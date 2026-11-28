Vom Sorgenkind zum Spitzenreiter in fünf Tagen: Die OHB Aktie gewinnt in der Woche vom 23. bis 27. November 14,42 Prozent und ist drittgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie 2,39 Prozent höher bei 196,80 Euro. Am Morgen hatte sie mit 200,50 Euro kurzzeitig die runde Marke übersprungen.
OHB Aktie SDAX Gewinner der Woche: 14 Prozent Plus und kurz über 200 Euro – wie viel Bundeswehr-Fantasie steckt im Kurs?
Die OHB Aktie ist drittgrößter SDAX Gewinner der Woche: Der Bremer Raumfahrtkonzern gewinnt 14,42 Prozent und schließt bei 196,80 Euro. Getragen wird die Rally von der Hoffnung auf Satellitenaufträge der Bundeswehr. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
OHBOHB
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die OHB Aktie wieder abhebt
Eine Auftragsmeldung gab es nicht. Die OHB Aktie stieg auf Erwartung. Am Markt hält sich die Hoffnung, dass die Bundeswehr Milliardenaufträge für satellitengestützte Aufklärung und Kommunikation vergibt. OHB arbeitet bei militärischen Satellitenprojekten mit Rheinmetall zusammen, dessen Kapitalmarkttag am Donnerstag die Verteidigungsbranche ins Rampenlicht rückte. An diesem Tag gewann die Aktie 6,31 Prozent. Hinzu kam die Erholung der Technologiewerte nach der Kehrtwende an der Wall Street.
Einordnung
Der Zahlen-Rücksetzer ist zum großen Teil aufgeholt
Mitte November war die OHB Aktie nach den Neunmonatszahlen binnen zwei Tagen von über 210 auf unter 180 Euro gefallen. Die Gesamtleistung war um zehn Prozent auf 946,5 Millionen Euro gestiegen, das bereinigte EBITDA um 23 Prozent. Der Periodenüberschuss sank jedoch um 22 Prozent auf 19,1 Millionen Euro. Trotz der starken Woche liegt der SDAX Gewinner der Woche auf Monatssicht noch gut 16 Prozent im Minus. Auf fünf Jahre gerechnet hat sich der Kurs dagegen fast versechsfacht.
Häufige Fragen zur OHB Aktie
Warum ist die OHB Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Anleger setzen auf Satellitenaufträge der Bundeswehr, dazu erholten sich Technologie- und Rüstungswerte. Ein Auftrag wurde nicht gemeldet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der OHB Aktie?
ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB (Xetra).
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