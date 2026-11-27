Nach Angaben von Fool.com (mit Verweis auf Reuters) hat das polnische Verteidigungsministerium einen auf fünf Jahre angelegten KI-Vertrag über 300 Millionen Dollar mit Palantir geschlossen. Fool rechnet das auf grob 60 Millionen Dollar pro Jahr herunter, rund 0,8 Prozent des Umsatzes. Der Auftrag ist also eher ein Signal als ein Gewinntreiber. Die Aktie stieg zum Handelsstart und notierte gegen 11:15 Uhr New Yorker Zeit bei 170,72 Dollar, die Tagesspanne lag laut Fool bei 164,80 bis 172,00 Dollar bei vergleichsweise dünnem Umsatz von 7,4 Millionen Aktien (Durchschnitt: 24,8 Millionen). Es war der vierte Gewinntag in Folge. Einen verifizierten Schlusskurs des verkürzten Handelstags liegt uns zum Redaktionsschluss nicht vor; die genannten Kurse sind intraday.

Dazu kommt die Analystenseite: Phillip Securities hat laut ad-hoc-news am 27.11.2026 sein Votum „Buy“ bestätigt und das Kursziel von 215 auf 270 Dollar angehoben. Begründet wird das mit höheren Schätzungen nach dem dritten Quartal, der Nachfrage nach der KI-Plattform AIP und dem Übergang von Pilotprojekten in den Produktivbetrieb. Phillip weist zugleich selbst auf die anspruchsvolle Bewertung hin.