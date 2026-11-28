Oracle Aktie: Von 250 auf 107 Dollar in sechs Monaten – die Schulden sind jetzt das Thema, nicht mehr die Cloud

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Die Oracle Aktie hat seit Juni mehr als die Hälfte verloren. Der Umsatz wächst um fast 30 Prozent, doch der Markt schaut auf Kreditkosten und Cashflow. Am 14. Dezember kommen Zahlen.

Bild: DronePhotographer, CC0 1.0, via Wikimedia Commons

Im Juni feierte die Wall Street Oracle als großen Gewinner des KI-Booms. Ein halbes Jahr später ist davon wenig übrig. Die Oracle Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 107,13 US-Dollar, ein Plus von 3,13 Prozent. Vom Hoch bei 250,25 US-Dollar am 1. Juni hat sie rund 57 Prozent verloren, allein im November 18 Prozent. Oracle Corporation · ISIN: US68389X1054 · WKN: 871460 · Handelssymbol: ORC · US-Handelssymbol: ORCL Kursverlust seit dem Hoch vom 1. Juni (250,25 $) −57 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,13 Prozent 107,13 $ 52-Wochen-Tief vom 25. November 99,34 $ Umsatzwachstum im jüngsten Quartal +29,6 % Quelle : NYSE-Kursdaten vom 27. November 2026 laut CNBC und Yahoo Finance Der Absturz Wachstum auf Pump, und der Markt rechnet nach Am Geschäft liegt es auf den ersten Blick nicht. Im jüngsten Quartal wuchs der Umsatz um 29,6 Prozent, getragen von der Nachfrage nach Cloud- und KI-Rechenleistung. Das Problem ist die Finanzierung. Oracle baut Rechenzentren in einem Tempo, das der laufende Mittelzufluss nicht deckt: Der freie Cashflow ist negativ, die Verschuldung steigt. Am Kreditmarkt ist das angekommen. Die Prämien für die Absicherung von Oracle-Anleihen gegen Zahlungsausfall liegen Berichten zufolge nahe ihren Rekordständen. Hinzu kommt die Sorge, dass ein großer Teil der künftigen Erlöse an wenigen Kunden hängt. Am Mittwoch fiel die Aktie mit 99,34 US-Dollar erstmals in diesem Zyklus unter 100 US-Dollar. Der Ausblick Günstig bewertet – oder zu Recht billig? Die Erholung vom Freitag fand bei geringen Umsätzen im verkürzten Feiertagshandel statt. Auf dem aktuellen Niveau wird Oracle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16 gehandelt, der Börsenwert liegt bei etwa 334 Milliarden US-Dollar. Für ein Softwareunternehmen mit fast 30 Prozent Wachstum wäre das wenig – wenn der Gewinn die Investitionen trüge. Die durchschnittlichen Kursziele von zwölf Analysehäusern der vergangenen 90 Tage liegen nach Marktdaten bei rund 224 US-Dollar, bei einer Spanne von 170 bis 290 US-Dollar – mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Solche Abstände entstehen, wenn Ziele langsamer sinken als Kurse. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Den nächsten Quartalsbericht erwarten Datenanbieter für den 14. Dezember. Was für die Oracle Aktie spricht Fast 30 Prozent Umsatzwachstum, starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung, ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kursziele weit über dem Kurs. Was dagegen spricht Negativer freier Cashflow, steigende Schulden, hohe Kreditausfallprämien, Abhängigkeit von wenigen Kunden und ein intakter Abwärtstrend. Häufige Fragen zur Oracle Aktie Wo steht die Oracle Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 107,13 US-Dollar (plus 3,13 Prozent). Wie stark ist die Aktie gefallen?

Um rund 57 Prozent seit dem Hoch vom 1. Juni 2026. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Datenanbieter nennen den 14. Dezember 2026; eine Ankündigung des Unternehmens stand zuletzt noch aus. Fazit: Die Bilanz entscheidet Die Oracle Aktie hat sich etwas vom Tief gelöst, die Kernfrage bleibt. Solange der Ausbau mehr Geld kostet, als das Geschäft einbringt, schaut der Markt auf die Schulden. Der nächste Quartalsbericht muss zeigen, wie der Konzern die Lücke schließen will.

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