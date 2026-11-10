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Oracle Aktie: KI-Ausverkauf übertrieben! Mizuho sieht jetzt eine Kaufchance

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 15:43 1 Min. Mizuho Securities USA

Die Oracle Aktie steht nach dem jüngsten Ausverkauf bei KI-Werten unter Druck - doch Mizuho sieht darin eine attraktive Kaufgelegenheit

Bild: Unsplash

Die Analysten von Mizuho Securities USA belassen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin auf "outperform". Mizuho betrachte den breiten Ausverkauf bei KI-Aktien in der vergangenen Woche, von dem auch Oracle betroffen gewesen sei, als Kaufgelegenheit. Zwar hätten die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA Bedenken hinsichtlich möglicher Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren ausgelöst, doch Oracle sei vergleichsweise gut positioniert, erkläre Mizuho in einer Research-Note. Alle fünf großen Rechenzentrumsstandorte des Unternehmens befänden sich bereits im Bau, wobei für vier davon die erforderlichen Genehmigungen vorlägen. Mögliche Verzögerungen seien zudem bereits in der Unternehmensprognose berücksichtigt, betone Mizuho. Strengere Genehmigungsverfahren könnten Oracle sogar zugutekommen, da sie das zusätzliche Angebot an KI-Rechenkapazitäten begrenzen würden, ergänze das Analysehaus. Mizuho sei daher der Ansicht, dass die jüngste Kursschwäche der Oracle-Aktie übertrieben sei. Oracle Einschätzung im Überblick: Rating: 🟢 "outperform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Mizuho Securities USA | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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