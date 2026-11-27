Eine neue Nachricht aus dem Unternehmen gibt es nicht. Der Rückgang hat zwei naheliegende Gründe. Der erste ist die Marke von 40 Euro, die als Widerstand gilt. Am Donnerstag hatte die Aktie mit 40,10 Euro knapp darüber geschlossen. Nach rund 6 Prozent Erholung vom Allzeittief nehmen kurzfristig orientierte Anleger an dieser Stelle Gewinne mit.

Der zweite Grund ist die Richtung der Geldströme. Gefragt sind am Morgen Chipwerte und andere Titel, die in dieser Woche stark gefallen waren. Defensive Gesundheitswerte treten zurück. Auch Carl Zeiss Meditec notiert leicht im Minus. Mit einem Xetra-Umsatz von rund 83.000 Euro ist die Bewegung bei Ottobock allerdings von wenigen Aufträgen getragen.