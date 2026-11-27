Zwei Käufer, ein Tag, ein Kursniveau: Am 13. November haben bei Ottobock gleich zwei Insider Aktien des Duderstädter Medizintechnikkonzerns gekauft. Oliver Jakobi, Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin, erwarb 2.500 Aktien für 101.178 Euro. Aufsichtsrat Bernd Bohr kaufte in zwei Tranchen 1.970 Aktien für 80.619 Euro. Zusammen sind das 181.797 Euro. Die Ottobock Aktie fiel danach weiter und markierte am 20. November bei 37,95 Euro ein Allzeittief.
Ottobock Aktie: Zwei Insider kaufen für 182.000 Euro – eine Woche später fällt die Aktie auf ein Allzeittief
Beim Prothesenhersteller Ottobock haben ein Verwaltungsrat und ein Aufsichtsrat am selben Tag zugegriffen, zu Kursen um 41 Euro. Sieben Tage später markierte die Ottobock Aktie bei 37,95 Euro den tiefsten Stand ihrer jungen Börsengeschichte. Was die Insider Trades trotzdem wert sind.
Die Stammdaten: Die Ottobock Aktie trägt die ISIN DE000BCK2223 und die WKN BCK222. Das Handelssymbol lautet OBCK.
Die Insider Trades
Drei Käufe an einem Tag
Oliver Jakobi: 2.500 Aktien für 101.178 Euro
Gekauft über Tradegate zu durchschnittlich 40,47 Euro.
Bernd Bohr: 1.270 Aktien für 51.919 Euro
Außerbörslich zu 40,88 Euro je Aktie.
Bernd Bohr: 700 Aktien für 28.700 Euro
Über die Börse Stuttgart zu 41,00 Euro je Aktie.
Gegenüber dem Kurs von 38,30 Euro vom 24. November liegen beide Käufer rund 5 bis 7 Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Die Einordnung
Kaufen gegen den Strom der Abstufungen
Der Zeitpunkt war mutig. Am Tag der Käufe senkten mehrere Banken ihre Einschätzungen für Ottobock. Als Gründe für die Kursschwäche nennen Beobachter sinkende Investitionen von Kliniken und ein schwaches Geschäft in China. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 42 Prozent verloren. Vom Ausgabepreis von 66 Euro beim Börsengang im Oktober 2025 ist sie weit entfernt.
Gerade deshalb sind die Käufe bemerkenswert. Wer dem Verwaltungsrat der Komplementärin oder dem Aufsichtsrat angehört, kennt die Auftragslage. Dass zwei Gremienmitglieder am selben Tag und zu fast demselben Kurs kaufen, deutet darauf hin, dass sie den Abschlag für übertrieben halten. Der Markt sieht das bisher anders. Die nächsten Geschäftszahlen legt Ottobock am 16. Februar 2027 vor.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Ottobock
Wer hat Ottobock-Aktien gekauft?
Oliver Jakobi aus dem Verwaltungsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin und Aufsichtsrat Bernd Bohr, beide am 13. November 2026.
Wie viel haben die Insider investiert?
Zusammen 181.797 Euro für 4.470 Aktien.
Wo liegt das Allzeittief der Ottobock Aktie?
Bei 37,95 Euro, erreicht am 20. November 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Ottobock Aktie?
ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK.
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