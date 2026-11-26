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Okta Aktie: JPMorgan hebt Kursziel vor den Quartalszahlen auf 214 USD an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:12 2 Min.

JPMorgan hebt das Okta-Kursziel vor den Quartalszahlen von 190 auf 214 USD an, während die Aktie nachbörslich auf 203,40 USD steigt.

Bild: Rahul Mishra / Unsplash

Das alte Kursziel hat die Okta-Aktie (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker: OKTA) bereits hinter sich gelassen. Am 25. November schloss sie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 201,77 USD, ein Plus von 3,65 USD oder 1,84%. In ihrer Okta-Aktienanalyse vom selben Tag hebt JPMorgan das Kursziel von 190 auf 214 USD an und bestätigt das Rating "overweight". Damit liegt die neue Zielmarke 12,23 USD oder rund 6,1% über dem Schlusskurs. Warum traut JPMorgan der Aktie vor den Quartalszahlen mehr zu? Die Bank habe im Vorfeld der Berichtssaison ihre Kursziele für mehrere Anbieter von Sicherheitssoftware überprüft. Künstliche Intelligenz halte den Handlungsdruck bei der IT-Sicherheit hoch. Zugleich zeigten sich bei jenen Anbietern, die von der Konsolidierung der Branche besonders profitieren könnten, bereits erste Anzeichen für eine Beschleunigung des Geschäfts. Für Okta kommt es bei den anstehenden Zahlen daher auf eine konkrete Frage an: Zeigt sich die Belebung, die JPMorgan bei Teilen der Branche beobachtet, auch im Geschäft des Identitätsspezialisten? Mit ihrer Okta-Aktienanalyse legt die Bank die Messlatte jedenfalls höher. Der Schritt von 190 auf 214 USD entspricht einer Anhebung um 12,6%. Auch nach der Schlussglocke legte die Aktie weiter zu. Um 19:59 Uhr New Yorker Zeit notierte sie bei 203,40 USD und damit weitere 1,63 USD oder 0,81% über dem regulären Schlusskurs. Vom nachbörslichen Kurs aus verblieben bis zum Barclays-Konkurrenten JPMorgan und dessen Kursziel von 214 USD noch 10,60 USD oder rund 5,2%. Am 26. November bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen. Das Urteil von JPMorgan vor den Zahlen lautet damit: Kursziel 214 USD, Rating "overweight". Teilt die Analyse mit euren Freunden – für diesen Zugriff braucht ausnahmsweise niemand einen sechsstelligen Bestätigungscode. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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