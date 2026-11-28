Die Palantir Aktie (US-Handelssymbol: PLTR) gehört mit plus 19,99 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,24 Prozent zu. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 13,36 Prozent.
Palantir Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – KI-Software holt kräftig auf
Die Palantir Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 19,99 Prozent und ist zweitgrößter Nasdaq100 Gewinner. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Palantir Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Palantir Aktie profitiert von der breiten Erholung der KI-Werte nach den Verlusten der Vorwochen. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche reicht ihr Plus von knapp 20 Prozent nicht ganz, um den Monatsverlust von 13,36 Prozent auszugleichen.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum ist die Palantir Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; KI-Werte erholen sich.
Wie hat sich die Palantir Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 19,99 Prozent bis Freitagabend.
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