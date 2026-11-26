Die Oracle Aktie (ISIN US68389X1054, Ticker ORCL) hat am Mittwoch, dem 25. November, an der New Yorker Börse bei 103,88 US-Dollar geschlossen – ein Minus von 5,1 Prozent, nach einem Tagestief von 99,34 Dollar, dem tiefsten Stand im 52-Wochen-Zeitraum. Heute bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Hinter dem Absturz steht eine Frage, die den gesamten KI-Sektor beschäftigt: Wie lange lässt sich der Bau von Rechenzentren mit Schulden finanzieren? Bei Oracle zeigt sich das besonders deutlich, denn die Kreditversicherung der Konzernschulden erreichte laut Berichten mit 356 bis 360 Basispunkten einen Rekord. Diese Oracle Aktienanalyse sortiert Auftragsbestand, Schulden und Chart – und zeigt, was die Oracle Aktienprognose des Analysten-Konsenses trägt.
Oracle Aktienanalyse: 664 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Kreditversicherung auf Rekordhoch – was preist der Markt bei 104 Dollar ein?
Die Oracle Aktie schloss am Mittwoch bei 103,88 US-Dollar, rund 58 Prozent unter dem Hoch. Aktienanalyse zu Auftragsbestand, Schulden, Kreditrisiko, Analysten-Konsens und Aktienprognose – bei geschlossener Wall Street.
Auftragsbestand
Der Backlog (RPO) liegt laut Quartalsbericht bei 664 Mrd. US-Dollar, nach 455 Mrd. Dollar im Vorjahr.
Schulden
Rund 125 Mrd. Dollar Verbindlichkeiten, Zinsaufwand im Quartal +55 Prozent auf 1,4 Mrd. Dollar, Free Cashflow minus 5,4 Mrd. Dollar.
Kreditmarkt
Die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall (5-Jahres-CDS) kostet rund 356 bis 360 Basispunkte – ein Rekord.
Bewertung
Erwartetes KGV von rund 12 – bei hoher Unsicherheit über die Finanzierung der KI-Verträge.
Auslöser
Was ist bei der Oracle Aktie zuletzt passiert?
Die Oracle Aktie hat in nur fünf Handelstagen bis zum 20. November rund 19 Prozent verloren und am Freitag bei 101,19 Dollar geschlossen. Am Mittwoch rutschte sie intraday zeitweise um mehr als 8 Prozent ab und fiel unter die Marke von 100 Dollar, ehe sie sich erholte; nachbörslich legte sie um knapp 2 Prozent auf rund 105,84 Dollar zu. Auslöser waren wachsende Zweifel, ob KI-Unternehmen wie OpenAI ihre Rechenleistung bei Anbietern wie Oracle langfristig bezahlen können, steigende Kosten für Kreditabsicherungen und der negative Cashflow durch die hohen Investitionen.
Oracle hält dagegen: Die Finanzierung des OpenAI-Vertrags sei vollständig gesichert, auch durch Finanzierung von Lieferanten. Das Unternehmen nannte keinen Betrag, und der Kurs fiel dennoch weiter. Zugleich hat Oracle sich frisches Kapital besorgt: Nach Medienberichten wurden im laufenden Quartal rund 20 Milliarden Dollar über Aktien und Anleihen aufgenommen.
Geschäftsmodell
Wie verdient Oracle sein Geld?
Oracle verkauft Datenbanken und Unternehmenssoftware, betreibt aber zunehmend eine eigene Cloud-Infrastruktur (OCI), in der Kunden KI-Rechenleistung mieten. Im ersten Geschäftsquartal 2027 (Juni bis August 2026) kamen 11,6 der 19,3 Milliarden Dollar Umsatz aus der Cloud, davon 7,4 Milliarden Dollar aus der Infrastruktur (+121 Prozent) und 4,2 Milliarden Dollar aus Cloud-Anwendungen (+10 Prozent). Die klassischen Software-Lizenzen schrumpften leicht (–3 Prozent). Der Auftragsbestand wird von wenigen großen KI-Kunden getrieben; genannt werden OpenAI, Meta und xAI.
Zahlen
Wie gut sind die Zahlen der Oracle Aktie?
Laut Quartalsbericht vom 10. September 2026 stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 19,35 Milliarden Dollar, der GAAP-Gewinn je Aktie um 55 Prozent auf 1,56 Dollar (bereinigt: 1,92 Dollar). Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Quartals von 638 auf 664 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von rund 640 Milliarden Dollar. Die operative Marge (bereinigt) beträgt 42 Prozent. Der Preis für das Tempo ist hoch: Die Investitionen betrugen 28,5 Milliarden Dollar im Quartal, der operative Cashflow 23,1 Milliarden Dollar (inklusive Kundenvorauszahlungen) – unter dem Strich bleibt ein Free Cashflow von minus 5,4 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q1 FY27
|Veränderung / Vorjahr
|Umsatz
|19,35 Mrd. $
|+30 %
|Cloud-Umsatz
|11,6 Mrd. $
|+62 %
|davon Infrastruktur (OCI)
|7,4 Mrd. $
|+121 %
|Auftragsbestand (RPO)
|664 Mrd. $
|455 Mrd. $ im Vorjahr
|GAAP-Ergebnis je Aktie
|1,56 $
|+55 %
|Investitionen
|28,5 Mrd. $
|–
|Free Cashflow
|–5,4 Mrd. $
|–0,36 Mrd. $ im Vorjahr
|Zinsaufwand
|1,4 Mrd. $
|+55 %
RPO = vertraglich zugesagter, noch nicht abgerechneter Umsatz. Die Zahlen stammen aus Sekundärquellen und sind vor Veröffentlichung am Quartalsbericht zu prüfen.
Quelle: Quartalsbericht Oracle, 10.09.2026
Für das zweite Quartal stellt Oracle ein Umsatzwachstum von 30 bis 34 Prozent, ein Cloud-Wachstum von 65 bis 71 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,85 bis 1,93 Dollar in Aussicht. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Unternehmen mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz, mindestens 8,10 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie und Investitionen von 90 bis 95 Milliarden Dollar an. Der Termin für die Zahlen zum zweiten Quartal ist nicht bestätigt; er wird für Mitte Dezember erwartet.
Bewertung
Wie günstig ist die Oracle Aktie?
Der Markt zahlt für die Oracle Aktie nur noch rund das Zwölffache des erwarteten Gewinns; das nachlaufende KGV liegt bei etwa 16. Eine eigene Überschlagsrechnung auf das Umsatzziel für das Geschäftsjahr ergibt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 3,6. Zum Vergleich: Alphabet kam Mitte November auf ein nachlaufendes KGV von rund 16, wobei die Stichtage nicht deckungsgleich sind. Dividende: 2,00 Dollar je Aktie, rund 1,9 Prozent Rendite. Der niedrige Multiplikator spiegelt vor allem das Finanzierungsrisiko wider: Der Gewinn von morgen hängt davon ab, ob die Kunden ihre Verträge bezahlen können und Oracle die Rechenzentren rechtzeitig mit Strom und Chips ausstatten kann.
|Kennzahl
|Wert
|Gesamtschulden
|rund 125 Mrd. $
|Zinsaufwand im Quartal
|1,4 Mrd. $ (+55 %)
|Free Cashflow im Quartal
|–5,4 Mrd. $
|Investitionsplan Geschäftsjahr 2027
|90–95 Mrd. $
|5-Jahres-CDS
|356–360 Basispunkte (Rekord)
|Zahlungsmittel und kurzfristige Anlagen
|nicht belegt
CDS: Kosten der Absicherung gegen Zahlungsausfall über fünf Jahre. 356 Basispunkte = 3,56 $ pro Jahr je 100 $ Schulden.
Quelle: Unternehmensangaben, Medienberichte, November 2026
Analysten
Wie sieht die Oracle Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analysten-Konsens bleibt trotz des Kurssturzes positiv, hat sich aber erkennbar nach unten bewegt. Nach einem Datenstand von Anfang November stufte die große Mehrheit der Analysten – 35 von 42 – die Aktie mit „Kaufen“ ein, sechs mit „Halten“ und einer mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 236 Dollar (Median 225 Dollar), die Spanne bei 110 bis 400 Dollar; ein Jahr zuvor lag der Durchschnitt noch bei rund 348 Dollar. Weil der Kurs seither weiter gefallen ist, liegt er heute mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnittsziel. Mehrere Häuser haben ihre Ziele im Oktober gesenkt, andere bestätigten ihre Einstufung zuletzt. Neue Rating-Änderungen seit dem 20. November sind uns nicht bekannt.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten
|42
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|35 / 6 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 236 $
|Spanne der Kursziele
|110–400 $
|Schlusskurs 25.11.2026
|103,88 $
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand Anfang November 2026
Chart
Was sagt der Chart zur Oracle Aktie?
Der Chart zeigt einen intakten Abwärtstrend: Die Aktie notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie von rund 126 bis 131 Dollar und unter der 200-Tage-Linie, die je nach Berechnung zwischen rund 139 und 152 Dollar liegt. Neun der zehn jüngsten Handelstage waren Verlusttage; der Kurs nähert sich dem Niveau vom Mai 2023. Als Unterstützung gelten die runde Marke von 100 Dollar, das Tief vom Mittwoch bei 99,34 Dollar und der Bereich um 98,7 Dollar. Widerstände liegen bei rund 113 bis 114 Dollar (Montagsniveau), 120 Dollar und im Bereich der 50-Tage-Linie. Der RSI lag vor dem Absturz bei rund 45 und dürfte seither niedriger liegen. Die Marken beschreiben den Chart, sie sind keine Handlungsaufforderung.
Termine
Was Anleger bei der Oracle Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Oracle Aktie und zur Oracle Aktienprognose
Warum ist die Oracle Aktie so stark gefallen? Anleger zweifeln, ob die Finanzierung des KI-Ausbaus über Schulden tragfähig ist. Die Absicherung gegen Zahlungsausfälle kostet so viel wie nie, der Free Cashflow ist negativ, und die Aktie liegt rund 58 Prozent unter dem Hoch.
Wie sieht die Oracle Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet mehrheitlich „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 236 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, die Datenbasis stammt aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Oracle? Laut Quartalsbericht 664 Milliarden Dollar zum 31. August 2026 – nach 455 Milliarden Dollar im Vorjahr.
Zahlt Oracle eine Dividende? Ja, 2,00 Dollar je Aktie, bei dem Kurs von 103,88 Dollar sind das rund 1,9 Prozent.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor? Der Termin für das zweite Geschäftsquartal ist nicht bestätigt; erwartet wird Mitte Dezember 2026.
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