Die Erholung stockt an der runden Marke: Die Ottobock Aktie gibt am Freitagmorgen um 0,75 Prozent auf 39,80 Euro nach und ist sechstgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte der Duderstädter Medizintechnikkonzern bei 40,10 Euro geschlossen.
Ottobock Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – 40 Euro wieder verloren, die Insider warten weiter auf ihren Gewinn
Die Ottobock Aktie verliert am Freitagmorgen 0,75 Prozent auf 39,80 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Prothesen-Weltmarktführer rutscht damit erneut unter die Marke von 40 Euro. Zwei Insider hatten Mitte November zu Kursen um 41 Euro gekauft.
Der Auslöser
Warum fällt die Ottobock Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Ottobock Aktie hat sich seit dem Allzeittief vom 20. November bei 37,95 Euro um knapp fünf Prozent erholt und trifft nun auf Widerstand. Um 40 Euro nehmen kurzfristig orientierte Anleger Gewinne mit. Hinzu kommt die Marktlage: Am Freitag fließt das Geld in Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte, defensive Gesundheitstitel sind weniger gefragt.
Ein Minus von 30 Cent ist kein Drama. Es zeigt aber, dass dem SDAX Verlierer für eine nachhaltige Erholung bislang die Käufer fehlen.
Der Hintergrund
Zwei Insider, ein mutiger Zeitpunkt
Bemerkenswert bleibt, wer zuletzt gekauft hat. Am 13. November erwarben Oliver Jakobi, Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin, und Aufsichtsrat Bernd Bohr zusammen 4.470 Aktien für knapp 182.000 Euro, zu Kursen zwischen 40,47 und 41,00 Euro. Eine Woche später fiel die Ottobock Aktie auf ihr Allzeittief. Mit 39,80 Euro liegen beide Käufer weiter leicht im Minus.
Als Gründe für die Kursschwäche nennen Beobachter sinkende Investitionen von Kliniken und ein schwaches Geschäft in China. Seit Jahresbeginn hat der Titel rund 40 Prozent verloren. Vom Ausgabepreis von 66 Euro beim Börsengang im Oktober 2025 ist er weit entfernt. Die nächsten Geschäftszahlen legt Ottobock am 16. Februar 2027 vor.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Ottobock Aktie
Warum ist die Ottobock Aktie heute SDAX Verlierer?
Nach der Erholung vom Allzeittief nehmen Anleger an der Marke von 40 Euro Gewinne mit. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wo liegt das Allzeittief?
Bei 37,95 Euro, erreicht am 20. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Ottobock Aktie?
ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK (Xetra).
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