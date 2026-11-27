Wie viel Geld nimmt Oracle auf?

Rund 9,9 Milliarden Dollar über neue Aktien und zehn Milliarden Dollar über Anleihen.

Wofür braucht Oracle das Geld?

Vor allem für den Bau von Rechenzentren; die Investitionen sollen im Geschäftsjahr rund 50 Milliarden Dollar erreichen.

Wann legt Oracle die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres werden im Dezember erwartet.