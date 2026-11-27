Die Geschichte der Woche trägt weiter. Am Mittwoch hatte das Handelsblatt berichtet, die Bundeswehr könne in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation schließen, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Es geht um rund 600 Satelliten und etwa 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb.

Heute kommt ein Termin hinzu. Rheinmetall will am Vormittag auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die neuen Ziele bis 2030 veröffentlichen. Anleger hoffen auf Aussagen zum Raumfahrtgeschäft, in dem OHB und Rheinmetall über ein Gemeinschaftsunternehmen verbunden sind. Dazu stützt der Markt: Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.