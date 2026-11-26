Die Oracle Aktie hat in nur fünf Handelstagen bis zum 20. November rund 19 Prozent verloren und am Freitag bei 101,19 Dollar geschlossen. Am Mittwoch rutschte sie intraday zeitweise um mehr als 8 Prozent ab und fiel unter die Marke von 100 Dollar, ehe sie sich erholte; nachbörslich legte sie um knapp 2 Prozent auf rund 105,84 Dollar zu. Auslöser waren wachsende Zweifel, ob KI-Unternehmen wie OpenAI ihre Rechenleistung bei Anbietern wie Oracle langfristig bezahlen können, steigende Kosten für Kreditabsicherungen und der negative Cashflow durch die hohen Investitionen.

Oracle hält dagegen: Die Finanzierung des OpenAI-Vertrags sei vollständig gesichert, auch durch Finanzierung von Lieferanten. Das Unternehmen nannte keinen Betrag, und der Kurs fiel dennoch weiter. Zugleich hat Oracle sich frisches Kapital besorgt: Nach Medienberichten wurden im laufenden Quartal rund 20 Milliarden Dollar über Aktien und Anleihen aufgenommen.