Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Ottobock Aktie hat sich seit dem Allzeittief vom 20. November bei 37,95 Euro um knapp fünf Prozent erholt und trifft nun auf Widerstand. Um 40 Euro nehmen kurzfristig orientierte Anleger Gewinne mit. Hinzu kommt die Marktlage: Am Freitag fließt das Geld in Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte, defensive Gesundheitstitel sind weniger gefragt.

Ein Minus von 30 Cent ist kein Drama. Es zeigt aber, dass dem SDAX Verlierer für eine nachhaltige Erholung bislang die Käufer fehlen.