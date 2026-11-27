Noch 3,20 Euro bis zur runden Marke: Die OHB Aktie gewinnt am Freitag 2,39 Prozent auf 196,80 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzern profitiert von der Nachfrage nach Rüstungswerten.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – 2,4 Prozent Plus, der Raumfahrtkonzern steigt im Sog der Rüstungswerte
Die OHB Aktie schließt am Freitag 2,39 Prozent höher bei 196,80 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Rheinmetall hat mit seinen neuen Zielen den Sektor beruhigt. Der Bremer Satellitenbauer nähert sich der Marke von 200 Euro.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Der Rückenwind kommt aus dem Rüstungssektor. Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Ziele für 2030 gesenkt: 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz statt zuvor rund 45 Milliarden Euro. Weil Analysten genau das erwartet hatten, reagierte die Börse erleichtert. Rüstungstitel stießen laut dpa-AFX am Freitag auf Kaufinteresse. Im TecDAX gewann Hensoldt fast 5 Prozent.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Warum OHB mit der Rüstung läuft
OHB baut Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation. Ein wachsender Teil der Aufträge kommt von Streitkräften, die eigene Aufklärungs- und Kommunikationssysteme im All aufbauen. An der Börse wird die Aktie deshalb zunehmend wie ein Verteidigungswert gehandelt. Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall war damit auch für OHB-Aktionäre ein wichtiger Termin.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Die Marke von 200 Euro
Sie ist das nächste Ziel und psychologisch wichtig.
Neue Aufträge aus dem Verteidigungsbereich
Sie tragen die Wachstumserwartungen.
Die Stimmung im Rüstungssektor
Nach dem Rheinmetall-Termin fehlt der nächste große Impuls.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
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