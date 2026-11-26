Im zweiten Anlauf geschafft: Die OHB Aktie gewinnt am Donnerstag 6,31 Prozent auf 192,20 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und ist hinter Elmos der zweitgrößte TecDAX Gewinner. Am Mittwoch war der Bremer Raumfahrtkonzern bei 187 Euro noch abgeprallt. Heute schloss er klar darüber.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – 6,3 Prozent Plus, die 187-Euro-Hürde ist gefallen
Die OHB Aktie schließt am Donnerstag 6,31 Prozent höher bei 192,20 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. Die Hoffnung auf den Bundeswehr-Satellitenvertrag trifft auf starke Rüstungswerte am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Zwei Themen des Tages laufen bei OHB zusammen. Das erste ist der Bericht des Handelsblatts vom Mittwoch: Die Bundeswehr könnte in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Rund 600 Satelliten und etwa 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb stehen im Raum.
Das zweite Thema ist die Rüstung. Rheinmetall eröffnete am Donnerstag in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag, und die Aktie des Konzerns führte zeitweise den DAX an. Die Stimmung erfasste die gesamte Branche. OHB bedient als Satellitenbauer mit wachsendem Militärgeschäft beide Geschichten zugleich, Technologie und Verteidigung.
Vom Morgen bis zum Abend ausgebaut
Am Morgen hatte die OHB Aktie 3,5 Prozent im Plus bei 187,20 Euro gelegen, genau an der Marke, an der sie tags zuvor gescheitert war. Im Handelsverlauf kamen weitere Käufer hinzu, der Xetra-Umsatz erreichte 3,94 Millionen Euro. Rückenwind gab auch der Gesamtmarkt: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher, der TecDAX rund 2,1 Prozent.
Nach den bisherigen Berichten soll OHB in dem Konsortium die Satelliten bauen und Rheinmetall das Bodensegment liefern. Wie groß der Anteil der einzelnen Partner ausfiele, ist nicht bekannt.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Der zweite Tag in Hamburg
Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall endet am Freitag. Äußerungen zum Raumfahrtgeschäft können den Kurs bewegen.
Die Marke von 187 Euro
Der frühere Widerstand ist nun Unterstützung. Hält er, bleibt der Ausbruch gültig.
Die Unterschrift
Erst ein unterzeichneter Vertrag macht aus der Kursfantasie Auftragsbestand.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
Airbus SE: ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY (OTC)
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