Die US-Regierung hat laut einer Reuters-Exklusivmeldung vom Freitag, 27. November 2026, Venezuela und den Irak ermutigt, einen Austritt aus der OPEC zu erwägen – und Venezuela zugleich daran gehindert, seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Für Anleger ist das aus zwei Gründen relevant: Die Meldung fällt in die Woche vor dem OPEC+-Treffen am Sonntag, 29. November 2026, und sie betrifft Länder, in denen Konzerne wie die Exxon Mobil Aktie (Ticker XOM, ISIN US30231G1022) und die Chevron Aktie Investitionen planen. Eine belegte Kursreaktion auf die Nachricht gibt es nach den geprüften Quellen bislang nicht: Brent lag am Freitag gegen 13:00 Uhr GMT bei rund 96,30 US-Dollar nach 96,57 US-Dollar im Donnerstags-Settlement (Reuters/FinanceFeeds).
OPEC-Austritt: USA drängten Venezuela und Irak zum Rückzug – wie fest hält das Kartell vor dem OPEC+-Treffen am Sonntag?
Laut einer Reuters-Exklusivmeldung vom 27.11.2026 ermutigte die US-Regierung Venezuela und den Irak, einen OPEC-Austritt zu erwägen. Was die Meldung für Ölpreis, OPEC+-Treffen, Exxon Aktie, Chevron Aktie und Ölaktien bedeutet – und was bislang nicht belegt ist.
Die Meldung
Was berichtet Reuters über den OPEC-Austritt?
Reuters beruft sich auf zehn mit der Sache vertraute Personen. Danach ermutigte die Trump-Regierung Venezuela und den Irak im Laufe des Jahres 2026, über einen Austritt aus der OPEC nachzudenken. Beide Länder gehören zu den fünf Gründungsmitgliedern der Organisation von 1960. Hinter dem Vorstoß stand nach dem Bericht der Wunsch nach höherer Förderung und mehr Investitionen; teils bestand die Sorge, OPEC-Förderlimits könnten das bremsen. Das US-Außenministerium ließ auf die Frage, ob es Venezuelas Beitragszahlung blockierte, die Antwort offen. Es bestätigte, über die Verwendung venezolanischer Staatsgelder auf einem US-kontrollierten Konto zu entscheiden. Ein Vertreter sagte laut Reuters, das Thema sei von Beamten unterer Ebene womöglich angesprochen worden, gehöre aber nicht zu den Fragen auf hoher Ebene. OPEC, Venezuela, der Irak und Saudi-Arabien reagierten nicht auf Anfragen.
|Land
|Was berichtet wird
|Stand
|Venezuela
|Gespräche in Washington über einen Austritt nach der Festnahme von Nicolás Maduro durch die USA im Januar; Beitragszahlung laut Reuters blockiert
|Saudi-Kronprinz intervenierte im Sommer; Trump sagte im August, der Austritt sei Sache Venezuelas
|Irak
|US-Vertreter legten Premier Ali Faleh al-Zaidi im Sommer den Austritt nahe
|Ölministerium überzeugte ihn zu bleiben; Teile der Koalition wollen weiter raus
|OPEC
|Beitrag je Mitglied rund 3,08 Mio. US-Dollar, meist im ersten Quartal fällig
|Ausstehende Beiträge können ignoriert werden; kein Ausschluss geplant
Alle Angaben laut Reuters-Exklusivmeldung vom 27.11.2026 (Text via BOEReport, Zusammenfassung via Oilprice); sie sind von der Redaktion nicht unabhängig überprüft.
Quelle: Reuters, BOEReport, Oilprice (27.11.2026)
Venezuela und Irak
Warum sind ausgerechnet Venezuela und der Irak betroffen?
Venezuela förderte im September nach OPEC-Zahlen rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag; der Staatskonzern PDVSA peilt bis Ende nächsten Jahres 1,5 Millionen an. Das Land ist von den OPEC+-Quoten ausgenommen. Nach Reuters wollte Präsident Donald Trump, dass US-Ölkonzerne die Förderung dort wieder hochfahren. Der Irak wiederum verlangt seit September eine deutlich höhere Kapazitätseinstufung: Laut Oilprice sieht OPEC+ die nachhaltige Kapazität unter 5 Millionen Barrel pro Tag, Bagdad will etwa 6 Millionen anerkannt haben. Nach Reuters planten Exxon Mobil und Chevron im Irak größere Investitionen. Das US-Außenministerium erklärte laut Reuters, die Gespräche mit dem Irak hätten sich auf die Verbesserung der Energieinfrastruktur konzentriert.
Die OPEC hat seit 2019 vier Mitglieder verloren: Katar (2019), Ecuador (2020), Angola (2024) und die Vereinigten Arabischen Emirate, die nach Reuters früher in diesem Jahr wegen der Förderlimits gingen. Der Analyst Dan Alamariu von Alpine Macro sagte dazu: „The risk of OPEC fracture is rising.“ (Reuters, 27.11.2026).
Termin am Sonntag
Was ist beim OPEC+-Treffen am 29. November zu erwarten?
Beim Treffen geht es laut Oilprice um Kapazitätsbewertungen und Quoten für 2027. Reuters zitierte zuvor drei Quellen, wonach die Förderziele für das erste Quartal 2027 im Prinzip unverändert bleiben sollen; eine offizielle Entscheidung gibt es nicht (FinanceFeeds, 26.11.2026). Streitpunkt ist die Kapazitätsbewertung, bei der der Irak und Kasachstan widersprechen. Wie die Mitglieder die neue Meldung im Saal aufnehmen, ist offen – das ist ausdrücklich keine Prognose, sondern der Stand der Berichterstattung.
Märkte
Wie reagieren Ölpreis, Exxon Aktie und Ölaktien?
Eine belegte Preisreaktion auf die Reuters-Meldung gibt es nach den geprüften Quellen nicht. Brent schloss am Donnerstag bei 96,57 US-Dollar, dem höchsten Settlement seit dem 6. November; am Freitag lag der Kontrakt gegen 13:00 Uhr GMT bei 96,30 US-Dollar bei einem Tageshoch von 98,06 US-Dollar und einem Wochenplus von rund 4 Prozent (Reuters/FinanceFeeds). Andere Portale nannten am Freitag abweichende Werte zwischen rund 90 und 97 US-Dollar; diese Spanne spiegelt unterschiedliche Uhrzeiten und Kontrakte. Der DAX schloss am Freitag bei 25.441,24 Punkten (plus 0,90 Prozent, dpa-AFX, 27.11.2026). Zu Kursen von Exxon, Chevron, Shell oder TotalEnergies am Freitag liegen belastbare Zahlen nicht vor; die Redaktion stellt deshalb keinen Zusammenhang zur Meldung her. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Ein schwächeres OPEC-Kartell würde auf längere Sicht mehr Angebot bedeuten, ein Austritt war aber weder angekündigt noch vollzogen. Für Aktien von Ölkonzernen, Raffinerien und Tankerreedern bleibt der Verlauf der Förderpolitik eine Beobachtungsgröße, für Fluggesellschaften und Chemiewerte eher der Rohölpreis.
Häufige Fragen zum OPEC-Austritt von Venezuela und Irak
Haben Venezuela oder der Irak die OPEC verlassen? Nein. Nach Reuters wurde ein Austritt erwogen, aber nicht angekündigt.
Wer ist OPEC-Gründungsmitglied? Irak, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait und Venezuela gründeten die OPEC im September 1960 in Bagdad.
Wann tagt OPEC+ wieder? Am Sonntag, 29. November 2026; Beratungsgegenstand sind laut Oilprice Kapazitäten und Quoten für 2027.
Welche Aktien sind betroffen? Genannt werden im Reuters-Bericht Exxon Mobil und Chevron als Investitionsplaner im Irak; belastbare Kursreaktionen liegen nicht vor.
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