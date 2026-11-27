Die Marke hält: Die OHB Aktie gewinnt am Freitagmittag 5,10% auf 202,00 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner. Der Raumfahrtkonzern aus Bremen hat die runde Schwelle von 200 Euro, die er am Morgen erstmals seit Mitte November übersprungen hatte, damit nicht nur verteidigt, sondern ausgebaut.
OHB Aktie: SDAX Gewinner am Mittag - Raumfahrtkonzern verteidigt die 200 Euro
Die OHB Aktie steigt am Freitagmittag um 5,10% auf 202,00 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern. Seit Montag hat der Bremer Satellitenbauer über 12% zugelegt. Getragen wird die Rally von der Hoffnung auf Bundeswehr-Aufträge.
Kurstreiber
Warum die OHB Aktie heute abhebt
Eine neue Unternehmensmeldung aus Bremen gibt es nicht. Die OHB Aktie wird von einer Erwartung getragen: dass die Bundeswehr in Kürze Milliardenaufträge für satellitengestützte Aufklärung und Kommunikation vergibt.
Verteidigung im Rampenlicht
OHB kooperiert bei militärischen Satellitenprojekten mit Rheinmetall. Der Kapitalmarkttag des Düsseldorfer Rüstungskonzerns am Donnerstag hat den gesamten Sektor ins Scheinwerferlicht gerückt.
Rückenwind vom Markt
Technologie- und Verteidigungswerte sind am Freitag gefragt. Asiens Börsen legten über Nacht kräftig zu, der DAX startete fester. Mit Vincorion steht ein weiterer Rüstungswert weit oben unter den SDAX Gewinnern.
Analysten bleiben an Bord
Berenberg bestätigte kürzlich sein Kaufvotum und sieht das Kursziel bei 346 Euro (zuvor 358 Euro). Die Deutsche Bank rät mit Ziel 300 Euro zum Kauf, JPMorgan stuft OHB mit "Overweight" ein.
Technologie mit Sichtbarkeit
Die von OHB gebaute ESA-Sonde Hera lieferte diese Woche einzigartige Asteroiden-Aufnahmen. Zudem holte OHB zuletzt einen ESA-Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro im Bereich Weltraumschrott.
Vom Zahlen-Schock zur Gewinnserie
Vor zwei Wochen sah das Bild noch ganz anders aus. Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November fiel die OHB Aktie binnen zwei Tagen von über 210 Euro auf unter 180 Euro. Der Grund: Zwar stieg die Gesamtleistung um 10% auf 946,5 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um 23%, doch der Periodenüberschuss sank um 22% auf 19,1 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand dennoch.
Seit Wochenbeginn läuft die Erholung. Vom Montagsschluss bei 180,00 Euro hat die OHB Aktie bis zum Freitagmittag gut 12% zugelegt, allein am Donnerstag ging es um 6,3% nach oben. Damit ist ein Großteil des Zahlen-Rücksetzers wieder aufgeholt.
Häufige Fragen zur OHB Aktie
Warum steigt die OHB Aktie heute? Anleger setzen auf Bundeswehr-Aufträge für Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten. Der Rheinmetall-Kapitalmarkttag hat den Verteidigungssektor zusätzlich in den Fokus gerückt.
Wie hoch ist das Plus der OHB Aktie am Mittag? Die OHB Aktie gewinnt 5,10% auf 202,00 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.