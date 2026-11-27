Eine neue Nachricht aus Duderstadt gibt es nicht. Der Kursverlauf selbst erklärt den Tag. Am Donnerstag hatte die Aktie mit 40,10 Euro erstmals seit dem Allzeittief wieder über 40 Euro geschlossen. Diese Marke gilt als Widerstand. Am Freitag fiel der Kurs sofort wieder darunter, und im Tagesverlauf kamen weitere Verkäufe hinzu.

Der Markt half nicht. Gefragt waren Chip- und Rüstungswerte, also Titel, die in dieser Woche stark gefallen waren. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent, der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten. Geld floss in Erholungskandidaten mit Schwung, nicht in einen Wert mit ungeklärten Fragen.