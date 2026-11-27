Venezuela förderte im September nach OPEC-Zahlen rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag; der Staatskonzern PDVSA peilt bis Ende nächsten Jahres 1,5 Millionen an. Das Land ist von den OPEC+-Quoten ausgenommen. Nach Reuters wollte Präsident Donald Trump, dass US-Ölkonzerne die Förderung dort wieder hochfahren. Der Irak wiederum verlangt seit September eine deutlich höhere Kapazitätseinstufung: Laut Oilprice sieht OPEC+ die nachhaltige Kapazität unter 5 Millionen Barrel pro Tag, Bagdad will etwa 6 Millionen anerkannt haben. Nach Reuters planten Exxon Mobil und Chevron im Irak größere Investitionen. Das US-Außenministerium erklärte laut Reuters, die Gespräche mit dem Irak hätten sich auf die Verbesserung der Energieinfrastruktur konzentriert.

Die OPEC hat seit 2019 vier Mitglieder verloren: Katar (2019), Ecuador (2020), Angola (2024) und die Vereinigten Arabischen Emirate, die nach Reuters früher in diesem Jahr wegen der Förderlimits gingen. Der Analyst Dan Alamariu von Alpine Macro sagte dazu: „The risk of OPEC fracture is rising.“ (Reuters, 27.11.2026).