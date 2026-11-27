Vor zwei Wochen sah das Bild noch ganz anders aus. Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November fiel die OHB Aktie binnen zwei Tagen von über 210 Euro auf unter 180 Euro. Der Grund: Zwar stieg die Gesamtleistung um 10% auf 946,5 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um 23%, doch der Periodenüberschuss sank um 22% auf 19,1 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand dennoch.

Seit Wochenbeginn läuft die Erholung. Vom Montagsschluss bei 180,00 Euro hat die OHB Aktie bis zum Freitagmittag gut 12% zugelegt, allein am Donnerstag ging es um 6,3% nach oben. Damit ist ein Großteil des Zahlen-Rücksetzers wieder aufgeholt.