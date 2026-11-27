Ottobock Aktie: SDAX Verlierer am Abend – Schlusslicht ohne Nachricht, das Allzeittief rückt wieder näher

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Ottobock Aktie verliert am Freitag 3,24 Prozent auf 38,80 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Ein neuer Auslöser ist nicht erkennbar, der Abwärtstrend seit dem Börsengang hält an.

Bild: Ottobock SE & Co. KGaA

Der Markt steigt, Ottobock fällt: Die Ottobock Aktie verliert am Freitag 3,24 Prozent auf 38,80 Euro und ist größter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte der Prothesenhersteller aus Duderstadt noch knapp über 40 Euro geschlossen. Im Tagestief ging es um mehr als vier Prozent abwärts. Schlusskurs der Ottobock Aktie auf Xetra 38,80 € Tagesverlust, Platz 1 der SDAX Verlierer −3,24 % Allzeittief vom 20. November 2026 37,95 € Ausgabepreis beim Börsengang im Oktober 2025 66,00 € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; wallstreet-online; aktiencheck.de Der Auslöser Warum fällt die Ottobock Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Ottobock Aktie setzt einen Abwärtstrend fort, der sich im November beschleunigt hat. Am 12. November bestätigte das Unternehmen zwar seine Jahresprognose, der Kurs brach dennoch ein. Anleger störten sich an schwächeren Zahlen aus Amerika und an der Sorge, Kostenträger könnten bei der Erstattung teurer Prothesen zurückhaltender werden. Mehrere Banken senkten daraufhin ihre Einschätzungen. Auf Monatssicht hat der SDAX Verlierer mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Mit 38,80 Euro fehlen nur noch 85 Cent bis zum Allzeittief von 37,95 Euro vom 20. November. Der Hintergrund Insider kaufen, der Markt verkauft Bemerkenswert ist, wer zuletzt gekauft hat. Am 17. November erwarben zwei Führungskräfte, darunter Vorstandschef Oliver Jakobi und Aufsichtsrat Bernd Bohr, Ottobock-Aktien für zusammen rund 182.000 Euro. Seither ist der Kurs weiter gefallen. Ottobock ist Weltmarktführer bei Prothesen und kam im Oktober 2025 zu 66 Euro an die Börse. Am ersten Handelstag stieg das Papier bis auf 73 Euro. Heute notiert die Ottobock Aktie rund 41 Prozent unter dem Ausgabepreis. Was für die Ottobock Aktie spricht Jahresprognose im November bestätigt

Führungskräfte haben mit eigenem Geld gekauft

Führende Marktstellung bei hochwertigen Prothesen Was Anleger bedenken sollten Intakter Abwärtstrend, Allzeittief in Reichweite

Unsicherheit über Erstattungen in wichtigen Märkten

Schwäche an einem freundlichen Börsentag ist ein Warnsignal Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Ottobock Aktie Warum ist Ottobock heute SDAX Verlierer?

Ohne neue Nachricht. Der Kurs setzt den Abwärtstrend fort, der nach den Quartalszahlen im November begann. Wie weit ist das Allzeittief entfernt?

Es liegt bei 37,95 Euro und damit rund zwei Prozent unter dem Schlusskurs. Ottobock Aktie: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Börsenkürzel OBCK. Fazit zur Ottobock Aktie Die Ottobock Aktie ist am Freitag der größte SDAX Verlierer und nähert sich wieder ihrem Tief. Die Insiderkäufe haben den Kurs bislang nicht gestützt. Für eine Wende braucht es Klarheit bei den Erstattungen und bessere Zahlen aus Amerika.

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