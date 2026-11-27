Kaum ein Tech-Konzern geht beim KI-Ausbau so aufs Ganze wie Oracle. Der Softwareriese baut Rechenzentren in atemberaubendem Tempo – und braucht dafür Geld. Viel Geld. Anfang November kündigte Oracle eine Finanzierung über neue Aktien und Anleihen an, insgesamt fast 20 Milliarden Dollar. Die Oracle Aktie reagierte nervös. Doch hinter der Kapitalmaßnahme steht eine gewaltige Wachstumsstory.
Oracle Aktie: 20 Milliarden frisches Geld für die KI-Cloud – mutiger Wurf oder riskante Wette?
Neue Aktien für 9,9 Milliarden Dollar, Anleihen über 10 Milliarden Dollar, 50 Milliarden Dollar Investitionen. Oracle setzt alles auf KI-Rechenzentren. Die Oracle Aktie schwankt zwischen Euphorie und Schuldenangst.
Oracle Corporation · ISIN: US68389X1054 · WKN: 871460 · Handelssymbol: ORC · US-Handelssymbol: ORCL
Die Finanzierung
Fast 20 Milliarden für den KI-Ausbau
Oracle will über neue Aktien rund 9,9 Milliarden Dollar einnehmen und vorrangige Anleihen über zehn Milliarden Dollar ausgeben; der Abschluss der Angebote war für den 4. November vorgesehen. Die Oracle Aktie geriet nach der Ankündigung unter Druck, weil Anleger eine Verwässerung und steigende Schulden fürchten. Für das Geschäftsjahr plant Oracle Investitionsausgaben von rund 50 Milliarden Dollar – vor allem für Rechenzentren, in denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden.
Oracle finanziert den KI-Boom mit Schulden und neuen Aktien. Für die Oracle Aktie wird entscheidend, ob die Rechenzentren schnell genug Umsatz liefern, um diese Last zu tragen.
Die Gegenbewegung
Neues Umsatzziel und Analystenzuspruch
Ende Oktober beflügelte ein neues Umsatzziel den zuvor angeschlagenen Kurs. Am 11. November legte die Oracle Aktie kräftig zu.
Bernstein Research bestätigte am 6. November die Einstufung „Outperform“, Stephens stufte die Oracle Aktie auf „Overweight“ hoch. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Wie viel Geld nimmt Oracle auf?
Rund 9,9 Milliarden Dollar über neue Aktien und zehn Milliarden Dollar über Anleihen.
Wofür braucht Oracle das Geld?
Vor allem für den Bau von Rechenzentren; die Investitionen sollen im Geschäftsjahr rund 50 Milliarden Dollar erreichen.
Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres werden im Dezember erwartet.
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