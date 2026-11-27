Wer hat Ottobock-Aktien gekauft?

Oliver Jakobi aus dem Verwaltungsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin und Aufsichtsrat Bernd Bohr, beide am 13. November 2026.

Wie viel haben die Insider investiert?

Zusammen 181.797 Euro für 4.470 Aktien.

Wo liegt das Allzeittief der Ottobock Aktie?

Bei 37,95 Euro, erreicht am 20. November 2026.

Welche ISIN und WKN hat die Ottobock Aktie?

ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK.