OHB Aktie: SDAX Gewinner am Abend – sechs Millionen Euro Umsatz, Raumfahrtkonzern kratzt an 200 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die OHB Aktie steigt am Freitag um 2,39 Prozent auf 196,80 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Kein anderer Wert im Index wurde stärker gehandelt.

Bild: NASA / Unsplash

Viel Geld für einen kleinen Index: Die OHB Aktie gewinnt am Freitag 2,39 Prozent auf 196,80 Euro und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 6,08 Millionen Euro war sie der umsatzstärkste Wert unter den Tagesgewinnern. Am Nachmittag notierte der Bremer Raumfahrtkonzern zeitweise bei 198,20 Euro. Schlusskurs der OHB Aktie auf Xetra 196,80 € Tagesgewinn, Platz 12 der SDAX Gewinner +2,39 % Kursgewinn seit dem Mittwochsschluss +8,8 % Xetra-Tagesumsatz 6,08 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; finanzen.net; eigene Berechnung Der Auslöser Warum steigt die OHB Aktie heute? Eine Meldung von OHB gibt es nicht. Der Treiber ist derselbe wie am Donnerstag: Rüstungstitel stießen erneut auf Kaufinteresse, Rheinmetall gehörte im Dax zu den stärksten Werten. Nach dem Kapitalmarkttag des Düsseldorfer Konzerns setzen Anleger darauf, dass die Bundeswehr in den kommenden Jahren viel Geld für Aufklärung und Kommunikation aus dem All ausgibt. OHB gilt als naheliegender Auftragnehmer. Gleichzeitig lief die Erholung der Technologiewerte weiter. Der SDAX Gewinner hat damit seit Mittwoch 16 Euro oder knapp neun Prozent zugelegt. Feste Aufträge wurden in dieser Zeit nicht gemeldet. Der Hintergrund Die 200-Euro-Marke im Blick Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November war die OHB Aktie von über 210 Euro auf unter 180 Euro gefallen, obwohl das bereinigte EBITDA um 23 Prozent gestiegen war. Seit Wochenbeginn holt der Kurs auf. OHB baut Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Aufklärung, liefert Bauteile für die europäische Trägerrakete Ariane und bietet Datendienste an. Die Gründerfamilie Fuchs hält gemeinsam mit dem Finanzinvestor KKR die große Mehrheit, der Streubesitz ist klein. Was für die OHB Aktie spricht Höchster Umsatz unter den SDAX Gewinnern

Verteidigung und Raumfahrt mit steigenden Budgets

Der Rückgang nach den Zahlen ist zu mehr als der Hälfte aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Die Auftragsfantasie ist nicht durch Verträge gedeckt

Die Marke von 200 Euro kann als Widerstand wirken

Kleiner Streubesitz verstärkt Kursausschläge Kurz erklärt Fragen und Antworten zur OHB Aktie Warum ist OHB heute SDAX Gewinner?

Rüstungs- und Technologiewerte waren erneut gefragt, OHB bedient beide Themen. Gibt es einen neuen Auftrag?

Nein, am Freitag wurde keiner gemeldet. OHB Aktie: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Börsenkürzel OHB. Fazit zur OHB Aktie Die OHB Aktie ist am Freitag erneut SDAX Gewinner und steht kurz vor 200 Euro. Der hohe Umsatz zeigt, wie viel Kapital auf das Thema Verteidigung im All setzt. Geliefert werden müssen jetzt Verträge.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.