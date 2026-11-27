Morgens 39,60 Euro, mittags 39,20 Euro, abends 38,80 Euro: Die Ottobock Aktie verliert am Freitag 3,24 Prozent (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und ist der größte TecDAX Verlierer. Nur vier der 30 Indexwerte schließen im Minus, und keiner der anderen drei gibt auch nur 1 Prozent ab.
Ottobock Aktie: Größter TecDAX Verlierer – 3,2 Prozent Minus, das Allzeittief ist nur noch 85 Cent entfernt
Die Ottobock Aktie schließt am Freitag 3,24 Prozent tiefer bei 38,80 Euro und ist mit Abstand der größte TecDAX Verlierer. Der Prothesenhersteller verliert an einem starken Börsentag vom Morgen bis zum Abend an Boden.
Warum fällt die Ottobock Aktie heute?
Eine neue Nachricht aus Duderstadt gibt es nicht. Der Kursverlauf selbst erklärt den Tag. Am Donnerstag hatte die Aktie mit 40,10 Euro erstmals seit dem Allzeittief wieder über 40 Euro geschlossen. Diese Marke gilt als Widerstand. Am Freitag fiel der Kurs sofort wieder darunter, und im Tagesverlauf kamen weitere Verkäufe hinzu.
Der Markt half nicht. Gefragt waren Chip- und Rüstungswerte, also Titel, die in dieser Woche stark gefallen waren. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent, der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten. Geld floss in Erholungskandidaten mit Schwung, nicht in einen Wert mit ungeklärten Fragen.
Die drei Belastungen bleiben
Das Erstattungsumfeld
Preissenkungen in Frankreich, Budgetkürzungen in Belgien und langwierige Genehmigungen in Deutschland drücken auf das Geschäft mit Prothesen und Orthesen.
Der Kredit der Eigentümerfamilie
Die Familie Näder hält rund 82 Prozent. Ein Kredit ist mit Ottobock-Aktien besichert. Je tiefer der Kurs, desto größer die Sorge vor Aktienverkäufen.
Die Leerverkäufer
Ottobock weist deren Vorwürfe zurück und hat bei der BaFin Anzeige wegen des Verdachts auf Marktmanipulation erstattet.
Bemerkenswert ist ein Detail: Am 13. November kauften ein Verwaltungsrat und ein Aufsichtsrat Aktien für zusammen rund 182.000 Euro, zu Kursen um 41 Euro. Beide liegen damit im Minus.
Operativ läuft es ordentlich. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf rund 1,31 Milliarden Euro, die Prognose wurde bestätigt.
Was jetzt für die Ottobock Aktie zählt
Das Allzeittief bei 37,95 Euro
Es liegt 2,2 Prozent unter dem Schlusskurs. Fällt es, fehlt jede Orientierung nach unten.
Die Marke von 40 Euro
Sie hat sich als Widerstand bestätigt.
Die Investorentermine im Dezember
Am 3. Dezember tritt das Management auf einer Berenberg-Konferenz auf, am 8. Dezember folgt eine Roadshow.
Stammdaten
Ottobock SE & Co. KGaA: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK
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