Kein Wert im Index war stärker: Die OHB Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 14,42 Prozent und schließt bei 196,80 Euro (Xetra, comdirect). Damit ist der Bremer Raumfahrtkonzern der TecDAX Gewinner der Woche. Am Freitagmorgen notierte die Aktie zeitweise sogar über 200 Euro.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 14 Prozent Plus, der Raumfahrtkonzern steht vor der 200-Euro-Marke
Die OHB Aktie gewinnt in dieser Woche 14,42 Prozent auf 196,80 Euro und ist der größte TecDAX Gewinner der Woche. Ein ESA-Auftrag, ein Investorentermin und die Erleichterung im Rüstungssektor treiben den Bremer Satellitenbauer.
Warum ist die OHB Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Der Anstieg hatte drei Etappen. Am Montag sprang die Aktie um rund 6 Prozent an. In der Vorwoche hatte OHB den ESA-Vertrag für die Weltraumschrott-Mission ClearSpace-1 über 102 Millionen Euro unterzeichnet, zudem präsentierte sich das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.
Am Donnerstag kam die zweite Stufe: Rüstungswerte zogen zum Auftakt des Rheinmetall-Kapitalmarkttags an, OHB schloss bei 192,20 Euro. Am Freitag folgte die dritte. Rheinmetall senkte seine Ziele für 2030 nur im erwarteten Rahmen, der Sektor reagierte erleichtert, OHB legte weitere 2,39 Prozent zu.
Die Erholung nach dem Zahlen-Schock
Die Woche war auch eine Korrektur der Vorwochen. Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November war die Aktie von über 210 Euro auf unter 180 Euro gefallen, obwohl das bereinigte EBITDA um 23 Prozent gestiegen war. Diesen Rückschlag hat der Kurs nun zu einem großen Teil aufgeholt. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von gut 16 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 78 Prozent.
Was in der neuen Woche für die OHB Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 200 Euro
Er wäre das Signal, dass die Erholung weiterläuft.
Das Niveau von 210 Euro
Dort stand die Aktie vor den Neunmonatszahlen.
Die Stimmung im Rüstungssektor
Nach dem Rheinmetall-Termin fehlt der nächste große Impuls.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
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