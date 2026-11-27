Gegen den Strom: Während 26 von 30 Indexwerten steigen, verliert die Ottobock Aktie am Freitagmorgen 1,25 Prozent auf 39,60 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect). Der Prothesenhersteller aus Duderstadt ist damit der größte TecDAX Verlierer. Die übrigen drei Werte im Minus geben jeweils weniger als 0,3 Prozent ab.
Ottobock Aktie: TecDAX Verlierer – die 40 Euro halten nur einen Tag, der Prothesenhersteller ist Schlusslicht
Die Ottobock Aktie verliert am Freitagmorgen 1,25 Prozent auf 39,60 Euro und ist der größte TecDAX Verlierer. Am Donnerstag hatte der Kurs erstmals seit dem Allzeittief über 40 Euro geschlossen. An einem freundlichen Börsentag fällt er wieder darunter.
Warum fällt die Ottobock Aktie heute?
Eine neue Nachricht aus dem Unternehmen gibt es nicht. Der Rückgang hat zwei naheliegende Gründe. Der erste ist die Marke von 40 Euro, die als Widerstand gilt. Am Donnerstag hatte die Aktie mit 40,10 Euro knapp darüber geschlossen. Nach rund 6 Prozent Erholung vom Allzeittief nehmen kurzfristig orientierte Anleger an dieser Stelle Gewinne mit.
Der zweite Grund ist die Richtung der Geldströme. Gefragt sind am Morgen Chipwerte und andere Titel, die in dieser Woche stark gefallen waren. Defensive Gesundheitswerte treten zurück. Auch Carl Zeiss Meditec notiert leicht im Minus. Mit einem Xetra-Umsatz von rund 83.000 Euro ist die Bewegung bei Ottobock allerdings von wenigen Aufträgen getragen.
Was hinter dem Kursverfall seit dem Börsengang steht
Seit dem Börsengang im Oktober 2025 hat die Ottobock Aktie rund 42 Prozent verloren, allein im November rund 20 Prozent. Drei Themen belasten.
Das Erstattungsumfeld
Preissenkungen in Frankreich, Budgetkürzungen in Belgien und langwierige Genehmigungsverfahren in Deutschland drücken auf das Geschäft mit Prothesen und Orthesen.
Der Kredit der Eigentümerfamilie
Die Familie Näder hält rund 82 Prozent. Ein Kredit ist mit Ottobock-Aktien besichert. Je tiefer der Kurs, desto größer die Sorge des Marktes vor Aktienverkäufen.
Die Leerverkäufer
Ottobock weist Vorwürfe zurück und hat bei der BaFin Anzeige wegen des Verdachts auf Marktmanipulation erstattet.
Finanzvorstand Arne Kreitz räumte zuletzt ein: „Auch wir sind nicht zufrieden.“ Operativ läuft es dabei ordentlich. Nach neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 7,4 Prozent auf rund 1,31 Milliarden Euro, der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. Die Prognose steht: 6 bis 8 Prozent organisches Wachstum im Kerngeschäft und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27 Prozent.
Was jetzt für die Ottobock Aktie zählt
Die Marke von 40 Euro
Erst ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde die Erholung bestätigen.
Das Allzeittief bei 37,95 Euro
Es liegt gut 4 Prozent unter dem aktuellen Kurs und darf nicht unterschritten werden.
Die Investorentermine
Am 3. Dezember tritt das Management auf einer Konferenz von Berenberg auf, am 8. Dezember folgt eine Roadshow.
Stammdaten
Ottobock SE & Co. KGaA: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK
Carl Zeiss Meditec AG: ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX, US-Handelssymbol CZMWY (OTC)
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