout“, Morgan Stanley hob die dreizehnte Beschleunigung des Wachstums in Folge hervor und führte die verhaltene Kursreaktion auf die hohen Erwartungen zurück. RBC bleibt wegen des stagnierenden Auftragsbestands vorsichtig.
Ist die Palantir Aktie im Vergleich zu ihrem Wachstum zu teuer?
Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 54 und einem erwarteten KGV von rund 71 preist der Markt weiteres starkes Wachstum ein. Fool nennt zudem ein Trailing-KGV von 106,5 und ein Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis über 96. Die Aktienbasierte Vergütung stieg im dritten Quartal laut Phillip Securities auf 318,9 Millionen Dollar nach 172,3 Millionen Dollar. Einen belegten Vergleich mit Wettbewerbern konnten wir für diesen Beitrag nicht abschließend sichern; TradingKey spricht lediglich von einem Aufschlag gegenüber Software-Konkurrenten.
Was sagt die Charttechnik zur Palantir Aktie?
Laut stockanalysis.com (25./26.11.2026) verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 182,54 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 154,30 Dollar. Die Aktie notiert damit zwischen beiden Durchschnitten: unter der kurzfristigen, über der langfristigen Linie. Der RSI liegt laut TradingKey bei 49,3 und damit im neutralen Bereich. Das 52-Wochen-Hoch wird von Fool mit 212,94 Dollar, von JournalArta mit 209,05 Dollar angegeben, das Tief mit 106,37 beziehungsweise 107,27 Dollar – die Quellen weichen voneinander ab.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenzgröße
|Bull
|Beschleunigtes Wachstum, KI-Nachfrage, Staatsaufträge
|Barclays 273 USD, Phillip Securities 270 USD
|Base
|Wachstum hoch, Bewertung bleibt anspruchsvoll
|Konsens 222,90 USD, Median 235 USD
|Bear
|Bewertung zu hoch, Bestandsdaten flach
|RBC 130 USD, Jefferies 80 USD
Zuordnung der Argumente zu den Quellen siehe Text; keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger bei der Palantir Aktie jetzt?
Ein Termin für die Zahlen zum vierten Quartal ist uns nicht belegt; üblicherweise legt Palantir seine Jahreszahlen im Februar vor (Annahme). Bis dahin dürften Auftragsmeldungen, Analystenanpassungen und das Zinsumfeld den Kurs bewegen. Offen ist, ob sich die Polen-Meldung bestätigt und weitere Verteidigungsaufträge folgen.
FAQ zur Palantir Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die Palantir Aktie? Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 34 Analysten bei 222,90 Dollar (Stand 20.11.2026), die Spanne reicht von 80 bis 273 Dollar.
Warum steigt die Palantir Aktie am Black Friday? Nach Fool.com und Reuters sorgt ein 300-Millionen-Dollar-Vertrag mit Polens Verteidigungsministerium für Auftrieb, dazu die Anhebung von Phillip Securities auf 270 Dollar.
Wie hoch ist die Umsatzprognose von Palantir für 2026? Das Unternehmen erwartet 8,530 bis 8,534 Milliarden Dollar Umsatz; der Konsens liegt bei 8,6 Milliarden Dollar.
Wie teuer ist die Palantir Aktie? Das erwartete KGV beträgt rund 71, das Kurs-Umsatz-Verhältnis rund 54.
Gibt es eine Palantir Aktie Prognose 2027? Der Konsens erwartet für 2027 einen Umsatz von 13,11 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 2,54 Dollar je Aktie.
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