Die Ottobock Aktie gehört am Freitagmittag zu den schwächsten Werten im SDAX: Das Papier des Prothesenherstellers aus Duderstadt verliert 2,24% auf 39,20 Euro. Damit notiert der Titel rund 41% unter dem Ausgabepreis von 66 Euro aus dem Börsengang im Oktober 2025. Operativ wächst Ottobock weiter, an der Börse zählt aber derzeit etwas anderes.
Ottobock Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Erstattungssorgen belasten den Prothesenhersteller
Die Ottobock Aktie fällt am Freitagmittag um 2,24% auf 39,20 Euro und ist SDAX Verlierer. Trotz bestätigter Prognose lasten Erstattungssorgen und schwache Zahlen aus Amerika auf dem Kurs.
Warum die Ottobock Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine neue Ottobock-Meldung gibt es am Freitag nicht. Die Bewegung dürfte deshalb die anhaltende Verunsicherung nach den Quartalszahlen vom 12. November widerspiegeln: Am Tag vor der Veröffentlichung lag die Ottobock Aktie noch bei rund 47 Euro, heute sind es 39,20 Euro, ein Abschlag von rund 17%.
Dabei lieferte der Konzern operativ ordentlich ab. Zum Problem wurde die Erstattung: Anleger fürchten, dass längere Genehmigungsverfahren in mehreren europäischen Märkten das Wachstum im Patientengeschäft bremsen. Vorstandschef Oliver Jakobi verwies bei den Zahlen auf anspruchsvollere Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten.
Hinzu kommt das Wachstumstempo: Das organische Wachstum im Kerngeschäft fiel im dritten Quartal auf 6,4%, nach 12,7% im Vorjahresquartal. In Amerika schrumpfte der organische Umsatz sogar um 1,8%. Für das vierte Quartal erwartet Ottobock ein saisonal geringeres Wachstum als in den Vorjahren.
Die Zahlen: Marge steigt, Tempo sinkt
|Kennzahl
|Q3 2026
|Entwicklung
|Umsatz
|433,4 Mio. Euro
|+9,0%
|Organisches Wachstum
|+6,4%
|Vorjahresquartal +12,7%
|Bereinigtes EBITDA
|120,1 Mio. Euro
|+13,5%
|Bereinigte EBITDA-Marge
|27,7%
|Vorjahresquartal 26,6%
|Region Amerika, organisch
|-1,8%
|Neun Monate -0,8%
|Region Asien-Pazifik, organisch
|+17,9%
|Neun Monate +8,6%
Quelle: Ottobock-Quartalsmitteilung vom 12.11.2026
Nach neun Monaten steht beim Kerngeschäft ein Umsatz von 1,252 Mrd. Euro (+8,1%) und ein bereinigtes EBITDA von 327,1 Mio. Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 16,3% auf 138,0 Mio. Euro. Der Free Cashflow sank dagegen von 172,8 auf 151,1 Mio. Euro, vor allem wegen höherer Steuerzahlungen. Die Prognose für 2026 bestätigte Ottobock: organisches Wachstum von 6 bis 8% und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27%.
Analysten und Vorgeschichte
Goldman Sachs hatte das Kursziel zunächst am 21. Oktober von 88 auf 75 Euro gesenkt, nach den Zahlen am 13. November folgte der nächste Schritt von 75 auf 65 Euro. Das Votum "Buy" bestätigte der Analyst beide Male und hielt die Kursreaktion auf die Zahlen für übertrieben. Bereits im Mai hatte ein Bericht des Leerverkäufers Grizzly Research die Aktie zeitweise um mehr als 12% einbrechen lassen.
Auch das Management zeigt sich mit der Entwicklung unzufrieden: Finanzvorstand Arne Kreitz äußerte sich beim Frankfurter Eigenkapitalforum zum Kursverlauf und räumte laut Medienberichten ein, dass das Unternehmen mit dem bisherigen Verlauf nicht zufrieden ist.
Häufige Fragen zur Ottobock Aktie
Warum fällt die Ottobock Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Belastend wirken die Erstattungssorgen und das nachlassende Wachstumstempo, die seit den Quartalszahlen vom 12. November auf dem Kurs liegen.
Ist die Ottobock Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit einem Minus von 2,24% auf 39,20 Euro zählt die Ottobock Aktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Ottobock Aktie?
ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK (Xetra).
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