Warum ist die OHB Aktie heute SDAX Gewinner?

Anleger setzen auf Satellitenaufträge der Bundeswehr, dazu erholen sich Technologiewerte. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Wie stark ist die OHB Aktie in dieser Woche gestiegen?

Vom Schlusskurs am Montag bei 180,00 Euro auf 200,50 Euro, ein Plus von gut elf Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der OHB Aktie?

ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB (Xetra).