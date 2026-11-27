Der Rückenwind kommt aus dem Rüstungssektor. Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Ziele für 2030 gesenkt: 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz statt zuvor rund 45 Milliarden Euro. Weil Analysten genau das erwartet hatten, reagierte die Börse erleichtert. Rüstungstitel stießen laut dpa-AFX am Freitag auf Kaufinteresse. Im TecDAX gewann Hensoldt fast 5 Prozent.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.