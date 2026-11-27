Dritter Tag, dritter Sprung: Die OHB Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,75 Prozent auf 199,40 Euro (Stand 09:05 Uhr, comdirect) und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Bis zur Marke von 200 Euro fehlen dem Bremer Raumfahrtkonzern 60 Cent.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – 60 Cent fehlen bis 200 Euro, und heute nennt Rheinmetall seine Ziele
Die OHB Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,75 Prozent auf 199,40 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Raumfahrtkonzern steht vor der Marke von 200 Euro. Am Vormittag legt Partner Rheinmetall in Hamburg seine Ziele bis 2030 vor.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Die Geschichte der Woche trägt weiter. Am Mittwoch hatte das Handelsblatt berichtet, die Bundeswehr könne in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation schließen, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Es geht um rund 600 Satelliten und etwa 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb.
Heute kommt ein Termin hinzu. Rheinmetall will am Vormittag auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die neuen Ziele bis 2030 veröffentlichen. Anleger hoffen auf Aussagen zum Raumfahrtgeschäft, in dem OHB und Rheinmetall über ein Gemeinschaftsunternehmen verbunden sind. Dazu stützt der Markt: Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Zehn Prozent in zwei Tagen
Der Anstieg hat Tempo. Am Mittwoch schloss die OHB Aktie bei 180,80 Euro, am Donnerstag bei 192,20 Euro, heute notiert sie bei 199,40 Euro. Das sind gut 10 Prozent in zwei Handelstagen.
Operativ steht das Unternehmen solide da. Im dritten Quartal erzielte OHB 312,5 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 39,3 Millionen Euro. Die Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 bis 11 Prozent für 2026 wurde bestätigt. Am 18. November vereinbarte OHB zudem mit SUAS Aerospace, gemeinsam Startplatz-Infrastruktur in Irland zu entwickeln.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Die Präsentation in Hamburg
Die Ziele von Rheinmetall und mögliche Aussagen zur Raumfahrt sind der Impuls des Tages.
Die Marke von 200 Euro
Ein Schlusskurs darüber wäre ein starkes Signal zum Wochenende.
Die Unterstützung bei 187 Euro
Der frühere Widerstand sichert den Ausbruch nach unten ab.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
Airbus SE: ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY (OTC)
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