Dabei lieferte der Konzern operativ ordentlich ab. Zum Problem wurde die Erstattung: Anleger fürchten, dass längere Genehmigungsverfahren in mehreren europäischen Märkten das Wachstum im Patientengeschäft bremsen. Vorstandschef Oliver Jakobi verwies bei den Zahlen auf anspruchsvollere Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten.

Hinzu kommt das Wachstumstempo: Das organische Wachstum im Kerngeschäft fiel im dritten Quartal auf 6,4%, nach 12,7% im Vorjahresquartal. In Amerika schrumpfte der organische Umsatz sogar um 1,8%. Für das vierte Quartal erwartet Ottobock ein saisonal geringeres Wachstum als in den Vorjahren.