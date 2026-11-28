Warum ist die OHB Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Anleger setzen auf Satellitenaufträge der Bundeswehr, dazu erholten sich Technologie- und Rüstungswerte. Ein Auftrag wurde nicht gemeldet.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der OHB Aktie?

ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB (Xetra).