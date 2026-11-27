Die runde Marke ist gefallen: Die OHB Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,32 Prozent auf 200,50 Euro und steht auf Platz drei der SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Das sind 8,30 Euro mehr als am Donnerstag und rund 20 Euro mehr als zu Wochenbeginn.
OHB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 200 Euro geknackt, der Raumfahrtkonzern hebt den dritten Tag in Folge ab
Die OHB Aktie gewinnt am Freitagmorgen 4,32 Prozent auf 200,50 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner. Seit Wochenbeginn hat der Bremer Raumfahrtkonzern mehr als elf Prozent zugelegt. Getrieben wird der Kurs von der Hoffnung auf Milliardenaufträge der Bundeswehr.
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Der Auslöser
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Eine neue Meldung aus Bremen liegt nicht vor. Die OHB Aktie setzt eine Bewegung fort, die zu Wochenbeginn bei rund 180 Euro begann und am Donnerstag mit einem Plus von 6,3 Prozent Fahrt aufnahm. Der Treiber ist eine Erwartung: Am Markt hält sich die Hoffnung, dass die Bundeswehr Milliardenaufträge für satellitengestützte Aufklärung und Kommunikation vergibt. OHB arbeitet bei militärischen Satellitenprojekten mit Rheinmetall zusammen, dessen Kapitalmarkttag am Donnerstag die gesamte Branche ins Rampenlicht rückte.
Dazu kommt die Erholung der Technologiewerte. Asiens Börsen legten über Nacht deutlich zu, der DAX startete 0,8 Prozent höher. Ein fester Auftrag wurde bislang nicht gemeldet. Der SDAX Gewinner steigt auf Erwartung, nicht auf Vollzug.
Der Hintergrund
Der Zahlen-Rücksetzer ist fast vergessen
Mitte November sah das Bild noch anders aus. Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November war die OHB Aktie binnen zwei Tagen von über 210 auf unter 180 Euro gefallen. Die Gesamtleistung war zwar um zehn Prozent auf 946,5 Millionen Euro gestiegen, das bereinigte EBITDA um 23 Prozent. Der Periodenüberschuss sank jedoch um 22 Prozent auf 19,1 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand. Mit dem Sprung über 200 Euro hat der Titel nun einen großen Teil des Rückgangs aufgeholt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur OHB Aktie
Warum ist die OHB Aktie heute SDAX Gewinner?
Anleger setzen auf Satellitenaufträge der Bundeswehr, dazu erholen sich Technologiewerte. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark ist die OHB Aktie in dieser Woche gestiegen?
Vom Schlusskurs am Montag bei 180,00 Euro auf 200,50 Euro, ein Plus von gut elf Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der OHB Aktie?
ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB (Xetra).
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