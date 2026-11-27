Die Palantir Aktie (US-Handelssymbol: PLTR) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,19 Prozent auf 172,08 Dollar. Palantir liefert Software zur Analyse großer Datenmengen für Behörden und Unternehmen.
Palantir Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – KI-Softwarewert zieht an
Die Palantir Aktie steht am Freitag bei 172,08 Dollar und zählt mit plus 5,19 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Datenanalyse-Konzern antreibt.
Kursgrund
Warum die Palantir Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Palantir Aktie folgt der breiten Tech-Rally im Nasdaq 100. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie ihr Plus im Tagesverlauf mehr als verdoppelt.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum ist die Palantir Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Palantir Aktie?
Am Freitagabend 172,08 Dollar.
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