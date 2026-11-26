Zwei Themen des Tages laufen bei OHB zusammen. Das erste ist der Bericht des Handelsblatts vom Mittwoch: Die Bundeswehr könnte in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Rund 600 Satelliten und etwa 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb stehen im Raum.

Das zweite Thema ist die Rüstung. Rheinmetall eröffnete am Donnerstag in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag, und die Aktie des Konzerns führte zeitweise den DAX an. Die Stimmung erfasste die gesamte Branche. OHB bedient als Satellitenbauer mit wachsendem Militärgeschäft beide Geschichten zugleich, Technologie und Verteidigung.