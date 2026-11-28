Der Anstieg hatte drei Etappen. Am Montag sprang die Aktie um rund 6 Prozent an. In der Vorwoche hatte OHB den ESA-Vertrag für die Weltraumschrott-Mission ClearSpace-1 über 102 Millionen Euro unterzeichnet, zudem präsentierte sich das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.

Am Donnerstag kam die zweite Stufe: Rüstungswerte zogen zum Auftakt des Rheinmetall-Kapitalmarkttags an, OHB schloss bei 192,20 Euro. Am Freitag folgte die dritte. Rheinmetall senkte seine Ziele für 2030 nur im erwarteten Rahmen, der Sektor reagierte erleichtert, OHB legte weitere 2,39 Prozent zu.